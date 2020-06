Billig-Kette TEDi willin die Nockhergasse ziehen

Ein Leerstand in der Nockhergasse soll bald beendet werden. Der Bauausschuss zeigte sich allerdings nicht begeistert von der geplanten Beschilderung.

Bad Tölz – Um das historische Stadtbild zu erhalten, ist die Stadt Bad Tölz bei Werbeanlagen äußerst restriktiv, nicht immer zur Freude der Antragsteller. Auch in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung wurde da keine Ausnahme gemacht. So ging es um drei Schilder, die die Firma TEDi am Gebäude Nockhergasse 6 (mit Durchgang von der Marktstraße) anbringen will. Das stieß auf wenig Gegenliebe. Sie seien von der Schrift her zu groß und würden außerdem nach Aussagen von Stadtbaumeister Florian Ernst „verunstaltend“ wirken. Falls überhaupt, könne er sich nur einen kleineren Schriftzug, der direkt auf die Mauer aufgemalt werden sollte, vorstellen.

Matthias Winter (CSU) konnte ich schon allein mit dem Antragsteller nicht anfreunden. Seiner Meinung nach werde in dem Ein-Euro-Laden „Ramsch aus China“ angeboten. Ob man dagegen kein Handhabe habe, fragte er. Bauamtsleiter Christian Fürstberger erklärte, dass die früher von einem Supermarkt genutzte Fläche seit Langem leer stehe. Zudem handle es sich bei der Nockhergasse um eine „B-Lage“, die schwierig zu vermieten sei. Die Stadt habe keinerlei Einflussmöglichkeit darauf, wer dort einziehe. Schwierig sei auch, dass dort keinerlei Parkplätze zur Verfügung stünden. Die könnte man höchstens am Postareal unterbringen, bei dem sich jedoch seit Jahren keinerlei Entwicklung abzeichnet.

Die beantragten Werbetafeln wurden einstimmig abgelehnt, zumal der Antragsteller zuvor auch nicht versucht hatte, sich im Stadtbauamt entsprechend beraten zu lassen.

Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG), der die Sitzung leitete, erläuterte in diesem Zusammenhang, dass es bei der Erstellung des neuen Gestaltungsleitfadens der Stadt, in dem künftig ganz konkret die erlaubten Werbeanlagen in der Stadt festgelegt werden sollen, wegen der Corona-Krise zu Verzögerungen komme. „Wir können derzeit keinerlei Besprechungen mit den Betroffenen abhalten“, bedauerte er. (Karl Bock)

Lesen Sie auch:

Verkehrsüberwacher erwirtschaften sattes Plus

Erweiterungsbau der Jahnschule Tölz soll „einzigartig“ werden

Whiskey-Destillerie „Schlehwerk“ soll deutlich kleiner werden