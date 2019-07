Blasmusik auf höchstem Niveau und für den guten Zweck

Gebirgsmusikkorps und Tölzer Stadtkapelle machten im Kurhaus gemeinsame Sache und spielten für den guten Zweck.

Bad Tölz – Gemeinsam haben sich das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch und die Tölzer Stadtkapelle nach einem Benefizkonzert im Kurhaus mit dem „Tölzer Schützenmarsch“ und dem „Kaiserjägermarsch“ vom begeisterten Publikum verabschiedet.

Möglicherweise hatte mancher Besucher an diesem Abend mit etwas größeren Besetzungen auf der Bühne gerechnet, schließlich sind beide Orchester neben der musikalischen Qualität auch für Quantität bei ihren Auftritten bekannt. Florian Völler, der das Konzert anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge organisiert hatte, klärte auf: „Für alle Musiker des Musikkorps wäre die Bühne viel zu klein. Und deshalb sind die Militärmusiker in der Egerländer Besetzung gekommen – wie im Vorfeld auch angekündigt.“ Und Anton Margreiter meinte: „Durch weitere Termine haben wir uns aufgeteilt, werden jetzt in einer für die Stadtkapelle nicht üblichen Siebener-Besetzung spielen. Damit liegen wir allerdings in einem momentan starken Trend.“

Musikalisch gab es für die Zuhörer trotz reduzierten Personals lohnenswerte zweieinhalb Stunden. Den Anfang machten die Hausherren mit „Abel Tasman“, einem flotten Konzertmarsch von Alexander Pfluger, und setzten dann ihr Programm mit „Späte Liebe“, einer Polka aus der Feder von Ernst Mosch, fort – absolut gefühlvoll vorgetragen, wie auch anschließend die weltbekannte Popballade „You Raise Me Up“. Dass es sich in dieser Formation um ihren ersten gemeinsamen Auftritt handelte, war dem Ensemble nicht anzumerken.

Werke vom König der Blasmusik, Ernst Mosch

Nach einer kurzen Pause ging es mit dem Musikkorps unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Michael Schwendemann weiter. „Das ist Blasmusik auf höchstem Niveau“, geriet ein Musiker aus der Region ins Schwärmen. Vom ersten Stück „Mens sana in corpore sano“ über „Cuba Libre“ bis hin zu „Auf der Pfingstwiese“ wurden alle Stücke mit einer absoluten Leichtigkeit, aber auch völliger Sicherheit vorgetragen. Dasselbe galt für das Tenorhorn-/Bariton-Solo „Fröhliche Tenoristen“, das Posaunen-Solo „Only You“ oder das Klarinetten-Solo „Kanarek“.

Stets kurz, aber mit viel Humor und Informationen kündigte Oberfeldwebel Sebastian Fischer die Stücke an. Er spielte auch selbst die Tuba. Das umfangreiche Programm enthielt – wie könnte es in einer Egerländer Besetzung anders sein – Werke vom König der Blasmusik, Ernst Mosch, darunter „Böhmisches Gold“. Fischer: „Für mich ist das der schönste Walzer von Mosch überhaupt.“ Der gelungene Abend diente einem guten Zweck. Völler: „Der Reinerlös geht hauptsächlich an die Kriegsgräberfürsorge. Einen Teil erhält aber auch die Stadtkapelle für ihre Jugendarbeit.“ Hans Demmel

