Bannmeilen für Böller im Tölzer Land: Hier ist Feuerwerk verboten

Von: Christiane Mühlbauer

In der historischen Tölzer Marktstraße ist Feuerwerk verboten. © mk

Zum Jahreswechsel knallt es vielerorts wieder ordentlich. Doch nicht überall ist Feuerwerk erlaubt. In einigen Gemeinden gelten besondere Vorschriften.

Bad Tölz – Böller und Raketen zu zünden, gehört für viele Menschen zu einem traditionellen Start ins neue Jahr. Allerdings gibt es dabei einige Verbote zu beachten. So ist das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen grundsätzlich verboten. Das betrifft den ganzen Landkreis, Grundlage ist das deutsche Sprengstoffgesetz.

Feuerwerk: Gemeinden können zusätzliche Vorschriften erlassen

Gemeinden können in ihrem Gebiet noch zusätzlich Vorschriften erlassen, und einige tun das seit vielen Jahren. In Bad Tölz ist Feuerwerk in der Marktstraße, am Kalvarienberg, im Gries, am Kogel sowie am Ried verboten, teilt Rathaussprecherin Birte Otterbach mit. Das Verbot gilt am 31. Dezember und 1. Januar und betrifft Kleinfeuerwerk wie Raketen, Schwärmer, Knallkörper und ähnliches.

Rund ums Kloster Benediktbeuern gibt es ein Verbot

Auch rund ums Kloster Benediktbeuern gibt es ein solches Verbot. Es gilt für einen großen Bereich, der von der Rieder Straße bis zum Sportplatz am Kloster reicht. Wer trotzdem erwischt wird, muss mit einer hohen Strafe rechnen. „Weil im und am Kloster immer Menschen sind, ist es auch gar nicht so leicht, dabei unerkannt zu bleiben“, sagt Michael Herrmann, Geschäftsleiter der Gemeinde Benediktbeuern.

„Alte Holzbalken brennen schnell“

Man mache das „nicht zum Spaß“: „Alte Holzbalken brennen schnell.“ Und beim Abfeuern von Raketen könne man sich mit dem Wind rasch verschätzen. In Benediktbeuern ist es auch verboten, Feuerwerk in der Nähe von Bauernhöfen mit altem Holzmantel, Heulagerung und Tierhaltung abzufeuern. Das betrifft also auch den inneren Dorfbereich.

In Gaißach gilt ein Feuerwerksverbot im Gebiet der Sunntratn, und zwar wegen Gefahr für Wild und Wald, teilt die Gemeinde mit.

In Schlehdorf gibt es seit Langem ein Verbot

In Schlehdorf gibt es auch eine Verordnung. Sie betrifft den Ortskern im Bereich von Mittel- und Karpfseestraße. An der Seestraße darf man nur Richtung See schießen. „Es wird sehr gut befolgt“, sagt Bürgermeister Stefan Jocher. Das Verbot gibt es schon seit Jahrzehnten. Es kommt daher, dass das Dorf 1846 komplett abbrannte, verursacht allerdings durch ein unkontrolliertes Herdfeuer und angefacht durch einen Föhnsturm.

