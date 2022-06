Von Landschaften und Begegnungen: BOFF zeigt sieben eindrucksvolle Filme

Teilen

Organisiert das bei jungen Leuten und Freizeitsportlern beliebte „BOFF“ mit Kurzfilmen aus der Welt des Outdoorsports: Andi Prielmaier. © rbe

Das Bayerische Outdoor-Film-Festivals bietet spannende Einblicke in Outdoor-Extremsportarten, berichtet aber auch über Begegnungen mit interessanten Menschen. Es gibt zwei weitere Aufführungen.

Bad Tölz – Das Bayerische Outdoor-Film-Festival (BOFF) wird immer besser: Die Neuauflage 2022, die nur fünf Wochen nach dem wegen Corona erst Ende April aufgeführten „BOFF 2021“ am Mittwochabend im Tölzer Capitol gezeigt wurde, hat nämlich ein grundsätzliches Problem von Kurzfilmen über Outdoor-Extremsportarten weitgehend hinter sich gelassen: Bei solchen Produktionen ging es lange Zeit hauptsächlich um Selbstinszenierungen mit wagemutiger Sportakrobatik weltweit, wobei das Interesse an einer Begegnung mit anderen Kulturen und Menschen eine eher untergeordnete Rolle spielte.

Freerider aus Innsbruck beschließt während seiner Reise, ein ganzes Jahr im Iran zu bleiben

Längst hat man in der Szene den Unterschied begriffen: Bestes Beispiel dafür war unter den sieben gezeigten Kurzfilmen der Beitrag des in Innsbruck ansässigen Schwaben Fabian Lentsch, der zu den weltweit besten Freeridern gehört und den internationalen Freerider-Zirkus dennoch rasch hinter sich gelassen hat, um „Sinnvolleres“ zu tun: Nachdem er sich in Teheran mit den besten Freeridern des Irans getroffen hatte und von den unglaublich gastfreundlichen, hilfsbereiten und warmherzigen Menschen dieses Landes angerührt war, entschied er sich, ein ganzes Jahr dort zu bleiben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Film als Plädoyer für Völkerverständigung

Der Film geriet dann auch zu einem Plädoyer für die Überwindung von Vorurteilen und für Völkerverständigung: Der Iran und seine Menschen verdienen eine andere Betrachtung als jene aus den Nachrichten, wenn es wieder einmal um die aggressive Politik der religiösen Elite geht. Im Konflikt zwischen Mullahs und Moderne leiden die jungen Menschen unter der Abschottungspolitik und wünschen sich nichts sehnlicher als eine Öffnung gen Westen. Darf man so ein Land verteufeln?

Laura Dahlmeier kletterte mit den „Huber-Buam“

Laura Dahlmeier kennt man als äußerst erfolgreiche Biathletin, die mehrere Goldmedaillen und Weltmeistertitel gewonnen hat. Nach dem Ende ihrer Wettkampfkarriere findet sie ihre Erfüllung im klassischen Bergsteigen, wo weniger die Leistung, sondern mehr das grandiose Landschaftserlebnis und die persönliche Konfrontation mit dem eigenen Mut und der Angst zählen. Dies ist auch in einem der Filme zu sehen. Mit den „Huber-Buam“ Thomas und Alexander hat sie den Brouillard-Pfeiler auf der „wilden“ Südseite des Montblanc durchklettert. Im senkrechten Granit dieser extrem anspruchsvollen und schlecht abgesicherten Route mit Himalaya-Dimensionen hat sie teilweise sogar den Vorstieg übernommen.

BOFF-Veranstalter Andi Prielmaier sucht am Polarkreis Gespräch mit Einheimischen

BOFF-Veranstalter Andi Prielmaier aus Hausham selbst hat die bizarren Lofoten-Inseln am Polarkreis besucht. Natürlich ist er dort – wie ein weiterer Film zeigt – auch wagemutig mit seinem Bike über die steilen Abbrüche der wilden Granitberge hinunter gebrettert, aber er hat dort auch immer wieder den persönlichen Kontakt und das Gespräch mit den einheimischen Fischern gesucht. Und so erfährt man zum Beispiel auch viel über den Stockfisch (luftgetrockneter Kabeljau und Dorsch), von dem die Köpfe nach Afrika exportiert werden, dort gemahlen werden und als wertvolle Proteinquelle eine wichtige Rolle bei der Ernährung spielen.

In den Filmen werden auch Lebensweisheiten weitergegeben

In den heimischen Zillertaler Bergen rauscht Roman Rohrmoser im Sommer mit dem Mountainbike und im Winter mit den Skiern die steilsten Linien hinunter, doch damit nicht genug: Immer wieder sucht er einen Senior auf, der seit 65 Jahren seine Sommer mit den Tieren auf einer abgelegenen Alm verbringt. Und im Gespräch kommen sie, wie am Mittwoch im Tölzer Capitol zu sehen war – auf Lebensweisheiten und das Gemeinsame: dass es im Leben darauf ankommt, unabhängig von materiellen Bedürfnissen seine persönliche Bestimmung zu finden.

In Pakistan im wilden Karakorum hat Gerhard Czerner die anspruchsvolle Trekking-Runde über den Gondokoro- und Baltorogletscher mit einem 5600 Meter hohen Pass und am Achttausender K 2 vorbei mit dem Rad bewältigt. Eine „Schwachsinns-Aktion“, bekennt er selbst in dem Film, weil man sein Rad mehr trägt als fährt. Deshalb auch für ihn das Wichtigste: die grandiose Landschaft und die Begegnung mit den so offenen, hilfsbereiten und zugewandten Menschen dieser Region, die er immer wieder eindrücklich ins Bild setzt.

Auf einem Seil 500 Meter über dem Abgrund

Vom Wendelstein zur benachbarten Kesselwand hat Lukas Irmler, einer der weltbesten „Highliner“, sein Seil gespannt, um 500 Meter weit über den Abgrund zu balancieren. Das ist spektakulär genug, doch er gibt auch Einblicke in die vielfältigen rechtlichen Vorgaben und das Risikomanagement dieses Sports.

Als siebter und letzter Film des BOFF 2022 wird „El Hierro“ mit dem Lenggrieser Biker und Altwirt Robert Werner (wir berichteten) wiederholt.

Weitere Informationen:

Das BOFF-Festival erlebt noch zwei Aufführungen in der Region: Am Sonntag, 5. Juni, um 17 Uhr im Tölzer Capitol und am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr im Kino P in Penzberg.

Von Rainer Bannier

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.