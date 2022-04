Wenig Glasflaschen, teure Rohstoffe: Brauereien rechnen mit weiterer Erhöhung des Bierpreises

Von: Felicitas Bogner

Noch gibt es genug Glasflaschen im Lager der Klosterbrauerei Reutberg. August Maerz schließt einen Engpass bei der nächsten Bestellung aber nicht aus. © Pröhl

Die Lebensmittelpreise scheinen nur noch zu steigen. Der Ukraine-Krieg gibt der Entwicklung einen großen Schub. Brauereien sind davon stark betroffen.

Bad Tölz/Sachsenkam – Kaum hat man den jüngsten Preisanstieg geschluckt, kommt die nächste Hiobsbotschaft für Liebhaber des bayerischen Flüssigbrots: Bier wird wohl bald nochmal teurer. Die Energiekosten klettern in schwindelerregende Höhen, obendrein sind bereits im vergangenen Jahr die Rohstoffe teurer geworden – ein Trend, der weiter Fahrt aufnimmt. „2021 ist der Malzpreis um 37 Prozent angestiegen“, sagt August Maerz, Geschäftsführer der Klosterbrauerei Reutberg in Sachsenkam. „Wie es heuer weitergeht, daran will ich gar nicht denken.“

Bad Tölz/Sachsenkam: Bierpreise gestiegen - Gerste und Weizen kommen oft aus der Ukraine

Ähnliches berichtet Maximilian Liebhart, Geschäftsführer des Bad Tölzer Mühlfeldbräu. „Der Gerstenerzeugnispreis hat sich mittlerweile verdreifacht.“ Erst Anfang März musste er die Preise erhöhen. „Unser Helles kostet nun pro Kasten 1,05 Euro mehr“, sagt er. „Die jüngste Preiserhöhung wird gewiss nicht die letzte gewesen sein“, prophezeit er. Auch wenn der Geschäftsführer andere Lieferanten habe, wisse er, dass viele Brauereien Gerste und Weizen aus der Ukraine beziehen würden. „Diese Produktionsquellen fallen aktuell komplett weg.“

Bad Tölz/Sachsenkam: Preisanstieg der Rohstoffe für Bier - Brauereiwesen ist auf Erdgas angewiesen

Der immense Preisanstieg der Rohstoffe ist allerdings nicht die einzige Sorge. Das Brauereiwesen ist stark auf Erdgas angewiesen. Nach Angaben des Deutschen Brauerbunds setzt sich der Energieverbrauch in den meisten Brauereien etwa zu einem Drittel aus Strom und zwei Dritteln aus Gas zusammen. In diesem Punkt unterscheiden sich die lokalen Brauereien aber. Maerz gewinnt die Energie für seine Reutberger Bierproduktion aus Strom und Öl. „Damit stehe ich aber auch nicht besser da“, meint er. „Die Ölpreise sind ja kaum mehr zu bezahlen“, klagt der Lenggrieser. Erst zum Jahresbeginn habe er eine Preiserhöhung angesetzt. Acht Euro kostet der Hektoliter nun mehr. „Aber damit fange ich ja das, was durch den Krieg in die Höhe schießt, nicht ab.“

Ist mit seinem Sudhaus in Tölz nicht auf Gas angewiesen: Maximilian Liebhart. Dennoch wird die Produktion auch im Mühlfeldbräu immer teurer. © Pröhl

Bad Tölz/Sachsenkam: Bitte der Brauereien - Glasflaschen wieder zurückgeben

„Wir sind bei der Energieversorgung im Vergleich zu vielen anderen großen Brauereien ein Spezialfall“, erklärt Liebhart. „Große Sudhäuser sind auf Energie durch Gas angewiesen. Das Mühlfeldbräu ist aber strombetrieben“, erklärt der Braumeister aus Dietramszell. „Ein Gaskessel würde sich bei unseren 500 Litern Sud nicht rentieren“, so Liebhart. Komplett unabhängig von der Angst vor einem Gasembargo sind die Brauereien dennoch nicht. „Nur weil wir hier vor Ort mit Strom arbeiten, trifft uns ja trotzdem der ganze Rattenschwanz“, sagt Liebhart.

Beispielsweise benötige man für die Glasherstellung sehr viel Gas. „Wir bekommen jetzt schon fast keine Glasflaschen mehr“, sagt Maerz. Auch Liebhart berichtet, dass sein Flaschenlieferant ihn darauf vorbereitet habe, dass er für die nächste Lieferung wohl nicht mal mehr auf die Hälfte an Flaschen hoffen brauche. Sowohl Reutberg als auch das Mühlfeldbräu hätten für heuer noch genug bestellt. „Was danach kommt, weiß jetzt noch niemand“, meint Maerz. Es sei also wichtiger denn je, alle Glasflaschen ordnungsgemäß zurückzugeben. „Da haben wir in Deutschland noch mal Glück, mit einem gut funktionierenden Pfandsystem“, betont Liebhart.

Bad Tölz/Sachsenkam: Hoher Dieselpreis betrifft Auslieferung des Bieres

Maerz klagt über ein Sammelsurium an Problemen. „Man kann sagen, dass alles rund um die Bierproduktion und Auslieferung erheblich teurer geworden ist.“ Nicht vergessen dürfe man den aktuellen Dieselpreis. „Sowohl die Zulieferung der Produkte als auch die Auslieferung von unserem Bier ist dadurch wesentlich teurer geworden“, erklärt Maerz. „Lieferanten haben freilich schon die Preise angeglichen, von irgendwas muss der Lkw ja fahren.“

Bad Tölz/Sachsenkam: „Der Endverbraucher wird es spüren“

Ob es die Spritpreise für Lieferungen sind, durch Corona erhöhte Malzpreise oder die Stromrechnung vor Ort: „Ich bekomme wöchentlich Briefe, dass irgendwas teurer oder knapper wird“, weiß Liebhart. „Bisher halten wir noch die Füße still und hoffen, dass es sich einpendelt, aber wenn es noch länger so weitergeht, wird es leider auch der Endverbraucher spüren“, meint er. Auch Maerz sagt, noch keine konkreten Pläne für eine weitere Preiserhöhung zu haben. „Wenn das Bier zu teuer wird, stagniert der Abverkauf. Aber wenn die Produktion so teuer bleibt, kommt ja niemand drum herum, hochzugehen.“

Bad Tölz/Sachsenkam: Wirte in Sorge vor weniger Gästen

Das würde dann auch bei Gastronomen und deren Gästen zu Buche schlagen. Bei den Wirten sind die Sorgen aufgrund der Lebensmittel- und Energiepreiserhöhungen ebenso groß. Hier ist die drohende Bierpreiserhöhung nur eins von vielen Problemen. „Wir rutschen von der einen Krise direkt in die nächste“, sagt Monika Poschenrieder, Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. „Man merkt es den Gästen deutlich an. Die Leute haben Sorgen, sind verunsichert und alles geht immer mehr ins Geld“, sagt sie.

Von Lockerheit keine Spur. Auch sie zahle für sämtliche Lieferungen bereits mehr. Preise habe sie bis dato weder bei Speisen noch Getränken erhöht. „Wir versuchen, ein Konzept zu erarbeiten, dass es auf jeder Karte noch bezahlbare Gerichte gibt“, sagt sie. „Da ist wieder Kreativität gefragt.“ Beispielsweise, dass mehr Gemüse und weniger Fleisch auf einem Teller angerichtet werde. „Wenn wir jede Erhöhung direkt weitergeben, bleiben uns viele Familien weg“, meint Poschenrieder.

Ebenso wie Maerz ärgert sie sich über die Energiepolitik. „Wir bräuchten längst konkrete und abrufbare Förderprogramme für alternative Energiequellen“, betont sie. „Ich würde mir ja sofort eine Hybridzelle hier reinstellen, nur kostet eine aktuell 85 000 Euro.“ Doch die Wirtin des Tölzer Forellenhofs „Walgerfranz“ bleibt optimistisch: „Wir sind ja jetzt krisenerprobt und werden Lösungen finden.“

