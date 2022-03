Großflächiger Breitbandausbau in Tölz geplant – Start der Arbeiten im Badeteil diese Woche

Von: Melina Staar

Surfen im Rekordtempo: In Bad Tölz ist ein großflächiger Breitbandausbau geplant. (Symbolbild) © dpa

Dass Breitband immer wichtiger wird, haben die vergangenen zwei Jahre nochmal verdeutlicht. In Bad Tölz wird der Ausbau nun weiter vorangetrieben.

Bad Tölz – In Bad Tölz wird der Breitband-Ausbau weiter vorangetrieben. „Breitband wird immer wichtiger, das hat die Corona-Krise gezeigt“, sagte Stadt-Sprecherin Birte Otterbach am Montag bei einem Pressegespräch. Mit Freude hat es das Rathaus daher zur Kenntnis genommen, dass die Telekom eine Initiative gestartet hat, die Glasfaser-Verbindungen auszubauen. Die Stadt selbst könne aber nicht steuern, wo ein Ausbau vorgenommen werde, sie könne vermitteln und unterstützen. Dies tue sie beispielsweise, indem bei bestehenden Straßenbaumaßnahmen gleich Rohre für einen möglichen Breitbandausbau mitverlegt werden.

Viele Kilometer Straße und Gehweg müssen aufgebaggert werden

Als Erstes will der Anbieter das Badeteil Stück für Stück erschließen. Geplant sind insgesamt 13,5 Kilometer offener Straßenbau – das bedeutet, dass dafür der Gehweg oder die Straße aufgebaggert werden müssen. Dazu kommen noch zehn Kilometer Einzugsarbeiten, bei denen das Kabel durch bereits bestehende Rohre gezogen wird. „Das sind ganz schöne Dimensionen“, sagte Otterbach. Daher sei es klar, dass die Maßnahme nicht ohne Nebenwirkungen vonstatten gehen könne.

Telekom rechnet mit sechs bis acht Wochen Bauzeit - „Für Stadt ein riesen Mehrwert“

Welche genau es seien, könne die Stadt, die ja nicht Bauträger sei, nicht immer genau sagen. In dieser Woche sei geplant, das Kabel in den Isarleitenweg zu legen, betroffen sind auch anschließende Straßen. Die Telekom rechne mit sechs bis acht Wochen Bauzeit, sagte Michael Nitsch, Bereichsleiter beim Betriebshof und Verbindungsmann beim Thema Breitband.

Für die gesamte Maßnahme habe sich die Telekom vorgenommen, es 2022 umzusetzen, sagte Falko Wiesenhütter, der bei der Stadt für Breitbandausbau zuständig ist. „Das ist ambitioniert. Aber für uns als Stadt ist es ein riesen Mehrwert.“

In diesen Bereichen soll das Breitband ausgebaut werden

Der erste Kontakt sei vor etwa einem Jahr zustande gekommen. Die Telekom habe die Pläne unterbreitet, in einem großen Teil des Innenstadtbereichs das Breitband ausbauen zu wollen. Neben dem Badeteil sehen die Pläne auch die Altstadt und den südlichen Teil bis zur Bundesstraße vor. Dies sei zunächst die Ankündigung, mit der Einschränkung, dass bestimmte Bereiche nicht ausgebaut werden, wenn sie nicht wirtschaftlich seien, also nicht genügend Verträge abgeschlossen werden.

Technisch das Hochwertigste, was man derzeit bekommen könne

Der Ausbau sei technisch das Hochwertigste, was man derzeit bekommen könne. „Es geht darum, Glasfaser bis in die Gebäude rein zu legen“, erklärte Wiesenhütter. „Da kommt man dann auf Bandbreiten im Gigabit-Bereich.“ Derzeit seien einige Vertriebsunternehmen im Namen der Telekom unterwegs die von Tür zu Tür gehen und auf die Möglichkeit eines Vertrags mit dem schnelleren Internet hinweisen wollen. Dies sei aber nicht die einzige Möglichkeit, man könne sich auch im Internet oder bei örtlichen Dienstleistern über die Verträge informieren. Des Weiteren würde die Telekom Kontakte zu Hauseigentümern aufnehmen, um auf die Grundstücke zu dürfen. Im Zuge dieses Ausbaus nehme die Telekom den Hausanschluss kostenfrei vor. „Das ist nicht zwangsweise an einen Vertragsabschluss gekoppelt“, erklärte Wiesenhütter.

Auch Vodafone will aufrüsten

Aber noch weitere Breitband-Maßnahmen stehen in diesem Jahr an. So will auch Vodafone seine Infrastruktur in Bad Tölz aufrüsten. „Das ist der zweite große Netzanbieter in der Stadt“, sagte Wiesenhütter. Die Ausbaugebiete würden sich teilweise überschneiden. Allerdings baut Vodafone auf andere Weise aus, hier soll es um eine Ertüchtigung der Knotenpunkte gehen. Auch dafür sind Tiefbauarbeiten notwendig. Genaueres stehe aber noch nicht fest. Als dritte Maßnahme würde in diesem Jahr auch der Ausbau im Peripheriebereich vorgenommen, also jene Bereiche, die für Betreiber unwirtschaftlich seien und die daher durch staatliche Förderung angeschlossen werden.

