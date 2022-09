Kritik an Toiletten und Dirtpark: Tölzer fragen, Rathauschef antwortet

Bürgerversammlung

Groß war das Themenspektrum, das am Donnerstagabend bei der Tölzer Bürgerversammlung im Pfarrheim Heilige Familie zur Sprache kam.

Bürgerversammlung in Tölz: Willi Kreppenhofer benannte eine Gefahrenstelle

Willi Kreppenhofer wies darauf hin, dass der von der Flinthöhe kommende Radweg in Richtung Gaißach „sehr unvermittelt abbiegt und schlecht einsehbar ist“. „Ich fahre dort täglich und sehe jeden zweiten bis dritten Tag einen Beinahe-Unfall.“ Rathaus-Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter erklärte, dass die Stelle bei vorsichtiger Fahrweise – „wenn man fast anhält oder Schrittgeschwindigkeit fährt“ – sicher zu passieren sei. „Wir werden uns die Stelle aber anschauen.“ Insbesondere wolle man eine Hecke ins Visier nehmen, die „ein zusätzliches Sichthindernis“ darstelle.

+ Willi Kreppenhofer benannte eine Gefahrenstelle. © arp

Holger lang regt andere Taktung bei Stadtbus in der Siedlung an

Holger Lang hatte schriftlich angefragt, ob der Stadtbus in der Siedlung so getaktet werden könne, dass er auch für Schulkinder nutzbar ist. Dazu sagte Wiesenhütter, dass die städtische Südschule von der Siedlung aus für die Schulkinder problemlos zu erreichen sei. Dass der Weg zu den weiterführenden Schulen im Schulzentrum – „ob gefühlt oder real“ – zu Fuß als zu weit empfunden werde, sei aber verständlich. Hier sei der Landkreis als Schulträger für den Transport zuständig – in diesem Fall jedoch nicht dazu verpflichtet, weil gesetzlich ein Schulweg bis drei Kilometer als zumutbar gelte. Zusätzliche Busse und Fahrer für freiwillige Verbindungen zu bekommen, sei nicht leicht. Die Stadt werde das Gespräch mit dem Landratsamt suchen.

Jürgen Reif fragte nach Sozialwohnungen

Jürgen Reif erkundigte sich, wie viele Menschen in Bad Tölz ein Recht auf eine Sozialwohnung haben, aber keine bekommen. Dies gilt laut Wiesenhütter für 79 Personen. Auf Reifs Frage nach Maßnahmen der Stadt verwies Wiesenhütter auf die 360 städtischen Mietwohnungen. In den vergangenen Jahren neu errichtete Wohnhäuser an der Osterleite und der Königsdorfer Straße böten 17 beziehungsweise neun zusätzliche günstige Wohnungen. Daneben gebe es Wohnbauprojekte mit sozialer Komponente von anderer Seite: So baue die Lenggrieser Baugenossenschaft, und Asklepios, die Stiftung Marienstift und die Firma Willibald errichten Wohnungen für Mitarbeiter beziehungsweise planen das. Mehner räumte aber ein: „Die Situation wird unbefriedigend bleiben, denn die ganze Region hat zu wenig Wohnungen.“

+ Jürgen Reif fragte nach Sozialwohnungen. © arp

Ute Reuter wünscht sich Senioren-Wohnungen im Josefistift

Ute Reuter trug den Wunsch vor, dass das Josefistift in Zukunft für Wohnungen für Senioren genutzt wird, sobald das dortige Pflegeheim in den Neubau auf der Flinthöhe gezogen ist. Da der Neubau nach Stand der Dinge erst 2027 fertig werde, sei es für konkrete Planungen zu früh, entgegnete Bürgermeister Ingo Mehner. Über eine Nachfolgenutzung werde man in der zweiten Jahreshälfte 2023 anfangen nachzudenken. Klar sei, dass das Areal auch in Zukunft weiter dem Zweck der Josefispitalstiftung, der Altenhilfe, dienen werde. „Das kann aber auch bedeuten, dass es Wohnungen für Pflegepersonal werden, eine Tagespflege oder ein anderer sozialer Zweck.“

+ Ute Reuter möchte bessere Toiletten. © arp

Öffentliche Toiletten „ein Saustall“

Weiter kritisierte Ute Reuter den Zustand der öffentlichen Toiletten an der Isarpromenade („ein Saustall“) und im Franziskanergarten. Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach erklärte, eine Sanierung der Toilette an der Isarpromenade sei gerade in Planung und für 2023 angedacht. „Der Stadtrat wird entscheiden, ob wir uns das dann tatsächlich leisten können und wollen.“ Die Toilette im Franziskanergarten stehe dagegen nicht auf der Prioritätenliste, die Stadt stufe den Zustand als „akzeptabel“ ein.

Auch der Anblick der Schautafeln im Stadtgebiet missfällt Ute Reuter („übersät mit Restschnipseln von Plakaten“). Kur- und Tourismuschefin Brita Hohenreiter sagte, dass die Anschaffung neuer Schautafeln, an denen man Plakate hinter Glasscheiben mit Magneten anbringt, fürs kommende Jahr „auf meiner Wunschliste an den Stadtrat“ stehe.

Ein Thema, das die Tölzer Bürger sichtlich beschäftigt, ist die Energiekrise. Hierzu stellten sie einige Fragen.

Christian Röhrner schilderte eine gefährliche Verkehrssituation mit Radlern

Christian Röhrner schilderte „ganz gefährliche Situationen“ an den Ausfahrten aus der Siedlung auf die B13. Dort fahren ihm zufolge auf dem Geh- und Radweg „Radfahrer in einem Affentempo in Richtung Gaißach und denken, sie haben Vorfahrt“. Mehner sagte, er wolle das Thema mit dem für die Bundesstraße zuständigen Staatlichen Bauamt besprechen. Auf längere Sicht könne ein eigener Radweg eine Perspektive sein.

+ Christian Röhrner sprach für die Siedlung. © arp

Sebastian Gareis kritisierte später anhand dieses Beispiels generell, dass in Tölz Gehwege als „für Fahrradfahrer frei“ ausgewiesen werden. „Das ist missverständlich.“ Auch an der Osterleite produziere das riskante Situationen. Es handle sich um Kompromisslösungen, wo kein eigener Radweg möglich sei, sagte Mehner. „Die Alternative wäre oft, gar nichts für Radler zu machen. Deswegen bin ich nicht bereit, diese Lösungen zurückzunehmen.“

Fabian Wilhelm wünscht sich eine Gartenschau

Fabian Wilhelm erkundigte sich, ob sich Bad Tölz noch einmal um eine Landesgartenschau bewerben wolle. Man habe das 2017 aufgrund fehlender geeigneter Flächen und sehr hoher Kosten verworfen, so Mehner. Wilhelm regte an, dass man sich für so ein Projekt im Isarwinkel interkommunal zusammenschließen könne.

+ Fabian Wilhelm wünscht sich eine Gartenschau. © arp

Marie Benda will ein Tempolimit an der Klinik

Marie Benda beklagte, dass in der Schützenstraße das Tempolimit just dort von 30 auf 50 wechsle, wo der Klinikbau der Straße am nächsten sei. „Für diejenige, die im Krankenhaus liegen, ist der Verkehr zu laut.“ Mehner will die rechtlichen Möglichkeiten für eine durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung prüfen lassen.

+ Marie Benda will ein Tempolimit an der Klinik. © arp

Susanne Pienkowski erkundigte sich zum Moraltgelände

Susanne Pienkowski wollte wissen, in welche Richtung es beim Moraltgelände geht. Schon zuvor hatte Mehner in seinem Rechenschaftsbericht erklärt, dass eine vom Stadtrat in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für das verlassene Industriegelände im Oktober beginnen und voraussichtlich neun Monate dauern werde. Es gebe laufend Gespräche mit dem Eigentümer. „Wir haben dringende Not an Gewerbeflächen“, sagte Mehner. „Heute ist auch die Frage, inwieweit man Gewerbe ohne Wohnungen planen kann.“ Viele könnten sich auch eine kulturelle Nutzung vorstellen. Die Tatsache, dass der Block an der Lenggrieser Straße unter Denkmalschutz steht, kommentierte Mehner eher spöttisch. Pienkowski zeigte hingegen Verständnis: „Das ist Bauhaus-Architektur.“

+ Susanne Pienkowski erkundigte sich zu Moralt © arp

Milosch Dryjansk missfällt der neue Dirtpark

Milosch Dryjanski sagte, er fühle sich „von der Stadt betrogen“. Die habe den Anwohnern den Bau des neuen Dirtparks auf der Flinthöhe als „Spielplatz“ angekündigt. Tatsächlich aber handle es sich nun um eine deutlich anspruchsvollere Anlage, die auch geübte und erwachsene Mountainbiker anziehe. Für die Anwohner bedeute das eine große Lärmbelästigung. „Von dem Rutschen auf dem Kies wird man wahnsinnig.“ Auch habe sich die Stadt nicht an die vorab veröffentlichten Dimensionen gehalten. Egal, wo man ein solches Projekt umsetzt: Solche Klagen von Nachbarn werde man überall hören, antwortete Mehner. „Wir wollen aber die Stadt beleben und ein Angebot schaffen, wo nicht nur Kinder, sondern jedermann was machen kann.“ Die Stadt verfüge nicht über viele Flächen für solche Freizeitstätten. Die Flinthöhe habe man bewusst ausgesucht, weil dort die meisten Kinder leben. Der Dirtpark sei nun fertig, er habe „einiges an Geld gekostet“, er sei nicht bereit, noch etwas daran zu ändern, machte Mehner klar.

+ Ingo Mehner, der Tölzer Bürgermeister. © arp

Renate Siegl beklagte Vandalismus

Renate Siegl beklagte den Vandalismus auf der Isarbrücke. Was die Stadt dagegen tun könne? Laut Mehner hat der Vandalismus auf Freiflächen seit der Corona-Zeit zugenommen. Die Stadt habe reagiert, indem sie ihre Sportplätze nachts abschließe, den an der Peter-Freisl-Straße auch vormittags, und einen privaten Sicherheitsdienst als „Stadtstreife“ einsetze.

