Kino am Amortplatz für besonderes Jahresfilmprogramm ausgezeichnet

Von: Christiane Mühlbauer

Stolz hält Michael Spiegel die Auszeichnung in Händen. Er ist für die Programmauswahl verantwortlich. © tk

Das Capitol-Kino am Amortplatz hat eine Auszeichnung für ihr besonderes Jahresfilmprogramm erhalten. Gut geht es dem Kino allerdings nicht. Die Einrichtung kämpft ums Überleben

Bad Tölz – Voller Freude und stolz ist derzeit Michael Spiegel vom Capitol-Kino in Bad Tölz: Das Programmkino hat erneut einen Kinoprogrammpreis des Bundes für das Jahr 2021 erhalten. Die Verleihung fand vor wenigen Tagen mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Berlin statt. Gewürdigt wurde das „besonders gute Jahresfilmprogramm 2021“. Die Auszeichnung ist mit einer Prämie in Höhe von 7500 Euro verbunden.

Preis für besonderes Jahresfilmprogramm: Nicht die erste Auszeichnung für das Tölzer Kino

Das Tölzer Kino am Amortplatz wird von den Filmbetrieben Wolf geführt, für die Filmauswahl ist seit 2017 der Kino-Experte und Filmkritiker Michael Spiegel verantwortlich. Es ist nicht seine erste Auszeichnung: Auch schon für die Jahre 2020 und 2019 wurde das gute Jahresfilmprogramm gewürdigt, 2018 die besonderen Dokumentarfilme. Beide Auszeichnungen erhielt Spiegel auch für das Angebot 2017.

Einrichtung kämpft ums Überleben

Die Auszeichnungen bedeuten freilich nicht, dass es dem kleinen Kino in Tölz wirtschaftlich gut geht: „Es ist nach wie vor relativ schwierig in der Kulturlandschaft“, sagt Spiegel. Ähnlich wie im Bundesdurchschnitt, gibt es auch in Tölz derzeit 40 Prozent weniger Besucher als vor Beginn der Corona-Pandemie. Mit einem Programmkino spreche man vor allem Besucher ab 50 an – und diese seien in Bezug auf Corona immer noch zurückhaltend, sagt Spiegel. Für Tölz sei es sehr bedauerlich, schließlich seien die Säle groß, und man könne mit Abstand sitzen. „Das bestätigen mir auch unsere regelmäßigen Besucher.“

Von Dokumentarfilmen bis Events: Tölzer Kino bietet breit gefächertes Programm

Für Spiegel, der aus Mannheim stammt, ist das Tölzer Filmkunsttheater im 1950er-Jahre-Stil ein „Kleinod“. Das Programm, das er anbietet, ist breit gefächert, und umfasst immer wieder Klassiker, Literatur- und Dokumentarfilme. Bei Events, sagt Spiegel, spüre er immer wieder eine gute Nachfrage – etwa beim Alpenfilmfestival, das heuer am 2. und 4. Dezember in Bad Tölz ist. Beliebt bei den Besuchern waren in letzter Zeit – neben dem neuen Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“ – Filme wie die Literaturverfilmung von „Der Gesang der Flusskrebse“ und „Freibad“ von Doris Dörrie. Aber auch „Märzengrund“, ein Film mit Bezug zum Alpenraum, kam gut an.

Opern und Konzerte werden live übertragen

Ein weitgehend treues Publikum besucht auch nach wie vor die Opern-Live-Übertragungen aus der MET in New York. Nächste Vorstellung ist am 5. November „La Traviata“. Auch im bevorstehenden Winter hat Spiegel wieder besondere Angebote: Wer das Konzert von „Coldplay“ live in Buenos Aires verfolgen will, kann das am 29. Oktober, und ab 17. November startet der Dokumentarfilm „Hallelujah“ über Leonard Cohen. Im November beginnt auch die monatliche Klassiker-Reihe mit Filmen wie unter anderem „La Boum“, „Die unendliche Geschichte“, „Grüne Tomaten“ und „Comedian Harmonists“. Zudem gibt es weiter die Sonntagsmatineen einmal im Monat: Dann gibt es ausgewählte Filme am Sonntagmorgen ab 11.30 Uhr.

Spiegel hofft, viele Besucher anzusprechen. „Es wäre schön, wenn jeder Tölzer einmal im Monat ins Kino gehen würde“, sagt er. Man brauche auf jeden Fall „noch mehr Unterstützung“, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

