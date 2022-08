Christina Keilers Weg zum IHK-Abschluss war steinig - Jetzt will sie andere motivieren

Von: Elena Royer

Will andere mit ihrer Geschichte motivieren: Christina Keiler ist zweifache Mutter und hat trotz einiger Hürden ihren IHK-Abschluss mit Auszeichnung gemeistert. © Pröhl

„Meine beiden Kinder spornen mich an“, sagt Christina Keiler. Auf ihrem Weg zur IHK-Fachwirtin begegneten ihr einige Hürden. Trotzdem hat sie den Abschluss mit Auszeichnung gemeistert.

Bad Tölz – Christina Keiler aus Bad Tölz ist kürzlich mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet worden. Die zweifache Mutter hat die Prüfung zur IHK-Fachwirtin für Gesundheits- und Sozialwesen erfolgreich abgelegt. Der Weg da hin war für die 27-Jährige nicht immer leicht. Trotzdem will sie andere Menschen mit ähnlichen Träumen motivieren, nicht aufzugeben.

Zweifache Mutter will andere mit ihrer Geschichte motivieren

Im Mai 2020 begann Christina Keiler die Fortbildung zur Fachwirtin für Gesundheits- und Sozialwesen an der IHK München. Im September 2019 war ihr erster Sohn zur Welt gekommen. Vor ihrer Elternzeit war Keiler als „Medical Assistant“ („Medizinische Assistentin“) im Lanserhof am Tegernsee tätig. „Ich bin direkt am Patienten tätig“, erzählt sie. „Das geht oft sehr nahe, man kann nur schwer abschalten.“ Mit ihre Fortbildung zur Fachwirtin will die 27-Jährigen zwar „gerne dort weiterarbeiten, aber eher auf der Management-Ebene“, sagt sie.

Der Entbindungstermin fiel direkt in die Prüfungszeit

Für den Fachwirt musste Keiler mehrmals pro Woche zum Unterricht nach Weilheim fahren. Am 25. Oktober 2021 hat schließlich die Abschlussprüfung stattgefunden. „Ich konnte aber nicht teilnehmen, weil ich am 21. Oktober meinen zweiten Entbindungstermin hatte“, erzählt die zweifache Mutter. Weil Keiler ein Jahr lang hätte warten müssen, um ihre Prüfung wieder an der IHK München ablegen zu können, machte sie sich dafür stark, die Prüfung an einem anderen Standort schreiben zu dürfen. „Nach langem Hin und Her hat es schlussendlich geklappt, und ich hatte einen neuen Prüfungstermin für März an der IHK in Passau.“ Jedoch kam alles anders. Während der Schwangerschaft stürzte sie und konnte die Schule nicht mehr besuchen. Dann bekam sie auch noch im Kreißsaal Corona.

Die Tage und Nächte vor den Prüfungen waren nicht einfach

In den Wochen nach der zweiten Geburt war an das Lernen nicht zu denken. „Ich war immer wieder krank“, erzählt die junge Frau. Trotzdem brach Keiler im März gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen (2 Jahre und 9 Monate) zur schriftlichen Prüfung nach Passau auf. „Die Nächte im Hotel mit einem Säugling waren nicht leicht“, berichtet sie. Auch im Juni, als sie zur mündlichen Prüfung wieder gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern nach Niederbayern fuhr, gestaltete sich die Situation nicht besser. „Ich war sehr aufgeregt“, sagt die 27-Jährige. Trotzdem hat sie die mündliche Prüfung mit einer Eins bestanden. „Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt mit zwei Kindern“, sagt die 27-Jährige heute.

„Meine Kinder sind für mich der Grund, weiterzumachen“

Trotzdem sind ihre beiden Söhne mit der Grund, warum Keiler nie aufgegeben hat, auch wenn es nicht einfach war. „Mir wurde gesagt, ich hätte mein Leben weggeworfen, weil ich so jung Mutter geworden bin. Aber meine beiden Kinder spornen mich an. Sie sind für mich der Grund, weiterzumachen“, sagt Keiler, die bei der Zeugnisverleihung mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet wurde. Diesen Preis erhalten die 20 besten Prozent eines Prüfungstermins.

Mit Unterstützung der Familie kann man alles schaffen

Motiviert haben Keiler neben ihrem Mann auch ihre Eltern. „Sie haben mich immer angetrieben, etwas aus meinem Leben zu machen“, sagt die 27-Jährige. „Es ist viel wert, eine Familie zu haben, die hinter einem steht.“ Keiler rät allen, die jung Eltern werden wollen, diese Entscheidung nicht vom Berufsleben abhängig zu machen. „Bei mir war es die Motivation, meinen Kindern später zeigen zu können, was man alles geschafft hat“, sagt sie. „Mit Unterstützung vom Partner und der Familie kann man alles schaffen.“

