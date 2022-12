Glücksfee bei der Christkindlmarkt-Tombola: Hauptgewinne bleiben in der Region

Teilen

Ganz tief griff Losfee Anna-Lena in den Loskübel, um unter den Augen von Notar Norbert Dolp und der AWO-Vorsitzenden Camilla Plöckl die Hauptgewinne des „Tölzer Adventskalenders“ zu ziehen. © esc

Zum Abschluss der Christkindlmarkts in Bad Tölz wurde ein Auto verlost. Und Marktchefin Susanne Frey-Allgaier nannte eine erstaunliche Besucherzahl.

Bad Tölz – Eine schöne Bescherung hab es traditionell an Heiligabend zum Abschluss des Tölzer Christkindlmarkts. Auf der Bühne am Winzerer-Denkmal wurden die Hauptgewinne der Tombola „Tölzer Adventskalender“ gezogen. Diesmal blieben – anders als in so manchem Vorjahr – alle drei Hauptgewinne in der Region.

Kleinwagen als Hauptgewinn beim Tölzer Christkindlmarkt

„Wir hatten 30 Tage lang einen super Christkindlmarkt“, erklärte Susanne Frey-Allgeier, die stellvertretende Tölzer Kurdirektorin und Marktchefin, als sie mit einem gut gefüllten großen Loskübel zur Ziehung gekommen war. Die schönste Weihnachtsüberraschung erfuhr dabei der Greilinger Peter Gmainer. Für ihn hatte die kleine Losfee Anna-Lena unter den gestrengen Augen von Notar Norbert Dolp mit dem nagelneuen Toyota Aygo X den Haupttreffer im Wert von rund 16.000 Euro gezogen.

Camilla Plöckl, Ortsvorsitzende der Arbeiter-Wohlfahrt (AWO), unter deren Namen offiziell die große Tombola „Tölzer Adventskalender“ gelaufen war, bedankte sich noch einmal „bei allen Losverkäufern, die allesamt Wind und Wetter getrotzt und fleißig Lose verkauft haben“. Sie alle sind Mitglieder von diversen regionalen caritativen Vereinen und Organisationen, die dann auch in den Genuss des Reinerlöses der Aktion kommen werden.

Tölzer Christkindlmarkt verzeichnet rund 250.000 Besucher

„Grob überschlagen, hatten wir heuer rund 250.000 Besucher auf dem Tölzer Christkindlmarkt“, erklärte Marktchefin Frey-Allgaier. Und jeder, der ein Los gekauft und sich dabei über einen Kleingewinn gefreut hatte, dessen Gewinnabschnitt war dann auch automatisch in den großen Loskübel gewandert, um schließlich an der Hauptziehung teilzunehmen.

Der zweite Preis, ein Gutschein-Freizeitpaket im Wert von 500 Euro ging an Marianne Schmid aus Hausham, der dritte, Tölzer Wertkarten („Tölzer“) im Wert von 250 Euro an die Jachenauerin Magdalena Kohlhauf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.