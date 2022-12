„Die Leute sind ausgehungert“: Standlbetreiber am Tölzer Christkindlmarkt ziehen positive Zwischenbilanz

Von: Elena Royer

Es ist zwar kalt, dennoch herrscht eine gute Stimmung, bilanziert Lisa Lösel. Bei ihr gibt es allerlei Selbstgenähtes zu kaufen. Von Stirnbändern über Kissenhüllen, Federmäppchen und Handytaschen ist für jeden etwas dabei. © Arndt Pröhl

Zufriedene Gesichter: Gut zwei Wochen nach dem Startschuss ziehen die Standlbetreiber am Tölzer Christkindlmarkt eine positive Zwischenbilanz.

Bad Tölz – Es duftet nach gebrannten Mandeln und Glühwein, Weihnachtsmusik tönt durch die Marktstraße, und auf den Dächern der kleinen Verkaufshütten glitzert der Schnee. Nach der Pandemie-Pause ist endlich wieder Christkindlmarkt in der Stadt. Gut zwei Wochen nach dem Startschuss ziehen die Standlbetreiber eine Zwischenbilanz – die könnte positiver kaum sein.

Zwischenbilanz am Tölzer Christkindlmarkt: „Die Leute sind ausgehungert“

„Es ist ganz gut besucht“, stellt Katharina Schwingshackl fest. Seit 2016 ist sie mit einem Stand auf dem Christkindlmarkt dabei. Ente mit Blaukraut oder in der Krustensemmel, Kürbissuppe sowie Südtiroler Speck und Kaminwurzen gibt es bei ihr zu kaufen. Davon, dass die Leute weniger Geld ausgeben, merkt Schwingshackl nichts. „Die Leute sind ausgehungert nach zwei Jahren Pause.“

Kalt, aber super Stimmung

Ähnlich zufrieden ist auch Lisa Lösel. „Es ist sehr kalt, aber eine super Stimmung“, sagt sie. Von den über 20 000 Besuchern am ersten Wochenende (wir berichteten) habe sie am Umsatz zwar nichts gemerkt, „aber als Kunsthandwerker verdient man nie eine goldene Nase“, erklärt sie. Lösel verkauft Fensterdeko, Stirnbänder, Handytaschen oder auch Röcke – alles selbst genäht. Vor ihrem Laden in der Badstraße war zuletzt wochenlang eine Baustelle. Deshalb nutzt sie den Markt als Gelegenheit, wieder Präsenz zu zeigen. „Ich bin glücklich, dass ich hier bin“, sagt sie. „Ich habe das Gefühl, den Leuten hat der Markt auch gefehlt“, beobachtet sie und lobt die gute Organisation durch die Stadt.

„Man merkt, dass die Leute die Christkindlmärkte vermisst haben“

Dem kann auch Michael Büttner nur zustimmen. „Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Stadt“. Gemeinsam mit seiner Mutter Franziska Büttner verkauft er Glühwein und allerlei Schmankerl. Auch die Geschäfte könnten besser nicht laufen: „Es ist sehr gut, weit besser als vor Corona“, berichtet Michael Büttner. „Man merkt, dass die Leute die Christkindlmärkte vermisst haben und Nachholbedarf besteht.“ Was am besten geht? „Eigentlich alles, besonders Reiberdatschi und Apfelküchel.“

Besucher nicht sparsamer als früher

Einen echten „Renner“ hat auch Heidi Kaiser vom Stand „Tölzer Zuckerl“ in ihrem Sortiment. „Die gebrannten Mandeln“, sagt sie. Aber auch Schokofrüchte finden reißenden Absatz. „Anfangs haben wir gedacht, dass die Leute heuer bestimmt sparsamer sind, aber es ist relativ normal. Alle sind begeistert und haben Spaß“, beobachtet sie. Auch Kaiser hat in den vergangenen beiden Jahren etwas gefehlt. „Es war deprimierend, dass nichts stattfinden konnte. Man ist es einfach gewohnt.“

In Tölz „gemütlicher und weniger stressig“

Erstmals auf dem Tölzer Christkindlmarkt ist heuer Christiane Bürkle. „Ich habe sonst immer einen Stand in München am Chinesischen Turm“, erzählt sie. Weil dieser Weihnachtsmarkt aber heuer nicht stattfindet, wagt sie ein „Experiment“ in Tölz. „Ich tendiere dazu, hier zu bleiben“, sagt Bürkle, die neben Klangschalen auch indischen Schmuck und Dekoration anbietet. „Es ist einfach gemütlicher und weniger stressig.“ Obwohl sie ihr Sortiment nicht im gewohnten Umfang anbieten kann – in München war ihr Stand sechs Meter lang, hier ist er 2,50 Meter – über zu wenig Umsatz kann sie sich nicht beschweren. „Es läuft sehr gut.“

Am Glühweinstand Preise nicht erhöht - „Sorgt für ein gutes Geschäft“

Auch am Stand des Tölzer Städtepartnerschaftsvereins, wo es Glühwein und heiße Maroni gibt, hört man nur positive Worte: „Die Leute sind alle gut drauf, und wir sind auch zufrieden“, berichten Gisela Oefele und Eric Bardet. „Wir haben unsere Preise nicht erhöht, das sorgt für ein gutes Geschäft.“ Am Wochenende laufe das Geschäft zwar noch mal besser, trotzdem steht auch am frühen Montagnachmittag ein kleines Grüppchen an den Stehtischen, vor sich dampfende Tassen. „Wir kommen aus dem Dachauer Land“, erklärt Josef Renkl, der mit Freunden in der Adventszeit gerne verschiedene Christkindlmärkte besucht. „Wir sind froh, dass wieder Märkte stattfinden“, sagt er. „Uns ist schon was abgegangen.“

