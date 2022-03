Bürogemeinschaft gegen Homeoffice-Blues

Von: Christiane Mühlbauer

Ein Blick in die neuen Räume von Beate Mader an der Osterleite in Bad Tölz. © Willeke-Jungfermann

Die Co-Working-Areas haben in der Corona-Zeit im Tölzer Land keinen Schiffbruch erlitten – ganz im Gegenteil: Die Angebote sind in den vergangenen Monaten sogar noch gewachsen und werden aktuell weiter ausgebaut. Die Nachfrage ist da.

Bad Tölz – Co-Working bedeutet, sich Büroräume zu teilen. Zumeist sind es Selbstständige oder Gründer, die zu Hause nicht arbeiten wollen oder nur schlecht können und die zudem Austausch suchen. Man kann sich entweder dauerhaft einen ganzen Raum mieten oder ein Büro teilen oder als Tagesgast einen Schreibtisch reservieren, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Anbieter in Bad Tölz haben verschiedene Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse.

Mit so einem Angebot ist in Bad Tölz 2010 zuerst Beate Mader von „Vision Hoch Drei“ auf den Markt gegangen. Zu den Büros an der Kirchgasse sind seit gut einem Jahr noch neue Räume an der Osterleite hinzugekommen, nämlich 140 Quadratmeter. Zehn Personen nutzen derzeit diese Möglichkeit.

Ohne Corona-Auflagen fast doppelt so viel Platz

Ohne Corona-Auflagen, sagt Mader, hätten fast doppelt so viele Platz. „Betriebswirtschaftlich wäre das natürlich besser“, sagt die Tölzerin, die sich auch in verschiedenen Wirtschaftsverbänden engagiert. Mader weiß, dass sie im Vergleich zu anderen Co-Working-Areas-Anbietern relativ gut dasteht: „Ich kenne einige Betriebe mit anderen Geschäftsmodellen, die massive Einbußen erlebt haben.“

Für die Angebote gelten die üblichen Corona-Auflagen und Hygienevorschriften wie für alle Unternehmen. Mader hat zudem noch vier Luftreiniger installiert. „Bei uns läuft alles bestens“, sagt sie. Die Nutzer hätten unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. „Aber selbst, wenn sie gleichzeitig hier wären, gebe es genügend Ausweichmöglichkeiten.“

Vielen Kunden falle das Homeoffice auf den Kopf: Co-Worken „absolute Zukunft“

Mader hat auch Kunden, „denen das Homeoffice auf den Kopf fällt“, wie sie schmunzelnd sagt. Derzeit seien es bei ihr mehr Männer als Frauen, interessanterweise „kaum Jüngere“. An der Osterleite bietet sie auch ein Video- und Audio-Studio an, zudem gibt es einen Multifunktionsraum. Für sie hat das Co-Worken „absolut Zukunft“, zum Beispiel aufgrund der wachsenden Metropolregion München. „Manche Firmen wollen Besprechungsräume für drei bis fünf Mitarbeiter auf dem Land mieten“, weiß sie. Zudem sei gewünscht, dass die Angestellten nicht mehr so viel Pendeln müssten. „Es ist gerade viel im Wandel.“

Sowohl Dauermieter, als auch wiederkehrende Tagesgäste

Eine weitere Co-Working-Area bietet das „Gschafft“. Es wurde 2018 gegründet und zwei Jahre später in einen Verein umgewandelt, berichtet Marc A. Parmentier. „Der Vorteil ist, dass man so nicht profitorientiert ist“, sagt der selbstständige Unternehmensberater und Mitbegründer von „Gschafft“. Es liegt an der Bahnhofstraße, hat vier, fünf Dauermieter und wiederkehrende Tagesgäste, berichtet Parmentier. Der Platz sei groß genug. „Jeder achtet auf die Corona-Regeln und übernimmt Verantwortung, es läuft hervorragend.“

So haben die Verantwortlichen im „Gschafft“ die Büroräume an der Bahnhofstraße ausgestattet. © Parmentier

Co-Working-Areas trennen Arbeit und Privatleben besser

Altersmäßig sei man „komplett durchgemischt“, sagt Parmentier, „zwischen 25 und 50“. Die Hälfte seien Frauen. „Es ist ein schönes Netzwerken.“ Waren es vor Ausbruch der Pandemie vor allem Freiberufler, Gründer und Selbstständige, seien heute auch Angestellte dabei, die den Homeoffice-Blues haben. „Man kann besser zwischen Arbeiten und Privatleben trennen, wenn der Schreibtisch woanders steht“, sagt Parmentier.

In Kürze eine weitere Co-Working-Area

Seit Sommer 2021 hat das „Gschafft“ einen Ableger in Lenggries an der Tölzer Straße. „Wir haben beim Aufbau mit unserem Know-how geholfen“, sagt der Tölzer. Die Dauermiet-Plätze seien ausgebucht, Tagesgäste hätten aber noch Platz, weiß er. Zudem wird in Kürze ein Weiteres „Gschafft“ an der Tölzer Marktstraße eröffnet. Hier gibt es noch freie Plätze.

Weitere Infos

Infos über die Angebote von Beate Mader gibt es auf www.coworking-badtoelz.de. Die Tölzerin bietet regelmäßig Schnupperabende an (nächster: 8. März, 19 Uhr) sowie einen Gründerstammtisch (22. März, 19 Uhr). Interessenten sollten sich anmelden. Über das Angebot von „Gschafft“ kann man sich auf www.gschafft.de informieren. Auch dort gibt es Stammtische.

