Bad Tölz: Der neue Dekan hat ein Faible für Physik und Feuerwehr

Seit 1. März ist Heinrich Soffel als Dekan zuständig für 30.000 Protestanten im Oberland. Im Gespräch mit dem Tölzer Kurier erklärt der Geistliche, wie er tickt.

Bad Tölz – „Da sein“: So beschreibt Heinrich Soffel ein großes Ziel seiner Arbeit. Für den 55-Jährigen, der am Montag die Stelle als evangelischer Dekan in Bad Tölz angetreten hat, bedeutet das: „Für die Menschen Zeit haben, jedem auf Augenhöhe begegnen und ihn als Individuum sehen.“ Er frage dabei nicht, ob jemand evangelisch oder überhaupt Christ sei. Wer ihn anrufe und nach einem Termin frage, solle den möglichst gleich bekommen.

Seine Maxime setzt Soffel gleich bei der Anfrage des Tölzer Kurier nach einem Gespräch um: Der Dekan, der als Nachfolger von Martin Steinbach nun für rund 30 000 Protestanten in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach zuständig ist, geht direkt ans Telefon – und drei Stunden später sitzt man im evangelischen Gemeindehaus zusammen. Soffel berichtet offen, humorvoll und eloquent von seinem Werdegang und seinen Ideen.

In der Physik geht mir etwas ab: die Frage nach dem Sinn.

Geboren in München, sei er großteils in Gauting aufgewachsen. Und zwar in einem Haushalt, „in dem christliche Nächstenliebe gelebt wurde, nicht formalchristlich mit Gottesdienstbesuch, sondern indem man einander geholfen hat“. Im Konfirmationsunterricht habe er gemerkt, dass die Bibel diese Art des Daseins als gut beschreibe. Und in der Jugendarbeit sei er auf andere gestoßen, „die auch so ticken“.

Dennoch wollte der Sohn eines Geophysik-Professors eigentlich Physik studieren. „Aber kurz vor dem Abitur habe ich gemerkt, dass mir in der Physik etwas abgeht: die Frage nach dem Sinn.“ Seine Affinität zu den Naturwissenschaften sei aber geblieben.

Als Pfarrer war Heinrich Soffel die vergangenen 15 Jahre in Pfarrkirchen im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn tätig. Im Vergleich zum Katholikenanteil von 80 bis 85 Prozent in der dortigen Diözese Passau sei die Situation von Protestanten im Oberland „fast entspannt“, sagt er mit einem Lachen.

In Pfarrkirchen war Heinrich Soffel Mitglied der Feuerwehr

Voll eingebunden ins öffentliche Leben vor Ort war Heinrich Soffel in Pfarrkirchen trotzdem – etwa als Mitglied der Feuerwehr. Er habe zwar keinen aktiven Dienst versehen, sei aber als Seelsorger nach Einsätzen gefragt gewesen. „Die Arbeit der Feuerwehr ist ein echter Gottesdienst“, sagt er – und kann sich vorstellen, auch in Tölz beizutreten.

In Pfarrkirchen habe er mit seiner Gemeinde auch einen Verein gegründet, berichtet Soffel: „Jung und Alt spielt“, heißt der. Da hätten sich Senioren, Kinder und Jugendliche zu Gesellschaftsspielen getroffen. „Das Gemeindehaus war gut gefüllt.“ Eine Idee auch fürs Oberland? „Das hängt davon ab, was die Menschen hier wollen“, sagt Soffel. „Ich bin kein Weltverbesserer, der erklärt, wie es richtig geht.“

Was freilich auch den Alltag eines Pfarrers prägt: „Taufen, Konfirmationen, Beerdigungen, Hochzeiten, Scheidungen“, zählt Heinrich Soffel auf. Scheidungen? Die gibt es in der Kirche doch gar nicht. „Warum eigentlich?“, fragt Soffel zurück. „Natürlich sage ich nicht, es wäre gut, lieber eine Beziehung zu lösen als die Probleme. Aber wenn die Menschen an so einen Punkt kommen, ist das eine Lebenskrise, in der sie Begleitung brauchen.“

Alle drei Kinder wollen ein Zimmer im Tölzer Pfarrhaus

Selbst ist Heinrich Soffel seit 25 Jahren mit der Pädagogin Angelika Soffel-Wastian (54) verheiratet, die derzeit einen Montessori-Kindergarten in Pfarrkirchen leitet. Das Paar hat drei erwachsene Kinder, 22, 20 und 18 Jahre alt. Die beiden älteren studieren in Passau und München, der Jüngste macht heuer Abitur. Im Pfarrhaus in Bad Tölz „wollen alle drei ihr Zimmer“, sagt Soffel. Inwieweit sie es dann bewohnen: Das wird sich zeigen.

Für Heinrich Soffel selbst ist der Umzug nach Bad Tölz fast so etwas wie eine „Rückkehr nach Hause“, sagt er. Ganz gezielt hat er sich hierher beworben. Er habe Freunde in Tölz, Wolfratshausen und Lenggries, sei früher oft im Oberland unterwegs gewesen. Viel habe sich seither verändert, stellt er mit Blick auf das brach liegende Gelände neben dem Gemeindehaus fest: „Damals herrschte im Alpamare noch Highlife.“

Amtseinführung

Regionalbischof Christian Kopp führt Heinrich Soffel in einem feierlichen Gottesdienst in der Franziskanerkirche am Sonntag in sein Amt ein. Eine Teilnahme ist nur für Gläubige möglich, die sich bereits im Vorfeld zu der Feier angemeldet haben.

