Die heitere Seite des berühmten Autors: Ein Abend über Oskar Maria Graf

Teilen

Klaus Wittmann liest Oskar Maria Graf © sn

Klaus Wittmann liest anlässlich des 55. Todestags an drei Abenden Texte von Oskar Maria Graf. Im Interview spricht er über Grafs Werk und die geplante Lesung in Bad Tölz.

Bad Tölz – Am 28. Juni 1967 starb Oskar Maria Graf, der vielen als urbayerischer Schriftsteller gilt, in New York City. In die amerikanische Metropole war Graf 1938 emigriert, nachdem seine Werke in Deutschland verboten worden waren und er im März 1934 ausgebürgert wurde. Nach einer ersten Zuflucht in Prag reiste er über die Niederlande schließlich wie viele seiner Schriftstellerkollegen in die USA aus. Eine Rückkehr in die alte Heimat wagte er erst, nachdem er 1958 die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Doch sein Lebensmittelpunkt blieb New York, nach Europa führten ihn nur mehr kurze Reisen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Anlässlich des 55. Todestags des Schriftstellers hat Klaus Wittmann eine Reihe von Lesungen konzipiert. Die erste findet am Mittwoch, 29. Juni, in Tölz statt.

Oskar Maria Graf und seine bayerische Heimat: Wie lässt sich dieses Verhältnis beschreiben, Herr Wittmann?

Klaus Wittmann: Sowohl familiär bedingt als auch den Zeiten geschuldet hat Graf wohl schon eine schwere Kindheit und Jugend in Bayern verbracht. Er wurde am 22. Juli 1894 als neuntes von elf Kindern des Bäckermeisters Max Graf in Berg am Starnberger See geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters musste er schon als Zwölfjähriger in der Bäckerei mitarbeiten, die sein ältester Bruder Max übernommen hatte. Außerdem wurde er geschlagen und misshandelt, was in seiner Autobiografie „Wir sind Gefangene“ nachzulesen ist. Doch einer seiner Brüder weckte sein Interesse für die Literatur. Max brachte dafür allerdings gar kein Verständnis auf. Neuerliche Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten waren die Folge. Daraufhin ist der Siebzehnjährige kurzerhand von zuhause abgehauen. Er ging nach München – in der Hoffnung, sich dort eine Zukunft als Schriftsteller aufbauen zu können.

Welches Heimatgefühl spricht denn aus Grafs Texten?

Klaus Wittmann: Trotz der eben beschriebenen Probleme hatte die Zeit am Starnberger See im ländlichen Idyll natürlich für einen Heranwachsenden auch ihre schönen Seiten. Insofern dürfte Heimat immer ein zwiespältiger Begriff für Graf gewesen sein. In seinen Texten spürt man seine Heimatverbundenheit insofern, als er typisch bayerische Charaktere auftreten lässt, deren Eigenheiten er ganz herrlich beschreibt. Das Faszinierende daran: Diese Typen gibt es heute immer noch. Bei der Lektüre beziehungsweise in der Lesung darf man also einen gewissen Wiedererkennungseffekt erwarten...

Welche Bedeutung kommt Grafs Werken im heutigen Literaturleben zu?

Klaus Wittmann: Schon eine sehr große: Seine Bücher sind nach wie vor aktuell, bekannt und beliebt. Ich schätze, mehr noch als die Werke Ludwig Thomas. Zudem gab und gibt es immer wieder prominente Schauspieler von Jörg Hube über Gerhard Polt bis Gerd Anthoff, die mit Graf-Lesungen auf die Bühne gehen.

Welche Texte haben Sie denn für Ihre Lesungen ausgesucht?

Klaus Wittmann: Das sind insgesamt drei Abende an verschiedenen Orten mit unterschiedlichem Programm. Für alle habe ich Kurzgeschichten und Erzählungen ausgewählt aus Grafs „Kalendergeschichten“, den „Bayerischen Dorfgeschichten“ und dem „Bayerischen Bauernspiegel“, die eher die heitere, gar komische Seite Grafs zeigen. Das Autobiografische, also die schwierige Kindheit oder die Kriegserlebnisse, habe ich bewusst ausgelassen, zumal das sonst gerne bevorzugt wird. Da sein Werk urheberrechtlich geschützt ist, muss man übrigens ein „Vortragsrecht“ beim Verlag erwerben. Das wird dann auch nur für die konkret benannten Veranstaltungen eingeräumt.

Und was erwartet die Besucher bei der Lesung in Tölz?

Klaus Wittmann: Dort gibt es eine Stunde Programm mit einem kleinen Umriss seiner Kurzgeschichten. Darunter die über den Schmalzer Hans, eine originale Figur aus seiner Kindheit. Der hat sein Leben ganz nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltet – und seine Heimatgemeinde ein enormes Geld gekostet, weil sie letztlich für alles aufkommen musste. Aber „er wollte ums Verrecken nicht sterben“...

Lesungen in Bad Tölz, Warngau und Wolfratshausen

Die Termine: Klaus Wittmann liest am Mittwoch, 29. Juni, ab 19.30 Uhr im Kleinen Kursaal in Bad Tölz. Es ist keine Reservierung erforderlich, der Eintritt ist frei. Klaus Stumpf begleitet den Abend musikalisch auf der Zither. Am Freitag, 1. Juli, findet die Lesung ab 19.30 Uhr im Altwirt-Saal der Gemeinde Warngau statt. Reservierungen sind möglich unter der Nummer 0 80 41/7 96 29 40 sowie an der Abendkasse. Musik macht die Gröbenbach Musi. Am Freitag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr kommt Klaus Wittmann in den Bergkramerhof in Wolfratshausen. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Für die Musik sorgt Rainer Gruber (Akkordeon).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.