Die letzten Tage im „Patio“ in der Tölzer Marktstraße

Geschäft in Marktstraße schließt

Von Andreas Steppan schließen

Die letzten Öffnungstage des „Patio“ in der Tölzer Marktstraße sind angebrochen. Am Samstag verabschiedet sich das Betreiberehepaar in den Ruhestand.

Bad Tölz - Das Schaufenster ist mittlerweile etwas luftiger bestückt, auch im Inneren des Geschäfts, wo die Kunden reichlich Auswahl gewohnt waren, sind die Regale leerer geworden. Wer jetzt noch im „Patio“ an der Marktstraße 73 auf der Suche nach einem Schmuckstück als Weihnachtsgeschenk ist, muss sich sputen, denn das Geschäft schließt am Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr für immer seine Pforten.

Nachmieter für Ladenflächen wohl schon gefunden

Das Ehepaar Heidi Wenusch und Franz Weisenberger hatte das „Patio“ 1992 eröffnet. Auf der einen Seite der Ladenfläche bieten sie Uhren und Schmuck an, auf der anderen Dessous und Bademoden. Zwischen den Bereichen liegt ein lichtdurchfluteter Innenhof. Wie berichtet hatte das Paar im Sommer angekündigt, in den Ruhestand zu gehen, und freut sich, dass es seither von vielen treuen Kunden gute Wünsche mit auf den Weg bekommen hat. Ein Nachmieter für die Räumlichkeiten ist ihnen zufolge bereits gefunden.

