Diebe spähen Kiosk in Tölz aus – und scheitern an aufmerksamen Betreibern

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Weil sie die Täter durchschauten, konnten Betreiber eines Kiosks in Tölz einen Diebstahl vereiteln. Die drei Beteiligten flüchteten, nur einen konnte die Polizei bislang festnehmen.

Einen Diebstahl vereitelten die Betreiber eines Kiosks in einem Tölzer Einkaufszentrum am Freitag. Sie hatten bereits am Vormittag drei verdächtige Personen beobachtet, die offenbar den Kiosk ausspähten. Das Trio machte sich aber vor dem Eintreffen der Polizei davon.

Kiosk-Betreiber in Gespräch verwickelt, Verdächtiger im Warenlager entdeckt

Etwa zwei Stunden später erschienen zwei von ihnen aber erneut bei dem Kiosk. Diese versuchten, die Mitarbeiter in ein Gespräch zu verwickeln und abzulenken. Doch die Kioskbetreiber durchschauten das Manöver und entdeckten den dritten Verdächtigen im Warenlager des Kiosks. Alle drei flüchteten ohne Beute. Dabei griff einer der Täter noch eine Mitarbeiterin tätlich an, nachdem sie angekündigt hatte, die Polizei zu rufen. Die Frau wurde leicht an der Hand verletzt.

Die Polizei konnte einen der drei festnehmen

Im Rahmen der Fahndung durch mehrere Polizeistreifen wurde der Täter, der sich ins Warenlager geschlichen hatte, im Stadtgebiet entdeckt. Er startete zwar noch einen Fluchtversuch, wurde aber schließlich von der Tölzer Polizei festgenommen. Es handelt sich um einen 20-jährigen Georgier mit Wohnsitz in München. Er wurde, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, auf Geheiß der Staatsanwaltschaft entlassen.

Zwei Beteiligte werden noch gesucht: Polizei bittet um Hinweise

Die beiden anderen Beteiligten konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Gemäß Zeugenaussagen sind beide ebenfalls osteuropäischer Herkunft und Anfang 20. Beide sollen etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein, wobei einer der Täter eine blaue Weste und ein beiges Cap trug, während der andere Täter mit einer dunklen Weste und einem dunklen Cap bekleidet gewesen sein soll. Hinweise unter 0 80 41/76 10 60.

