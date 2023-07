Dirtpark an der General-Patton-Straße: Neuer Standort rege genutzt

Von: Melina Staar

Der Dirtpark in Tölz wurde im vergangenen Jahr verlegt. Wie wird der Park am neuen Standort angenommen?

Bad Tölz – Seit knapp einem Jahr ist der neue Dirtpark an der General-Patton-Straße in Betrieb. Wie berichtet musste er von seinem Standort an der Einfahrt zum Eisstadion-Parkplatz verlegt werden, weil er dort dem Bau der Nordspange in die Quere gekommen wäre. Wie wird der Park bislang angenommen?

Weniger Kinder am Dirtpark? Verregnetes Frühjahr könnte schuld sein

Ein Leser äußerte kürzlich die Beobachtung, deutlich weniger Kinder seien an dem neuen Standort zu sehen. „Aufgrund des lange verregneten Frühjahrs kann es tatsächlich so ausgesehen haben, als wären weniger Jugendliche auf der Anlage gewesen“, erklärt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach auf Anfrage. Auch würden sicherlich die Synergien fehlen, die am alten Standort mit der räumlichen Nähe von Skater- und Dirtpark gegeben waren. Allerdings gebe es Belege dafür, dass der neue Bikepark inzwischen gut genutzt werde, sowohl von einzelnen Jugendlichen als auch von Gruppen des Alpenvereins und der Jugendförderung.

Skatepark: Standort bleibt grundsätzlich erhalten

Der Skaterpark befindet sich weiterhin an seinem Platz am Eisstadion. Die Stadt habe in Vorgesprächen mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim den Standort abgestimmt. „Die Straßenplanung hat sich seitdem jedoch mehrfach geändert“, sagt Otterbach. So sei der jetzt wohl notwendige Eingriff in die Anlage noch nicht absehbar gewesen. Aktuell sei der Park nutzbar. Ob er während des Baus der Nordspange eingeschränkt oder gar nicht mehr nutzbar ist, wird sich bei der Umsetzung der Werkplanung für die Umleitungsstraße, die dort über das Gelände führt, zeigen. „Grundsätzlich bleibt der Standort für den Skatepark erhalten.“ Sollte das Staatliche Bauamt Teile der Anlage beseitigen müssen, würden diese wieder errichtet. Nähere Details gebe es aber erst mit Abschluss der Planungen für die Umleitungsstraße.

