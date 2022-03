„Dirtpark“ zieht an einen anderen Standort um – Ersatz wird demnächst gebaut

Von: Melina Staar

Der Ersatz-Dirtpark soll nahe dem „Kinderland“ an der General-Patton-Straße entstehen. Die „Jumpline“ ist für Fortgeschrittene, die Sprünge üben möchten, auf der „Flowline“ können auch Anfänger fahren. © Skizze: Privat

Wenn die Arbeiten an der Nordspange in Bad Tölz starten, dann muss der derzeitige „Dirtpark“ auf der Flinthöhe weichen.

Bad Tölz – Das ist jener Bereich, auf dem Kinder und Jugendliche mit Fahrrädern über größere und kleinere Hügel fahren können. Erst vergangenes Jahr hatte eine Elterninitiative den Bereich saniert.

Der Platz werde künftig als Lager für Baustoffe benötigt, teilt Stadt-Sprecherin Birte Otterbach mit. Aber man sei bereits wieder mit der Elterninitiative in Kontakt, ein Ersatz-Standort sei bereits gefunden. „Die Eltern werden wieder mit Muskelkraft anpacken und erhalten fachliche Unterstützung von einer Firma und vom Bauhof.“ Auch die Ausrüstung und das Material werden gestellt.

Ein Ersatz-Standort ist bereits gefunden

Der Ersatz-Dirtpark soll nahe dem „Kinderland“ an der General-Patton-Straße entstehen. „Die Wiese zu den Häusern hin soll aber nicht komplett verbaut werden“, so Otterbach. Denn sie sei ein beliebter Treffpunkt der Anwohner. „Es sollen dort weiter Begegnungen möglich sein.“ Auch die vorhandenen Bäume sollen nicht angetastet werden. „Die Planung wird deshalb umfangreicher, sie läuft gerade an.“

Vorgesehen ist eine so genannte „Jumpline“ für die Fortgeschritteneren. Dort sind auch Sprünge möglich, höheres Können wird vorausgesetzt. Auf der zweiten Strecke können auch Anfänger fahren. „Zum Beispiel auch Kinder auf dem Laufrad.“

Verlegung des „Dirtparks“ soll dauerhaft sein

Die Verlegung des „Dirtparks“ soll dauerhaft sein, das heißt, er wird nicht wieder zurückversetzt, wenn die Nordspange gebaut ist. Nicht berührt von der Änderung ist übrigens der Skaterpark. „Er bleibt an der Stelle, er ist bei den Bauarbeiten nicht im Weg“, sagt Otterbach.

Wann genau die Arbeiten am neuen „Dirtpark“ starten können, ist laut Bernd Gassl von der Tölzer Jugendförderung noch unklar. „Es muss noch geprüft werden, wie dick die Lehmschicht unter der Grasnarbe ist. Idealerweise wird diese abgetragen und mit Kies aufgefüllt, um zu gewährleisten, dass das Regenwasser absickern kann und nicht an der Oberfläche stehen bleibt.“ Sei der Aufwand zu groß, müssten Drainage-Löcher unter der Strecke angelegt werden. „Auf jeden Fall sollte der Boden nicht mehr gefroren sein, das würde sonst die Arbeiten erschweren.“ Derzeit rechne er mit einem Baubeginn Ende März. Die Arbeit werde von Freiwilligen ehrenamtlich ausgeführt, so Gassl. Wer sich beteiligen wolle, könne sich gerne melden.

Weitere Pläne für „bespielbare Stadt“

Auch an weiteren Stellen geht die Planung für die „bespielbare Stadt“ Bad Tölz voran. Wie berichtet sollen zeitnah eine Sechser-Wippe am Alten Bahnhofsplatz, ein Streetballkorb am Bürgerhaus, ein Badminton-Netz im Taubenloch sowie ein Balancier-Stamm im Kurpark aufgebaut werden. Auch die Planungen für den Abenteuer-Spielplatz am Girlitzer Weiher nehmen immer weitere Formen an. Dieser soll nördlich des Weihers entstehen. „Wir rechnen damit, dass die Ausschreibung Ende des Jahres erfolgen kann“, so Otterbach.

Dirtpark-Neubau

Wer sich am Bau des neuen Dirtparks beteiligen möchte, kann sich unter b.gassl@bad-toelz.de bei Bernd Gassl melden. Dort bitte die Handynummer hinterlassen, um per WhatsApp über geplante Arbeitseinsätze informiert zu werden. Die Mitwirkung ist immer freiwillig.