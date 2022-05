Der Döner feiert Jubiläum: In Bad Tölz wird er in sechs Bistros angeboten

Von: Felicitas Bogner

Murat Budak (re.) und Mitarbeiter Talha Shfa haben im Bistro „Mocca“ neben dem „eingedeutschten“ Döner Kebab auch traditionellere Gerichte wie „Iskender“ im Angebot. © Pröhl

Ein beliebtes Gericht der Deutschen feiert Jubiläum. Der Döner. In Tölz bieten verschiedene Bistros den würzigen Snack an.

Seit 50 Jahren ist der Döner in Deutschland bekannt. Ein Vierteljahrhundert hat es dann aber noch gedauert, bis der erste Kebabladen in Tölz aufgemacht hat. Seit knapp 25 Jahren erfreut sich das Schnellgericht in der Kurstadt immer größerer Beliebtheit.

In Bad Tölz bieten sechs Bistros Döner an

Bad Tölz – Fein geschnittenes Fleisch, knackige Salatblätter, Tomaten, Zwiebeln, Blaukraut mit cremiger Joghurtsoße in reschem Fladenbrot – das ist der klassische Döner Kebab, wie ihn die meisten kennen. Auch wenn das nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Döner aus der Türkei zu tun hat, gehört er zu den beliebtesten Schnellgerichten der Deutschen. In Bad Tölz gibt es mittlerweile sechs türkische Bistros, die den würzigen Snack anbieten.

Das wichtigste für die Zubereitung: Die Liebe zum Produkt

Der alteingesessenste Tölzer Dönerladen ist an der Königstraße zu finden. Das Ehepaar Halit und Gülten Vural sind seit über 24 Jahren hier und bieten sowohl Döner als auch türkische Feinkost an. „Wir waren aber erst das zweite Dönergeschäft hier“, erinnert sich Halit Vural. Vor 48 Jahren kam er aus Antakya ins Oberland. „Meine Ehefrau hat dann das Geschäft eröffnet. Ich habe damals noch als Fräser gearbeitet. Mittlerweile helfe ich hier viel mit“, berichtet er. Neben dem klassischen Döner sei die vegetarische Variante immer gefragter. „Da haben wir ein Spezialrezept mit mariniertem warmen Gemüse“, erklärt Vural. Ob mit oder ohne Fleisch: Das wichtigste für die Zubereitung sei die Liebe zum Produkt. „Man muss jeden Döner mit dem Herzen machen“, betont der gebürtige Türke. Das Motto des Ehepaars sei: „Was wir nicht essen würden, verkaufen wir auch nicht.“

Traditionelle türkische Variante hierzulande nicht so gefragt

In den ersten Jahren nach der Geschäftseröffnung habe er den Döner noch mit Lamm- und Kalbfleisch angeboten. „So wird er traditionell in der Türkei zubereitet. Überdies wird statt Joghurtsoße das heiße Fett vom Fleisch drüber gegeben.“ Diese Variante sei den hiesigen Kunden aber zu schwer gewesen. „Irgendwann sind wir dann auf Geflügel und Soßen umgestiegen“, erklärt Vural.

Apropos Soßen: Wie genau diese gemacht werden, will das Paar nicht verraten. „Ein Geheimrezept“, meint Vural augenzwinkernd. Probleme, sich mit dem Gericht vor knapp 25 Jahren hier zu etablieren, haben sie nicht gehabt: „Der Döner war von Anfang an gut gefragt. Bis heute haben wir vor allem Stammkunden.“ Dies mag auch daran gelegen haben, dass Döner damals in Deutschland bereits sehr bekannt war.

Im „Mocca“ wird das Brot jeden Morgen frisch gebacken

Seit 2009 gibt es das Bistro „Mocca“ an der Nockhergasse. Dort werden allerlei türkische und italienische Speisen angeboten. „Wir haben sowohl die Klassiker wie Döner, Dönerteller, Dürüm und Co. im Angebot, als auch ausgefallene Gerichte aus der Türkei“, erklärt Inhaber Murat Budak. Gemeinsam mit seinen Eltern Kadir und Ayse Budak führt er das Restaurant. Sein Rezept für den Klassiker? „Wir backen jeden Morgen das Brot selber und frisch. Sonst schmeckt der Döner nur halb so gut“, betont der 36-Jährige. Dazu müsse man genau auf die Qualität der Produkte achten. „Wir holen unser Fleisch aus einem Münchner Familienbetrieb.“ Besonders beliebt sei bei ihm aber nicht nur der klassisch „eingedeutschte“ Döner. Sondern das traditionell türkische Dönerfleisch-Gericht „Iskender“ – ein Ofengericht aus Dönerfleisch, Brot, Paprika, Tomaten- und Joghurtsoße.

Anlässlich des Jubiläums ist ein bayerischer Döner in Planung

Generell lasse er sich für seine Stammkunden immer mal wieder etwas Extravagantes einfallen. „Zwei Jungs essen hier jeden Mittag jeweils zwei Döner. Irgendwann habe ich für sie mal einen Drei-Meter-Döner gemacht“, erzählt Budak. „Sie haben den komplett aufgegessen.“ Zum 50. Geburtstag des Kultgerichts soll es etwas Besonderes geben. „Ich will einen bayerischen Döner machen.“ Wie diese Kreation genau aussehen wird, stehe noch nicht fest.

Klassischer Döner am beliebtesten

Seit vier Jahren betreibt Nazim Islamoglu das Lokal „Istanbul“ an der Marktstraße. Auch er backe täglich das Fladenbrot frisch. Für ihn persönlich gebe es kein besseres Gericht als Döner Kebab. „Er ist einfach variabel und schmeckt immer gut.“ Sein Kundenstamm sei bunt gemischt. Es würden mittags sehr viele Schüler kommen, aber auch Leute, die sich für ihre Mittagspause etwas zu essen holen. „Am beliebtesten ist schon der klassische Döner, dicht gefolgt von Dürüm und Lahmacun.“ Islamoglu ist im Tegernseer Tal aufgewachsen. „Damals gab es in der Region nirgends Döner. Wir sind mit meinen Eltern manchmal nach München gefahren, um einen Döner zu essen“, erinnert er sich. „Es war für mich als Kind ein Festtagsessen.“

Nazim Islamoglu ist seit vier Jahren mit seinem Dönerladen „Istanbul“ in der Region etabliert. © Pröhl

Puten- und Hähnchenfleisch hierzulande beliebter als Kalb

Erst seit einem Jahr am Isarkai ist Yildiray Kajnak mit seinem Imbiss „By Onkel Döner“. Seit 2007 betreibt er eine Bude in Miesbach. Netter Service sei für ihn das A und O. Sein Döner sei „unverwechselbar“ aufgrund seiner Soßen. „Ich habe eine Kräutersoße, eine scharfe Soße und eine Knoblauchsoße. Die Rezepte sind geheim.“ Ähnlich wie Familie Vural habe auch er in den Anfangsjahren den Döner mit Kalbfleisch zubereitet: „Die Deutschen mögen die Variante mit Pute- und Hähnchenfleisch aber lieber.“ Sowohl in seinem Imbiss in Miesbach als auch am Tölzer ZOB habe er zu 90 Prozent deutsche Kunden. Auch wenn er selbst Döner gerne esse, stehe das Schnellgericht nicht täglich auf dem Speiseplan. „Ich bin froh, eine Frau zu haben, die super kocht.“

