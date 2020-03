Droht Städtepartnerschaftsverein die Auflösung?

Der Tölzer Städtepartnerschaftsverein hat bei seiner Hauptversammlung keinen zweiten Vorsitzenden gefunden. In vier Wochen muss nun erneut gewählt werden - sonst droht schlimmstenfalls die Auflösung.

Bad Tölz–Es sollte eine nicht unerhebliche Stabübergabe werden. Aber der Tölzer Städtepartnerschaftsverein (SPV) steht nun ohne neuen Vorstand da. Bei der Jahreshauptversammlung im Binderbräu fand sich unter den knapp 50 Anwesenden kein zweiter Vorsitzender. Wenn bei der erneut anberaumten Versammlung in vier Wochen niemand dieses Amt übernimmt, droht dem Verein die Auflösung. Die bisherigen Vorstandsmitglieder traten nach jahrelangem Engagement geschlossen von ihren Ämtern zurück.

Vorsitzender Martin Englert stand dem Verein seit 1996 vor. Dabei waren in Vorgesprächen Mitglieder gefunden worden, die sich zur Verfügung gestellt hätten. Monika Öttl, bisher Beisitzerin, erklärte sich bereit für den Vorsitz. Schriftführerin hätte Rita Reiter gemacht, die die Zusammentreffen musikalisch gestaltet. Als Kassiererin wäre Marie Luise Kupfer eingetragen worden. Aber als Wahlleiter Sepp Steigenberger nach Vorschlägen für den Stellvertreter fragte, schüttelten die Angesprochenen reihenweise die Köpfe. Die ablehnenden Gründe waren Engagement in anderen Vereinen, Alter oder familiäre Verpflichtungen. Nach mehrheitlichem Beschluss wurde die Versammlung ohne erfolgreiche Vorstandswahlen für beendet erklärt. Steigenberger zitierte aus der Satzung, dass in vier Wochen erneut gewählt werden muss. Sollte dann immer noch kein neuer Vorstand zusammentreten können, müsse der Verein aufgelöst werden.

Kassenplus durch Verkauf auf Tölzer Christkindlmarkt

Der Verein zählt 128 Mitglieder, im vergangenen Jahr gewann er 15 neue hinzu. Der ausgezeichnete Verkauf von Maroni und heißen Getränken am traditionellen Maronistand auf dem vergangenen Tölzer Christkindlmarkt füllte die Vereinskasse mit 11 000 Euro Gewinn. Horst Mader, kommissarischer Kassier seit 2016, verkündete ein Kassenplus von 3400 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der SPV verwaltet nach neuestem Stand 23 000 Euro. Dabei hatte 2019 die Bürgerfahrt nach Vichy mit knapp 40 Teilnehmern stattgefunden.

Der Verein veranstaltet den Neujahrsempfang, zu dem im vergangenen Januar 100 Gäste gekommen waren. 50 Freiwillige helfen jährlich am Maronistand. Neben Sommerfest und Kirtakranzl kümmern sich die Mitglieder um die französischen und italienischen Gäste aus Vichy und San Guiliano Terme, die bei der Leonhardifahrt 2019 über 50 Personen zählten. Es fließen auch Zuschüsse an den Schulaustausch des Gymnasiums nach Vichy. Nach dem Kassenprüferbericht von Steigenberger wurde der scheidende Vorstand einstimmig entlastet.

Englert: Gute Beziehungen zwischen Menschen wichtig für Europa

Bürgermeister Josef Janker nannte den Verein „bedeutend“ für die Stadt. Englert betonte in seinem Rückblick die menschenverbindende Funktion der seit 1966 bestehenden Einrichtung. Es sei wichtig für Europa, dass gute Beziehungen zwischen den Menschen bestehen. „Seit 70 Jahren ist Friede in Europa, wir haben eine grenzenlose Freiheit“, so Englert. „Vertrauen aufbauen ist Basisarbeit.“ (Birgit Botzenhart)

