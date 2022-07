Großer Umbruch bei ECT-Freundeskreis: Nach Jahrzehnten Wechsel an der Spitze

Von: Patrick Staar

Der neue Vorstand des Fanclubs Freundeskreis EC Bad Tölz: (v. li.) Tobias Eizenberger (Schriftführer), Michael Zingl (2. Vorsitzender), Christian Wukonig (1. Vorsitzender und Sportwart), Klaus Prommersberger (1. Kassier). Nicht auf dem Foto: Hans Siegert (2. Kassier). © Patrick Staar

Großer Umbruch beim Fanclub Freundeskreis EC Bad Tölz: Nach teilweise mehreren Jahrzehnten im Amt trat fast der gesamte Vorstand in der Jahresversammlung nicht mehr zur Wahl an.

Bad Tölz – Das Ruder beim Fanclub Freundeskreis EC Bad Tölz übernimmt nun eine neue Generation um den neuen Vorsitzenden Christian Wukonig. Erleichtert über diese Entwicklung äußerte sich die 1. Kassierin Susanne Zirm: „Ich bin sehr, sehr froh, dass es in unserem Sinne weitergeht. Ich habe mir nicht 30 Jahre lang den Arsch aufgerissen, damit unsere Nachfolger das Geld versaufen. Mir ist ganz wichtig, dass das erwirtschaftete Geld immer der Nachwuchs bekommt.“

ECT-Freundeskreis: Ehemaliger Vorstand zeigt sich erleichtert über Entwicklung

Die Erleichterung zog sich durch alle Abschiedsreden. Als sich abgezeichnet hatte, dass ein Großteil des Vorstands aufhört, sei die Auflösung des seit 36 Jahren existierenden Fanclubs im Raum gestanden, erinnerte sich Sportwart Rudi Haßmann. „Aber da bin ich auf die Barrikaden gegangen. Warum sollten wir unsere Mitgliedsbeiträge herschenken?“

Vorsitzende Karen Schumann blickte auf ihre 21-jährige Amtszeit zurück

Die Vorsitzende Karen Schumann blickte auf ihre 21-jährige Amtszeit zurück. Bis 1998 habe sie gar nichts mit Eishockey zu tun gehabt. Drei Jahre schaute sie bei den Spielen der Tölzer Löwen zu. Dann sei plötzlich alles ganz schnell gegangen. „Ich habe beschlossen, dass ich mal bei einer Auswärtsfahrt mitmache. Da wurde mir der Mitgliedsantrag hingeschoben – und in der nächsten Jahreshauptversammlung wurde ich schon zur 2. Kassierin gewählt.“ Seit 2009 amtierte sie als 1. Vorsitzende: „Eine tolle, spannende, nervenaufreibende Zeit, in der nicht mehr viel Zeit für andere Freizeit-Aktivitäten geblieben ist.“

Viel angeschoben: Von Fanartikel-Verkauf über Fanbus-Fahrten bis hin zu Ständen auf Christkindl-Märkten

Schumann blickte auf all die Aktionen zurück, die der Fanclub angeschoben hat. So organisierte der Freundeskreis ECT drei Sonderzug- und ungezählte Fanbus-Fahrten, verkaufte Fanartikel, half bei etlichen Turnieren und Tombolas mit und war bei diversen Christkindl-Märkten mit Ständen vertreten. In Erinnerung blieb ihr auch die „Wahnsinns-Rettungsaktion“ für die Tölzer Löwen im Jahr 2008. „Wir haben da die Leitung und Steuerung von allen Fan-Aktionen übernommen.“ Unter anderem seien Retter-T-Shirts gedruckt worden. Zudem habe der Fanclub 200 gespendete Gegenstände bei Ebay verkauft. Die zahlreichen eingesammelten Dauerkarten-Anträge seien ein großer Einnahmeposten für den Insolvenzverwalter gewesen – und ein wichtiger Baustein, damit es in der nächsten Saison weitergeht.

„Ich möchte die Zeit auf keinen Fall missen“, sagte Schumann. Für die nächste Saison habe sie sich schon wieder eine Dauerkarte für die Spiele der Tölzer Löwen gekauft, „auch wenn man schwer einschätzen kann, wo der Weg hinführt“.

Mitgliedsbeiträge waren wichtigster Einnahmeposten während Corona

Susanne Zirm ist Gründungsmitglied des Fanclubs und gehörte dem Vorstand rund 30 Jahre an. „Als ich dieses Mal die Bilanz erstellt habe, musste ich fast schmunzeln“, sagte Zirm. „In den vergangenen Jahren hatten wir gerade mal 53 Belege. Zu unseren Hoch-Zeiten waren es 200 pro Jahr.“ Ein Zeichen dafür, dass es in den Corona-Jahren kaum Fanclub-Aktivitäten gab. Wichtigster Einnahmeposten waren in den vergangenen drei Jahren die Mitgliedsbeiträge mit 3521 Euro. Gut 9000 Euro hat der Fanclub auf der hohen Kante. „Wir übergeben euch eine schöne Summe“, sagte Zirm zu den Nachfolgern. „Ihr könnt euch überlegen, ob ihr das Geld an den Verein übergebt. Ihr müsst es ja nicht so extrem machen wie wir – aber ein Großteil sollte schon an den Nachwuchs gehen.“ Zirm versprach: „Wir werden es aus der Ferne beobachten – aber nicht reinreden.“

Der scheidende Sportwart Rudi Haßmann berichtete, dass sich die Fanclub-Eishockey-Mannschaft aufgrund von Personalmangel 2020 freiwillig in die B-Gruppe des Hobbycups zurückgezogen hat. „In der B-Gruppe ist es für uns leichter, Spieler zu akquirieren“, erläuterte Haßmann. Abgesehen von den Aufstiegspartien habe das Team alle Spiele gewonnen. Sein Fazit: „Wir sind in der B-Gruppe gut aufgehoben.“ Ebenso biete der Fanclub einmal pro Monat einen Kegelabend an, ergänzte Schumann. „Das hat auch immer viel Spaß gemacht.“

