Bad Tölz ehrt verdiente Bürger: „Für keine Aufgabe zu schade“

Verdient um Bad Tölz (v.li.): Helmut Drexler und Camilla Plöckl wurden von Bürgermeister Mehner mit der Silbernen Bürgermedaille, Dagmar Karl, Reinhold Pohle und Sybille Schultz mit der Tölzer Verdienstmedaille ausgezeichnet. cs © cs

Die Stadt Bad Tölz ehrte in der Weihnachtssitzung des Stadtrats verdiente Bürger mit der Silbernen Bürger- und mit der Verdienstmedaille.

Bad Tölz – Es ist eine der angenehmen Pflichten, die der Tölzer Bürgermeister in der Weihnachtssitzung des Stadtrats absolvieren darf: die Ehrung verdienter Tölzer Bürger. Heuer wurden fünf Personen stellvertretend auch für ihre Einrichtungen ausgezeichnet. Zum Beispiel Camilla Plöckl. Die langjährige Stadträtin der SPD hat sich nach den Worten von Bürgermeister Ingo Mehner in vielfältiger Weise für das Allgemeinwohl engagiert. Sie hat nicht nur 15 Jahre lang dem Stadtrat angehört, sondern ist auch die Gründerin des Hunde-Stammtisches und Organisatorin des Hunde-Ramadamas.

Fünf Personen/Einrichtungen ausgezeichnet

Plöckl war auch lange Zeit Sprecherin des Arbeitskreises Radeln in Bad Tölz. Seit 2020 ist sie Vorsitzende des AWO- Ortsverbandes und „engagiert sich auch dort mit der ihr eigenen Betriebsamkeit“, lobte der Bürgermeister. Sie sei sich für keine Aufgabe zu schade. Ebenfalls die Silberne Bürgermedaille erhält Helmut Drexler, der bis 2007 31 Jahre lang Mesner der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt war. Das sei eine so lange Zeit, erinnerte sich Mehner schmunzelnd, dass für ihn als Kind der Name Drexler gleichbedeutend mit dem Beruf Mesner gewesen sei. Drexler habe sich versiert und ideenreich um den Schmuck im Kirchenraum gekümmert. Die Betreuung und das Anlernen der Ministranten habe eine tiefe Verbundenheit zu seiner Aufgabe gezeigt. Drexler wirkt heute noch in der Choralschola mit. Nicht groß genug können seine Verdienste um die Altarkrippe herausgestellt werden. 38 Szenen aus dem Leben Jesu können in der jahrhundertealten Krippe gezeigt werden. Ohne Drexler wäre das nicht möglich gewesen. Mehner vergaß auch die tägliche Vesper in der Kirche nicht, die Drexler seit der Zeit von Pfarrer Rupert Berger weitergeführt hat.

Verdienstmedaille an Dagmar Karl und Reinhold Pohle von der Tölzer Tafel

Vor etwa 20 Jahren hat der heutige Stadtrat Martin Harrer Sybille Schultz als ehrenamtliche Trainerin und Betreuerin im Wassersportverein Bad Tölz aus der Nachbarstadt Geretsried abgeworben. In unterschiedlichen Positionen ist sie seitdem höchst engagiert und fürsorglich im Nachwuchsbereich sowie im Wettkampfsport aktiv. Sybille Schultz war Mitorganisatorin verschiedener Schwimm- und Triathlonwettkämpfe. Ihre Arbeit für den WSV Bad Tölz sei, so Ingo Mehner, außergewöhnlich und damit „vorbildhaft für uns alle“. Der Bürgermeister überreichte ihr die Tölzer Verdienstmedaille.

Die Verdienstmedaille erhalten auch Dagmar Karl und Reinhold Pohle von der Tölzer Tafel. Karl war bereits bei der Gründung der Tafel dabei. Von 2016 bis zum Sommer 2022 leitete sie die Organisation mit ihrem Partner Reinhold Pohle. Mit Leidenschaft und großem Zeitaufwand, so Mehner, versorgten sie und ihr Team wöchentlich zwischen 150 und 300 Bürger mit aussortierten, hochwertigen gespendeten Nahrungsmitteln. Eine große Herausforderung habe die Flüchtlingskrise 2015 dargestellt. Durch den Ukrainekrieg sei die Zahl der Tafel-Kunden nochmals erheblich gestiegen. Ein wichtiger Punkt ihrer Arbeit sei die Umstellung und Digitalisierung der Organisation gewesen. Mit den neuen Dienst- und Fahrplänen sei die Arbeit der rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeiter wesentlich erleichtert worden.

