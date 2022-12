Ein Klassenzimmer im Grünen: Der „Tölza Garten“ ist ein Erfolgsmodell

Von: Elena Royer

Im „Tölza Gartn“ bei der Ernte: Rose Marie Bayer (hi.) mit v. li. Sarah (5), Betty (5) und Franziska (12). archi © pröhl

Im Erfolgsprojekt „Tölza Garten“ lernen Kinder alles über den Lebensmittelanbau. Dafür gab es nun den Umweltpreis des Landkreises.

Bad Tölz – Zwischen Beerensträuchern, Tomaten, Gurken und Kartoffeln ist am Franziskuszentrum in Tölz seit 2014 eine wahre Oase entstanden. Der „Tölza Garten“. Nun wurde der Gemeinschaftsgarten mit dem Umweltpreis ausgezeichnet.

Mit Unterstützung der Stadt hat die Kreisgruppe des Bund Naturschutz (BN) unter den Initiatorinnen Rose Marie Beyer und Aki Schwarzenberger eine grüne Oase für alle Generationen geschaffen. Der ehemalige Klostergarten ist grünes Klassenzimmer, Gemeinschaftsgarten, Erholungs- und Bewegungsraum, Raum für Kreativität sowie Begegnungsstätte für Jung und Alt. Besonders Schulkinder kommen oft in den „Tölza Garten“, sagt Aki Schwarzenberger. „Die drei Tölzer Schulen, also Jahnschule, Lettenholzschule und Südschule, kommen zum Gärtnern zu uns.“ Sie lernen, was wann gepflanzt und geerntet wird und welche Tiere im Garten wohnen. „Meistens bereiten wir auch was zu – einen Quark oder Obstsalat.“

Die Herkunft der Lebensmittel soll den Kindern näher gebracht werden

Viele Kinder wüssten gar nichts über das Gärtnern, weil die meisten Schulen keinen Schulgarten mehr haben, erklärt Schwarzenberger. „Der Garten bleibt auf der Strecke, das ist ein riesen Defizit.“ Dabei liegt es den Initiatoren besonders am Herzen, den Kindern die Herkunft ihrer Nahrungsmittel näherzubringen. „Die wenigsten Eltern der Kinder, die zu uns kommen, haben einen Garten“, erklärt die 70-Jährige. „Aber das, was sie bei uns lernen, sollen sie weitertragen und daheim anwenden, zum Beispiel bei den Großeltern.“

Auch der Kartoffelchip kommt nicht aus der Tüte

Im „Tölza Garten“ können die Kinder das ganze Jahr über den Kreislauf im Garten verfolgen. „Im Herbst bauen wir zum Beispiel ein Igelhaus oder sammeln die Samen von Pflanzen ein, um sie im nächsten Frühjahr wieder auszusäen“, so Schwarzenberger. Außerdem ist es den Initiatoren wichtig, dass die Kinder einen Bezug zu den Nahrungsmitteln entwickeln. „Weil das Kartoffelchip kommt eben nicht aus der Tüte“, so die Lenggrieserin.

Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Lebensmittelpreise täglich ansteigen, ist Selbstversorgung zum großen Thema geworden. „Kaum jemand kocht noch selbst“, sagt Schwarzenberger. „Aber wenn ich weiß, wie vielseitig sich Kartoffeln oder ein Krautkopf verwenden lassen, kann ich mich sehr günstig ernähren.“ Sie weiß: „Das Teure am ganzen Einkauf ist das Fertigessen und die Verpackung.“

Chemische Düngemittel sind im Tölza Garten tabu

Trotzdem erfährt das regionale Essen einen großen Zulauf. „Mit dem ,Tölza Garten‘ wollen wir regionale Ernährung unterstützen und den Nahrungsmitteln Wertschätzung entgegenbringen. Kinder sollen lernen, wie mühsam es ist, zum Beispiel Kartoffeln anzubauen, wenn die Mäuse alles zerfressen.“ Doch nicht nur andere profitieren vom „Tölza Garten“, auch das Team selbst: „Die Arbeit bereichert einen“, sagt Schwarzenberger. „Und ich finde es wichtig, etwas zurückzugeben.“

Im „Tölza Garten“ wird Nachhaltigkeit gelebt. „Wir verwenden keine chemischen Düngemittel, sondern ausschließlich unseren eigenen Kompost, und führen alles einem Kreislauf zu.“

Die Auszeichnung bedeutet dem „Tölza Garten“-Team „sehr viel“, sagt Schwarzenberger. „Wir freuen uns, dass unsere Arbeit nun auch regional im Landkreis anerkannt wird, nachdem wir schon den Bundespreis in Berlin erhalten haben.“

