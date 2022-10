„Immer absperren“: Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützt

Von: Elena Royer

Teilen

„Vier Minuten sind Einbrecher grob vor Ort“, sagt Kriminalhauptkommissar Simon Bräutigam (re.). Er und Polizeimeisterin Magdalena Bachmair geben Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützt. © Pröhl

Die Zahl der Einbrüche steigt wieder an. Besonders in der dunklen Jahreszeit schlagen Langfinger häufig zu. Doch sich vor ihnen zu schützen, ist nicht schwer. Die Polizei gibt Tipps.

Bad Tölz – Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. In der dunklen Jahreszeit haben Einbrüche Hochsaison, und Langfinger schlagen besonders häufig zu. Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann, gaben jetzt Kriminalhauptkommissar Simon Bräutigam von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Weilheim und Polizeimeisterin Magdalena Bachmair an einem Infostand im Tölzer Kaufland.

Zahl der Einbrüche steigt wieder an

„Die Leute haben Einbrüche aktuell nicht so auf dem Schirm“, erklärt Bräutigam. Dabei sind die Zahlen alarmierend: „2015 verzeichneten wir einen Höhepunkt an Einbrüchen, dann ging es bergab. Aber in diesem Jahr ist die Zahl bislang um mehr als 50 Prozent gestiegen“, so der Kriminalhauptkommissar. Weil Bräutigam in der Opfernachsorge tätig ist, weiß er, was Einbrüche mit den Menschen machen. „Die Opfer sind zutiefst traumatisiert, die meisten können nicht mehr schlafen, viele sind auch zu massiven Reaktionen fähig und verkaufen beispielsweise ihr Haus.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Täter sind in wenigen Sekunden im Haus

Die Annahme vieler Menschen, bei ihnen könne man ohnehin nichts holen, weil sie nicht viel da haben, ist falsch, so der Polizist. „Ein Einbrecher schaut: Wo komme ich leicht rein?“, erklärt Bräutigam. Häufig seien das Häuser aus den 70er- oder 80er-Jahren. „Die Täter brauchen fünf, sechs Sekunden, dann sind sie drin. Vier Minuten sind sie grob vor Ort. Rein – durch – raus“, beschreibt Bräutigam das Vorgehen. „Mit ein paar hundert Euro und ein bisschen Schmuck gehen sie wieder.“

Meist osteuropäische Täterbanden

Viele glauben, dass Einbrecher vor der Tat für längere Zeit das Haus observieren. Das stimme aber nicht. „Die Täter haben sich eine Liste mit Häusern ausgedruckt, nach der gehen sie vor“, weiß der Polizist. „Sie schauen: Haus eins ist dunkel, da können wir rein, in Haus zwei brennt Licht – weiter, Haus drei ist dunkel, hier geht es, und so weiter. Das ist das übliche Vorgehen der meist osteuropäischen Täterbanden.“

Bettelbanden werden oft zum Spähen vorgeschickt

In Acht nehmen müsse man sich auch vor Bettlerbanden, denn die spähen die Häuser tatsächlich oft aus. „Wer öffnet, wird gescannt“, erklärt Bräutigam. „Der Blick der Täter geht sofort in die Wohnung. Sie schauen: Ist die Person gepflegt? Ist die Wohnung aufgeräumt? Denn dann können sie schneller etwas finden. Die Banden geben die Infos dann weiter, und die Einbrecher schlagen ein paar Wochen später zu.“

Fenster und Türen schließen - und absperren

Doch wie schützt man sein Haus nun vor Einbrüchen? „Das Wichtigste ist: Fenster und Türen schließen, vor allem bei kurzer Abwesenheit“, rät Bräutigam. „Man sollte immer absperren, das ist auch wichtig wegen der Versicherung.“ Die Sicherungen, die man hat, sollte man nutzen, so der Polizist. Aufzurüsten, beispielsweise mit Alarmanlagen, sei nicht unbedingt nötig.

Dunkle Häuser verraten schnell, dass niemand da ist

Weiterer Tipp: Den Haustürschlüssel niemals draußen deponieren. Einbrecher kennen alle Verstecke. Bräutigam hält es auch für sinnvoll, mit Licht – er rät zu LED-Lampen – zu arbeiten. Dunkle Häuser verraten gerade in der düsteren Jahreszeit schnell, dass niemand zuhause ist. „Ich sorge mich auch sehr wegen der Gemeinden, die zum Energiesparen jetzt alles komplett abdunkeln“, sagt Bräutigam. „Dadurch entstehen große dunkle Ecken, die können zum Problem werden.“

Angebot der Polizei: Sicherheitsberatung zu Hause

Bräutigam und sein Team bieten auch eine persönliche Sicherheitsberatung bei den Bürgern zu Hause an. Das Wohnhaus und sein Schutz werden dabei genau angeschaut. Danach geben die Beamten Empfehlungen, wo die Bewohner für besseren Einbruchschutz nachrüsten können. Das Angebot ist kostenlos und unverbindlich, erklärt Bräutigam. „Es ist relativ einfach, sich vor Einbrüchen zu schützen“, ist er überzeugt. „Das geht mit wenig finanziellem Aufwand. Wenn man sich im eigenen Haus unwohl fühlt, dann sollte man was tun.“

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.