Einheimische verraten ihre Lieblingsrezepte zu Ostern

Lieber klassisches Gebäck oder etwas Ausgefallenes? Viele Familien im Tölzer Land haben an Ostern besondere Traditionen, andere hingegen suchen kulinarisch nach neuen Ideen. Hier eine Auswahl an Rezepten, die zu jedem Osterbrunch passen:

Erdnuss-Karamell-Tarte

Agnes Bolzmacher vom gleichnamigen Café in Rothenrain (Gemeinde Wackersberg) empfiehlt eine vegane Erdnuss-Karamell-Tarte.

Zutaten:

Mürbteig:

250 g Mehl

100 g Zucker

120 g Pflanzenmargarine

1 Prise Salz

je nach Belieben Vanille-

und Zitronenaroma

Karamell:

200 g Zucker

800 ml Kokosmilch

150 g Erdnüsse

1 große Prise Salz

Schokoladenguss:

150 g vegane Zartbitterschokolade

2 EL Pflanzenöl

Zubereitung:

- Zutaten für den Mürbteig vermengen und in einer runden Tortenform verteilen

- einen 2 cm hohen Rand formen und den Teig für 30 Minuten kalt stellen

- dann für mindestens 15 Minuten auf 180° backen

- für den Karamell die Kokos milch und den Zucker in einem Topf auf kleiner Flamme einkochen

- wenn der Karamell eine dunkle Farbe hat und zäh wird, Topf vom Herd nehmen und die Erdnüsse und das Salz hinzugeben

- Karamell auf den noch warmen Tarteboden geben

- Für den Schokoladenguss, die Schokolade schmelzen, das Öl dazugeben und anschießend auf dem Kuchen verteilen.

Osterfladen

Susanne Merk aus Gaißach, Landwirtin und Mutter von sechs Kindern, mag es traditionell. Dieses Rezept ergibt zwei Osterfladen.

Zutaten:

500 g Mehl

1 Würfel frische Hefe

80 g Zucker

1 Ei

60 g weiche Butter

1 Prise Salz

250 ml Milch

Zitronenabrieb

nach Belieben 100 g Rosinen oder 50 g Mandelstifte

Glasur:

200 Gramm Puderzucker-

glasur

2 Esslöffel heißes Wasser

2 Esslöffel Zitronensaft

Zubereitung:

- für den Fladen Milch erwärmen, 2 EL des Zuckers und die zerbröckelte Hefe dazugeben und 10 Minuten gehen lassen

-Mehl sieben und mit dem restlichen Zucker, dem Ei, der Butter, dem Salz, dem Zitronenabrieb und den Rosinen oder Mandelstiften vermengen und 1 Stunde an einem warmen Ort zugedeckt gehen lassen

- danach den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche in zwei Laibe teilen und nochmals 20 Minuten gehen lassen

- dann mit einem Messer beide Fladen kreuzweise einschneiden und im vorgeheizten Ofen für 30 Minuten bei 180° goldbraun backen

-für die Glasur alle Zutaten vermischen und die noch warmen Laibe damit bestreichen.

Eier-Quark-Aufstrich

Ein pikantes Rezept kommt vom Frauenkreis Fischbach: Margarethe Gerold empfiehlt einen Brotaufstrich.

Zutaten:

500 g Quark

1 Becher Naturjoghurt

5 Eier

1 Zwiebel

1 TL Senf

1 TL Meerrettich

frische Kräuter ( Schnitt-

lauch, Petersilie)

etwas Salz und Pfeffer

Paprikagewürz

Zubereitung:

- Eier hart kochen und mit einer Gabel zerdrücken

- Zwiebel und Kräuter sehr fein schneiden

-alle Zutaten vermischen und mit Salz, Pfeffer und Paprikagewürz abschmecken.

Bärlauchcreme

Passend zur Jahreszeit gibt’s von Margarethe Gerold auch noch ein Rezept für eine Bärlauchcreme:

Zutaten:

10 g frischen Bärlauch

125 g Frischkäse

1 EL Kürbiskernöl

etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung:

- den Bärlauch fein schneiden und mit den anderen Zutaten verrühren

- je nach Belieben mit mehr oder weniger Salz und Pfeffer würzen

Raw Carrot Cake

In Bad Tölz läuft gerade der „Tölzer Veg“, also ein Aktionsprogramm mit Schwerpunkt auf vegane Ernährung. Einer der Gäste ist Sophia Hoffmann, Autorin des Buchs „Vegan Queens“. Die Berlinerin ist auch Bloggerin und mit Videos auf YouTube präsent. Auch sie hat sich an der Rezept-Aktion des Tölzer Kurier beteiligt – mit einem Kuchen aus rohen Karotten („Raw Carrot Cake“).

Zutaten:

3 große, bunte Karotten (zirka 350 g)

200 g ganze Haferkörner oder ersatzweise Hafermehl

200 g entsteinte Medjool-Datteln

150 g getrocknete Äpfel oder Ananas

60 g Kokosraspel

1 unbehandelte Orange

1 Vanilleschote

1 Prise Zimt

1 gute Prise nicht raffinier-

tes Meersalz

1 Prise gemahlener Kar-

damom

300 g Cashewkerne (über Nacht in reichlich

kaltem Wasser mit einer

Prise Salz eingeweicht)

4 EL Kokosöl

1 unbehandelte Zitrone

100 g Reismalz

Kokosöl zum Einfetten der

Form

Zubereitung:

- Die Springform mit Kokosöl einfetten und mit Backpapier auskleiden

- die Karotten waschen, gegebenenfalls schälen und die Enden entfernen, in grobe Stücke schneiden und in einem Blender oder einer Küchenmaschine zu feinem Püree verarbeiten

- Hafer, Datteln, getrocknete Früchte, Kokosraspel, Mark der Vanilleschote, abgeriebene Schale der Orange, Zimt, Salz und Kardamom dazu geben und über Nacht in den Kühlschrank stellen

- für das Frosting die eingeweichten Cashewkerne abgießen und mit dem Kokosöl, der abgeriebenen Schale der Zitrone, dem Saft der Zitrone und dem Reismalz in einem Blender oder einer Küchenmaschine cremig pürieren und auf den festgewordenen Kuchen streichen

- alles für mindestens zwei weitere Stunden in den Kühlschrank stellen

- nach Belieben mit Kokosraspeln, Karottenlocken, getrockneten Blüten oder Mini-Karotten verzieren.

Tölzer Osterlamm

Ein süßes Osterlamm steht bei vielen Familien an den Festtagen auf dem Tisch. Hier verrät die Tölzer Traditionsbäckerei Detter ihr Rezept:

Zutaten:

100 g Butter

120 g Zucker

1 Prise Salz

nach Belieben Vanillemark und Zitronenabrieb

2 Eier (Größe M )

100 g Weizenstärke

35 g Weizenmehl

4 g Backpulver

Zubereitung:

- Butter, Zucker, Salz und Vanillemarkt und Zitronenabrieb schaumig rühren

- Weizenstärke, Mehl und Backpulver mischen und sieben

- abwechselnd Eier und das gesiebte Mehl langsam in die schaumige Butter unterrieseln lassen

- Form vorher mit Butter befetten und mit Semmelbröseln bestreuen

- Masse in die Form geben und im auf 180° vorgeheizten Ofen für 40 Minuten backen, eventuell die Temperatur nach 10 Minuten auf 160° zurückdrehen

- das Lamm aus der Form holen und nach Belieben mit Puderzucker oder Schokolade überziehen

Die Rezepte zusammengetragen hat Amelie Flake





