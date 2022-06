„Ein kleines Eis geht immer“: Diese neuen Sorten gibt es und das kostet die Kugel

Teilen

Rosina Pisellucci freut sich auf die Sommersaison und hat zwei neue Eissorten im Angebot im „Cristallino“. © Pröhl

Auch Inhaber von Eisdielen erhöhen aufgrund der jüngsten Entwicklungen diesen Sommer ihre Preise. Aber sie haben auch leckere neue Sorten im Gepäck.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Temperaturen steigen – und mit der Sonne kommt bei vielen die Lust auf eine kühle Kugel Eis. Daher warten an allen Ecken im Tölzer Land auch schon verführerische Abkühlungen in verschiedenen Geschmäckern – von cremig-süßer Vanille bis hin zu saurem Zitronensorbet. Wer sich diesen Sommer ein Eis gönnen will, muss allerdings tiefer in die Tasche greifen. Denn auch die Eisdielenbesitzer haben ihre Preise nach oben geschraubt. Die Gründe sind unter anderem gestiegene Rohstoffpreise und Energiekosten.

Gutes Wetter hält Gewinn- und Kostenwage in Balance

In der Eisdiele Venezia in Lenggries hat Lukas Grandesso den Preis für eine Kugel von 1,30 auf 1,40 Euro erhöht. Zurzeit bietet er 31 Eissorten an, wobei eine Spezialität das Apfelkucheneis sei. Die Erhöhung führt er auf die hohen Strom-, Öl-, Gas- und Lebensmittelpreise zurück. „Dank des guten Wetters bleibt aber die Gewinn- und Kostenwaage in der Balance. Es ist jedoch zu beobachten, dass die Leute weniger Geld ausgeben“, meint Grandesso.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Eissorte „Bad Tölz“ lockt in der Marktstraße mit Amarena und Krokantstreuseln

Dass viele „auf Sparflamme fahren“, merken auch Ivan und Zorica Martin, die das Eiscafé Garda in der Marktstraße in Bad Tölz betreiben. Sie bieten 25 Sorten an. Spezialität ist hier das Eis „Bad Tölz“ mit Amarena, Krokantstreuseln und vielen weiteren Zutaten. „Das Eis ist so unterschiedlich wie unsere Tölzer“, sagt Martin.

Preissteigerung bei der Eiskugel war „absehbar“

Den Preis pro Kugel haben sie schon letztes Jahr von 1,30 auf 1,50 Euro erhöht. „Die Teuerung war absehbar“, meint Martin. Die Energiekosten seien aufgrund der „moderaten“ Preise der Stadtwerke noch zu schultern. Ein Problem sei allerdings, dass es keine Plastiklöffel, -Becher oder -Strohhalme mehr gebe. „Das ist zwar gut für die Umwelt, aber das neue Material ist fünfmal so teuer“, gibt Martin zu bedenken.

Gestiegene Energiepreise schlagen zu Buche

Gino und Rosina Pisellucci setzen bei der Eisproduktion ausschließlich auf Naturprodukte. In ihrer Eisdiele Cristallino am Fritzplatz in Bad Tölz kann man für 1,70 Euro zwischen 36 Eissorten wählen. Auch sie haben um 20 Cent erhöhen müssen. „Alles wird teuer“, erklärt Pisellucci. Insbesondere Pistazien sowie Sahne und Milch seien betroffen. „Hier sind die Preise sogar um 30 Prozent gestiegen.“ Dazu kämen eklatant gestiegene Energiekosten. „Schließlich muss Eis gekühlt und Cappuccino erhitzt werden“, sagt der Inhaber.

Heuer neu im Cristallino: Die Sorte „Elixier“ - ein Orangeneis mit Alpenkräutern

Heuer hätten sie zwei neue Sorten im Repertoire. „Goldene Milch“, ein Sahneeis mit Ingwer, und „Elixier“, ein Orangeneis mit Alpenkräutern, erklärt der Italiener. Der absolute Renner bleibe nach wie vor die Sorte „Valle Dei Templi“ mit Pistazie und Mandel. „Damit haben wir sogar schon eine Meisterschaft, die ,Gelato World Tour 2019‘ gewonnen“, ist er stolz.

Wenige Meter entfernt im „Grangelato“ in der Marktstraße hat Heliton Geraldi auch die Preise angezogen. Pro Kugel von 1,40 Euro auf 1,50. Unter insgesamt 28 Sorten kann man dort in dieser Saison wählen.

„Blaue Zuckerwatte“ geht in Benediktbeuern weg wie heiße Semmeln

Ottilie Leopoldsberger hat in ihrem Eiscafé in Benediktbeuern den Kugelpreis von 1,30 auf 1,50 Euro erhöht. Dabei habe sie sich an den Preisen der anderen Eisdielen orientiert. „Bisher hat sich aber niemand beschwert“, ist die Inhaberin von „Otti’s Eis- und Cafégarten“ erleichtert. Insgesamt 20 Varianten des süßen Sommerklassikers hat sie im Angebot. „Da sind vor allem die Sorten dabei, die Kinder gerne mögen.“ Am beliebtesten bei den Kleinen sei ihre Kreation „Blaue Zuckerwatte“. „Das geht weg wie heiße Semmeln“, sagt Leopoldsberger und lacht.

Auch bei diesem Produkt muss mit Preissteigerung gerechnet werden

Auch wenn die Kunden die Preiserhöhung in Kauf nehmen, um die ein oder andere Kugel Gelato in der Sonne zu genießen, sei zu befürchten, dass es nicht die letzte Teuerung gewesen ist. Das meint zumindest Karl-Otto Volkland, der Betreiber des Cafés Karlotti in der Tölzer Badstraße. Denn Ähnliches habe er bei einem anderen beliebten Produkt schon erlebt. „Kaffee hat unser Lieferant schon das zweite Mal heuer erhöht, und auch das wird nicht das letzte Mal gewesen sein“, mutmaßt er.

Blutorange, Schoko-Crunch-Banane und Holunder sind neu im „Karlotti“

Im „Karlotti“ koste eine Kugel nun 20 Cent mehr. Für 1,50 Euro können hier Süßigkeitenliebhaber zwischen 16 Sorten wählen. Neu dabei sind Blutorange, Schoko-Crunch-Banane und Holunder. Wesentlich größere Probleme bereitete ihm jedoch die Baustelle nebenan, da er befürchtet, dass Kunden ausbleiben könnten. Einen Rückgang des Eiskonsums könne er bisher zumindest aber noch nicht feststellen. „Ein kleines Eis geht immer“, heißt seine Devise.

Von Paul Sellinger, Arndt Pröhl und Felicitas Bogner

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.