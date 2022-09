Tölzer Eisstadion-Betrieb einstellen? - „Befördert Spaltung der Gesellschaft“

Junge Eishockeyspieler in der Arena: „Für den Fall, dass das Eisstadion für ein Jahr geschlossen wird, kann ich ohne Übertreibung mitteilen, dass dann die Nachwuchsarbeit kaputtgehen wird“, sagt ECT-Präsident Hubert Hörmann.

Energiekrise

Welche Folgen hätte es, wenn der Betrieb des Tölzer Eisstadions aus Energiespargründen eingeschränkt wird? Die Stadtwerke und der ECT-Präsident nehmen Stellung.

Bad Tölz – In der aktuellen Diskussion um Möglichkeiten, Energie zu sparen, ist es eine Frage, die nahe liegt. Doch sie auszusprechen, erfordert in einer Eishockey-Stadt wie Bad Tölz Mut: Wie viel Energieverbrauch ließe sich eigentlich vermeiden, wenn man den Betrieb des Tölzer Eisstadions einschränken würde? Wie berichtet wurde das Thema erstmals öffentlich in der Bürgerversammlung angesprochen. Auf Anfrage unserer Zeitung heben sowohl der Stadionbetreiber – die Stadtwerke – als auch ECT-Präsident Hubert Hörmann hervor, dass ein solcher Schritt immense soziale Folgen hätte.

Tölzer Eisstadion: Energie für Arena aus eigenem Blockheizkraftwerk

Rechnerisch birgt das Thema durchaus ein gewisses Einsparpotenzial. Alleine für das Eis benötige das Eisstadion pro Saison 1,3 Millionen Kilowattstunden Strom, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisberger auf Anfrage. Bislang koste das rund 65 000 Euro. „Wir haben den Vorteil, dass unsere Energie für das Eisstadion aus dem eigenen Blockheizkraftwerk im Gebäude erzeugt wird“, betont Geisberger. „Dieses wird jedoch mit Gas betrieben.“ Daher rechnen die Stadtwerke damit, dass die Kosten bis auf das Zehnfache steigen könnten. „Derzeit können wir das allerdings noch durch unseren langfristigen Energieeinkauf etwas abdämpfen.“

Stadtwerke-Chef befürchtet gesellschaftlichen Schaden

Soll und muss man das Thema dann diskutieren? „Diskutieren kann man alles“, antwortet Stadtwerke-Chef Walter Huber. „Aber die Energiekosten als einzige Entscheidungsgrundlage zu nehmen, greift zu kurz.“ Er befürchtet auf der anderen Seite „einen gesellschaftlichen Schaden, der jetzt noch nicht zu bemessen ist, aber meines Erachtens nicht unerheblich sein kann“. Nämlich: „Jugendliche, die ihr Hobby nicht mehr ausüben können – vor allem nach der langen Corona-Pause – nehmen eventuell endgültig Abstand vom Sport.“ Daher würden die Stadtwerke auch „alles versuchen“, den Schwimmbadbetrieb für Schulen und Vereine so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.

Ebenso unabsehbar, so Geisberger, seien die „Auswirkungen auf den überregional bekannten Ruf von Bad Tölz als legendärem Eishockeystandort“. Davon abgesehen seien die Stadtwerke vertraglich an den ECT gebunden. „Eine freiwillige Schließung ohne Vorgabe seitens des Staates könnte auch Regresszahlungen an uns nach sich ziehen. Diese tragen auch letztlich die Bürger.“

Fixkosten würden auch bei Schließung weiterlaufen

Fatale Auswirkungen hätte eine Schließung nicht zuletzt auf den neuen Wirt der Stadiongaststätte, so die Pressesprecherin weiter. Zudem verweist sie darauf, dass selbst bei einer Schließung des Eisstadions Fixkosten wie Belüftung und Personal weiterlaufen würden, bei einer Teilstilllegung auch die Kosten für die Duschen und die Gaststättenheizung.

ECT-Präsident: Schließung würde Kinder und Jugendliche treffen

Wie zu erwarten, weist auch ECT-Präsident Hubert Hörmann die Idee mit deutlichen Worten zurück – und zwar – das ist ihm wichtig – „nicht nur aus Sicht des Präsidenten, sondern auch aus Sicht eines Bürgers“, wie er sagt. Für ihn geht es bei der Frage um mehr als um Tölz und das Eishockey – sondern sogar um die „freiheitliche Grundordnung“.

Hörmann stellt fest: „Durch den unsäglichen Überfall auf die Ukraine ist die heile Welt in Europa aus den Fugen geraten.“ In einer Situation, in der „wir alle mit erheblichen Mehrkosten in der Bezahlung der Energiemengen konfrontiert sind“, könnte man natürlich anfangen, bei allen Eishallen, wie auch anderen Mehrzweckhallen oder Konzertsälen den Strom abzustellen. „Im Sport würde es nach der Pandemie halt dann wieder die Kinder und Jugendlichen treffen“, meint Hörmann. „Die Frage ist doch, ob es sich eine Gesellschaft, eine Wirtschaftsnation leisten kann, dass die Schwächsten, die Jüngsten und für die Zukunft die Wichtigsten, die Zeche zu bezahlen haben.“

Hörmann sieht Zusammenhalt der Gesellschaft in Gefahr

Hörmann ist vielmehr überzeugt, dass die Schließung jedes Sportvereins die Spaltung der Gesellschaft befördere – und das sei genau das Ziel der „Kriegstreiber“: „nämlich Unfrieden in der Gesellschaft demokratischer Nachbarländer zu schüren“.

Die Krise dürfe nicht dazu führen, dass am Ende ein Scherbenhaufen bleibe. Die Gesellschaft lebe vom Miteinander, von sozialen Einrichtungen und von gemeinnützigen Vereinen. Dem Versuch, „maximal viel Zwietracht in eine demokratische Gesellschaft zu infiltrieren“, dürfe man sich nicht beugen, so Hörmann.

Bei Schließung würde Nachwuchsarbeit kaputt gehen

Würde ein Eisstadion nur noch eine Eisfläche betreiben, wären Hörmann zufolge die Auswirkungen auf den Eishockey-Nachwuchs dann gravierend, wenn auch noch andere, also Hobbymannschaften, mit Eiszeiten bedient würden. Hörmann sagt aber, er wolle nicht wie jemand argumentieren, „dem das Hemd näher ist als die Hose“. Auch Hobbymannschaften sollen ihm zufolge nicht „die Zeche des Aggressors zahlen“.

Für den Fall, dass das Eisstadion für ein Jahr ganz geschlossen wird, „kann ich ohne Übertreibung mitteilen, dass dann die Nachwuchsarbeit kaputt gehen wird“, so der ECT-Präsident.

Inlinehockey keine Alternative

Und ließe sich rein theoretisch auch auf einem anderen Untergrund spielen als auf Eis – etwa Inlinehockey? Darauf antwortet Hörmann, dass die Mannschaften des Vereins im Wettbewerb innerhalb des Bayerischen Eissport-Verband (BEV) und des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) antreten. „Würde der ECT anstelle Eishockey nunmehr Inlinehockey spielen, würden wir aus allen Wettbewerben rausfallen.“

