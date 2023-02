„Das kann einen nicht unberührt lassen“: Tölzer startet Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mitglieder eines Rettungsteams suchen nach Menschen in einem zerstörten Gebäude in Adana. In der türkischen Stadt im Erdbebengebiet hat Tarkan Demir Freunde. © DPA

Tarkan Demir aus Bad Tölz startet eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei. Die Spenden will er persönlich ins Erdbebengebiet bringen.

Bad Tölz/Adana – Es war dieser eine Moment, dieses eine Bild, das Tarkan Demir den Entschluss fassen ließ, unbedingt helfen zu wollen. „Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei bewegt mich natürlich sehr“, sagt der 47-jährige Tölzer mit türkischen Wurzeln. Aber das Bild eines Vaters, der in den Trümmern eines Hauses die Hand seiner toten Tochter nicht loslassen wollte, brachte Demir schließlich dazu, sich nicht nur an Spendenaktionen beteiligen zu wollen, sondern selbst eine ins Leben zu rufen. „Als dreifacher Vater kann einen so etwas einfach nicht unberührt lassen“, sagt er.

Tarkan Demir aus Bad Tölz startet Spendenaktion - Er will selbst ins Erdbebengebiet reisen

Mit Hilfe der evangelischen Kirche in Bad Tölz wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Und Demir garantiert, dass das Geld auch wirklich vor Ort ankommt. Denn er wird die gesamten Spenden persönlich nach Adana ins Erdbebengebiet bringen. Die Reisekosten trägt er selbst.

Tarkan Demir, Initiator der Spendenaktion. © privat

Menschen, mit denen Demir eine langjährige Freundschaft verbindet, leben in der Stadt mit 2,2 Millionen Einwohnern. Tausende Gebäude wurden bei dem schweren Erdbeben am vergangenen Montag zerstört. Noch immer suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden. Doch die Zahl der Todesopfer wächst stündlich. Mehr als 21 000 Menschen haben in der Türkei und im benachbarten Syrien ihr Leben verloren, Tausende werden noch vermisst.

Demirs Freunde in der Türkei sind mit dem Leben davon gekommen

Die Freunde von Tarkan Demir hatten Glück, zumindest sind sie mit dem Leben davon gekommen. „Bei einem ist auch dem Haus nichts passiert. Doch bei dem anderen ist das Haus nicht mehr bewohnbar“, sagt der 47-Jährige. Eine der größten Herausforderung für die Menschen, die ihr Obdach verloren haben, sei die Kälte. Mittlerweile seien zwar Zeltstädte errichtet worden. „Aber es gibt in den Zelten nicht automatisch eine Heizung, und es ist wirklich saukalt.“ Und selbst die Menschen, die noch ein Zuhause haben, würden sich oft nicht zurück in die Gebäude trauen – aus Angst vor Nachbeben.

Geld soll dort ankommen, wo die Not am größten ist

Natürlich habe er sich gefragt, ob es angesichts der vielen Hilfsaktionen, die auch in Bad Tölz angelaufen sind (wir berichteten), überhaupt noch eine weitere braucht. „Ich war wirklich skeptisch.“ Aber er sei von so vielen Seiten bestärkt worden, als er seine Idee vorbrachte. „Der Bedarf ist einfach riesig. Jeder Euro wird gebraucht.“ Er glaubt auch, dass vielleicht manche zögern, Geld zu spenden, weil sie unsicher seien, ob und wo die Hilfe ankommt. Demir garantiert dass er gemeinsam mit seinen türkischen Freunden dafür sorgen wird, dass das Geld dort verwendet wird, wo die Not am größten ist. „Es ist wichtig, dass ich jemanden vor Ort habe, der sich auskennt. Alles andere wäre ja blauäugig.“ Was ihn genau in Adana erwartet, weiß er nicht. „Aber glücklicherweise bin ich ja nicht allein.“

Spendenaufruf soll zusätzliches Angebot sein

Er sieht seinen Spendenaufruf als zusätzliches Angebot zu den örtlichen Hilfsaktionen, die schon laufen. „Ob man bei Genclikspor oder der Moschee oder bei einer der anderen Aktionen hilft, ist egal. Hauptsache, man engagiert sich.“

„Aktion kommt von Herzen“

Demir selbst ist in Bad Tölz geboren, lebte lange in Lenggries, bevor er vor einigen Jahren in die Kurstadt zog. Sein Großvater kam seinerzeit aus Sakarya – einer Provinz am Schwarzen Meer – als Gastarbeiter nach Oberbayern. Später ging er mit einem Teil seiner Familie zurück in die Heimat. Demirs Vater und Onkel blieben aber im Tölzer Land. Als Marketingleiter der AOK oder auch als ehemaliger langjähriger Fußballtrainer vom SC Rot-Weiß Bad Tölz hat Tarkan Demir viele Kontakte geknüpft, bei denen er jetzt für die Spendenaktion werben will. Wie viel Geld zusammenkommen wird, „kann ich natürlich nicht sagen. Aber die Aktion kommt bei mir auf alle Fälle von Herzen.“

Spenden: Wer helfen möchte, spendet auf das Konto der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde: IBAN DE84 7005 4306 0000 0063 46 bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. Bitte als Verwendungszweck Erdbebenhilfe Türkei-Syrien angeben.

