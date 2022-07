Bad Tölz: Fäuste fliegen am Moraltpark

Von: Melina Staar

Teilen

Die Polizei berichtet von einer nächtlichen Schlägerei vor einem Tölzer Club. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein verbaler Streit vor einer Diskothek am Moraltpark endete in den frühen Sonntagmorgenstunden in einer Schubserei und Schlägerei.

Bad Tölz - Zu einer Schlägerei kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Bad Tölz. Laut Polizei gerieten vor einer Diskothek im Moraltpark ein junger Mann und eine junge Frau zunächst verbal aneinander, schließlich wurde geschubst. Ein anderer anwesender Gast sah dies und wollte schlichtend eingreifen.

Gast will Streit schlichten und bekommt Schläge ab

Ohne Erfolg: Stattdessen bekam er Schläge ins Gesicht und gegen den Oberkörper ab, wodurch er leichte Verletzungen davontrug. Er gab an, dass er selbst zum Arzt gehen wolle. Laut Polizei werden nun weitere Vernehmungen durchgeführt, um den genauen Tatablauf endgültig zu klären.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.