Ist ein Masterplan die Lösung? Debatte um Radverkehr durch Bad Tölz

Teilen

Richtig, aber lästig: Das Fahrrad darf untertags nur durch die Fußgängerzone geschoben werden. Der Masterplan soll Ideen für neue Radachsen quer durch Tölz aufzeigen. © cs

Das Thema Radfahren sorgt immer wieder für Diskussionen in Tölz. Immer wieder wenden sich Bürger mit Ideen an die Verwaltung. Nun soll ein Masterplan erstellt werden, um strukturierter vorgehen zu können.

Bad Tölz – Es gebe, sagt Bürgermeister Ingo Mehner (CSU), immer wieder Einzelideen und -vorschläge, wie der Radverkehr in Tölz verbessert werden könne. „Das wird dann jeweils in die Verwaltung hineingetragen und bearbeitet. Das ist immer sehr zeitaufwendig.“ In der jüngsten Sitzung des Tölzer Bauausschusses schlug die Rathausspitze einen neuen Weg vor: Um strukturiert vorgehen zu können, soll ein „Masterplan Radverkehrs-Achsen“ für die Stadt Tölz erstellt werden.

Radfahren durch Bad Tölz: Fachbüro nimmt Details in den Blick

Der Masterplan, so Mehner, tritt an die Stelle des alten Verkehrsentwicklungsplans (VEP), dessen Empfehlungen für den Radverkehr weitgehend abgearbeitet seien. Das damit beauftragte Fachbüro soll den Tölzer Straßenraum planerisch und verkehrsrechtlich auf mögliche Radachsen überprüfen und Machbarkeit, Voraussetzungen und Kosten benennen. Bereits vorhandene Konzepte sollen miteinfließen.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ein bisschen skeptisch war Stadträtin Julia Dostthaler (CSU), die von einem „großen Durcheinander“ vieler bestehender Vorschläge sprach. Auch die Kosten machten ihr Sorgen. „Wird das ausgeschrieben?“ Das sei vergleichsweise harmlos, erwiderte Mehner. Entweder könne er das selbst vergeben. Das heißt, es handelt sich um eine Summe bis 50 000 Euro. Oder es werde der Ausschuss damit befasst.

Was ist mit der Barrierefreiheit?

Johannes Gundermann (Grüne) wollte wissen, ob dieser Masterplan auch das Thema Barrierefreiheit mitaufnehmen könne. Die Rollstuhlfahrer täten sich in Tölz noch viel schwerer als Radler. „Das ist ein völlig anderes Thema mit ganz anderen Anforderungen“, sagte Mehner. Man arbeite aber im laufenden Betrieb an Verbesserungen. Er nannte das Beispiel Jungmayrplatz. Für Rollstuhlfahrer sei er leichter befahrbar. Und Sehbehinderte könnten ihre Blindenstöcke gut an den Rändern entlangführen.

(Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/toelzer.kurier)

Mehner verwies auch auf die drei Bushaltestellen, die heuer im Stadtbereich barrierefrei gemacht werden sollen. Stadtbaumeister Florian Ernst ergänzte, dass heute jeder Städtebauförderungs-Zuschuss an behindertenfreundliche Baumaßnahmen gekoppelt sei. Jüngstes Beispiel sei der Umgriff des Tölzer „Bräustüberls“ im Mühlfeld. Auch bei der Neugestaltung der Hindenburgstraßen-Kreuzung werde Barrierefreiheit eine große Rolle spielen.

Auch Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair (FWG) befürwortete den Masterplan als „Entlastung der Verwaltung von Einzelideen“. Bei der Abstimmung gab es schließlich keine Gegenstimme. (Christoph Schnitzer)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.