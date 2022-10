„Nie gedacht, dass ich so gut bin“: Geflüchteter ist zweiter Innungssieger der Maler und Lackierer

AUSBILDUNG

Nach seiner Flucht aus Afghanistan suchte Jamal Mohammadi Arbeit bei einem Tölzer Malerbetrieb. Nun hält er die Urkunde als zweiter Innungssieger der Maler und Lackierer in den Händen.

Bad Tölz – Ohne Fleiß kein Preis. Dieses Sprichwort hat Jamal Mohammadi verinnerlicht. Oft saß er bis spät in die Nacht über seinen Büchern und hat für seine Ausbildung als Maler bei Farben Egger in Bad Tölz gebüffelt. Sein Fleiß hat sich jetzt ausgezahlt. Kürzlich wurde er als zweiter Innungssieger der Maler und Lackierer ausgezeichnet.

Geflüchteter aus Afghanistan zweiter Innungssieger der Maler und Lackierer

Jamal Mohammadi ist 2015 mit seiner Familie vor dem Krieg aus seiner Heimatstadt Herat in Afghanistan geflüchtet. In Afghanistan hatte der heute 29-Jährige als Verputzer und Stuckateur und zuletzt als Maurer gearbeitet. „Dort hat man den Beruf nur praktisch gelernt“, erklärt Mohammadi. „Theorie gibt’s keine.“

In Deutschland probierte der junge Mann mehrere Berufe aus, bevor er auf Robert Egger, den Inhaber der Tölzer Malerfirma, zuging und ihn fragte, ob er eine Ausbildung bei ihm beginnen könne. „Ich habe als Koch, beim Straßenbau und als Maurer gearbeitet“, zählt er auf. „Maler hat mir am besten gefallen. Man sieht am Ende des Tages immer, was man geleistet hat.“ Aus einem Berufspraktikum heraus entwickelte sich dann die Ausbildung.

Malerbetrieb bildete schon mehrere Flüchtlinge aus

Neu war es für Egger nicht, Geflüchtete unter seinen Angestellten zu haben. „Ich habe vor Herrn Mohammadi schon drei Flüchtlinge aus Afghanistan ausgebildet“, berichtet er. „Der erste kam 2014 zu uns, und mit allen habe ich gute Erfahrungen gemacht.“

Jamal Mohammadi lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Bad Tölz. Vor dem Deutschlernen hatte er anfangs großen Respekt. „Ich habe Herrn Egger gesagt, dass meine Noten am Anfang wegen der Sprache sicher schlecht sein werden“, sagt der 29-Jährige. „Aber er hat zu mir gesagt: ,Kein Problem, du schaffst es!‘“

Oft bis Mitternacht gelernt - trotz Familie

Und Mohammadi hat es geschafft. Auch wenn es nicht immer einfach war. Aber er ließ sich nicht beirren. „Ich habe viel gelernt. Obwohl ich eine Familie habe, bin ich oft bis Mitternacht dagesessen und habe gelernt“, berichtet er. Wörter, die er nicht kannte, fragte er nach.

„Aller Anfang ist schwer“, weiß der 29-Jährige heute. Aber dank Lern-Unterstützung von Eggers Tochter Elisabeth und von Seiten der Albrecht-Schnitter-Berufsschule in Peiting meisterte er seine Ausbildung mit Bravour.

Dieses Abschlusszeugnis kann sich sehen lassen

Der Lohn für seine Mühen: ein Abschlusszeugnis, das sich sehen lassen kann. Oberflächengestaltung: gut, Raumgestaltung: gut, Deutsch: gut, Ethik: gut. Auch die Gesellenprüfung bestand er bravourös. Mohammadi erreichte einmal 85 und einmal 91 von 100 möglichen Punkten. Am besten gefiel ihm in der Schule das Fach Mathematik. „Die Zahlen sind überall gleich“, begründet Mohammadi. „Fachbegriffe sind dagegen schwer.“

Arbeitgeber nicht überall gleich: „Oft wird nur darauf geachtet, ob man gut Deutsch kann“

Dass andere Geflüchtete nicht so viel Glück mit einem Arbeitsplatz haben, weiß der junge Mann. „Freunde von mir haben die Erfahrung gemacht, dass anderswo oft nur darauf geachtet wird, ob man gut Deutsch kann. Wer das nicht kann, ist raus. Es wird nicht geschaut, ob man auch was im Kopf hat.“ Sein Chef Egger sieht dagegen das große Interesse des jungen Mannes. „Wenn man merkt, dass sich jemand so sehr bemüht wie Herr Mohammadi, dann unterstützt man das auch gerne“, sagt Egger.

Auszeichnung „ein Traum für mich“

Seine Auszeichnung als zweiter Innungssieger bedeutet dem 29-Jährigen viel: „Das ist ein Traum für mich“, sagt er. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so gut bin.“ Aus dem Grund fühlte sich Mohammadi auch nicht angesprochen, als sein Name als zweiter Innungssieger vorgelesen wurde. „Ich dachte, das ist falsch. Mein Ziel war ja nur zu bestehen.“

