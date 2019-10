Faustschläge in der Unterführung: Jugendliche attackieren 16-Jährigen

Zu einer Attacke auf einen 16-Jährigen kam es am Freitag in einer Tölzer Unterführung.

Bad Tölz - Ein 16-jähriger aus Attenkirchen ging am Freitagmittag um 13.30 Uhr mit einer Freundin durch die Unterführung am Bahnhof in Bad Tölz. Dort trafen sie auf eine Gruppe von vier anderen Jugendlichen.

Zwei Jugendliche boxen 16-Jährigen ins Gesicht

Aus dieser Gruppe griff ein 17-Jähriger aus Bad Tölz den Attenkirchner plötzlich an und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Bei dieser Tätlichkeit blieb es aber nicht: Auch ein anderer Jugendlicher aus der Gruppe boxte den Attenkirchner mit der Faust ins Gesicht.

Das Opfer wurde bei dem Angriff verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Nach Attacke auf 16-Jährigen: Polizei bittet um Hinweise

Nun bittet die Polizei um Hinweise auf den zweiten Angreifer. Dieser ist etwa 1,90 Meter groß und schlank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/76106-0 entgegen.

