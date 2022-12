Faustschläge und Würgen an Heilig Abend: Streit beim Kartenspielen eskaliert

Zu einer Schlägerei kam es an Heilig Abend in einem Lokal in Bad Tölz.

Aus dem Polizeibericht

Zu einer Schlägerei kam es an Heilig Abend in einem Tölzer Lokal beim Kartenspielen. Dabei attackierte ein Tölzer einen anderen Mann mit einem Faustschlag und würgte ihn.

Bad Tölz - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagnachmittag in Bad Tölz in einem Lokal in der Lenggrieser Straße gekommen. Dort waren laut Angaben der Polizei ein 41-jähriger Tölzer und ein 45-jähriger Tölzer bei einem Kartenspiel in Streit geraten.

Bilanz der Schlägerei: Lockerer Zahn und, Schmerzen im Gesicht und am Hals

Im Zuge dieses Streits soll der 45-jährige den jüngeren Geschädigten mit einem Faustschlag attackiert und ihn anschließend mit Händen gewürgt haben. Der 41-Jährige erschien später bei der Polizei Bad Tölz, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Als Verletzungen machte er einen lockeren Zahn und Schmerzen im Bereich des Gesichts und des Halses geltend.

