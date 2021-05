Bad Tölz: Ferienwohnungen am Krettnerweg stehen plötzlich als Mietwohnungen im Netz

„Helfer in der Wohnungsnot“ oder Absicht?

Sybille Fischhaber aus Tölz wunderte sich. Fünf Ferienwohnungen und eine Privatwohnung am Tölzer Krettnerweg, wurden plötzlich als Mietwohnungen auf der Internetseite „ImmoScout“ angeboten. Doch eigentlich gelte dort eine eingeschränkte Nutzung.

Bad Tölz - „Wie kann das sein?“, fragt die Tölzerin, die sich auch für das Objekt interessiert hätte. Man habe ihr aber von Maklerseite (Immobilienabteilung der Sparkasse) klar gesagt, dass dort nur eingeschränkte Nutzungen möglich seien: Ferienwohnungen wie im Bestand sowie eine Betreiberwohnung oder Praxen. Das erklärte für Fischhaber auch den extrem niedrigen Preis. Für sie war der Fall damit erledigt. Dann kam die Anzeige bei „ImmoScout“. Hat es da am Ende eine Nutzungsänderung im Tölzer Bauausschuss gegeben, fragte sich Fischhaber.

Eingeschränkte Nutzung: Ferienwohnungen wie im Bestand sowie eine Betreiberwohnung oder Praxen

„Von uns aus nicht“, sagt Alexander Potzka vom Vorstandsstab der Sparkasse. Das Objekt sei als fünf Ferien- und eine Betreiberwohnung in den Vertrieb gegangen. Warum es der neue Eigentümer nun als Mietwohnungen anbiete, entziehe sich seiner Kenntnis. Warum das Thema durchaus brisant und heikel ist, erklärt sich daher, dass es im Tölzer Badeteil in der Vergangenheit immer wieder Wohnungen mit festgeschriebener touristischer Nutzung gab, die plötzlich am normalen Wohnungsmarkt angeboten wurden: Ein oft besprochenes Ärgernis im Tölzer Stadtrat.

Sachlage am Kettnerweg kein Sonderfall in Tölz

Eine Miteigentümerin des Krettnerweg-Objekts, die nicht mit Namen genannt werden will, stellt die Sachlage indes ganz anders da. Man biete die Wohnungen mit einem auf 30. Mai 2022 befristeten Mietvertrag an. Diese Klausel sei von Anfang an bei allen Wohnungen angegeben gewesen. Sybille Fischhaber erinnert sich freilich, dass dies nur bei der Betreiberwohnung der Fall war. Das sei geändert worden. Tatsächlich fand sich der Zusatz nun bei jeder Wohnung ganz weit unten unter „Sonstiges“.

Grundsätzlich wolle man die Ferienwohnungen ja auch weiter betreiben, beteuert die Miteigentümerin, doch sei dies in Corona-Zeiten nicht möglich. Deshalb habe man diese Zwischenlösung angestrebt, „um die große Wohnungsnot in Tölz beheben zu können“. Es habe „wahnsinnig viele Anfragen gegeben“, sagt sie. Es wundere sie ja selbst, so antwortet sie auf Nachfrage des Tölzer Kurier, dass es so viele Anfragen trotz Befristung gegeben habe. „Es geht vielen wohl derzeit nur um ein Dach über dem Kopf“, sagt die Miteigentümerin.

Miteigentümerin deklariert Sachlage als Zwischenlösung für Corona-Zeiten - extrem viele Anfragen

Ist diese Zwischennutzung baurechtlich überhaupt erlaubt? Rathaussprecherin Birte Otterbach sagt Nein. „Laut Gesetz ist eine fluktuierende Nutzung auf sechs Wochen beschränkt.“ Eine gewisse Toleranz sei in der Praxis wohl üblich, ein Jahr überschreite aus Sicht der Stadt diese jedoch bei Weitem. Und was passiert nun? Birte Otterbach erwidert auf diese Frage, dass die Stadt jede ungerechtfertigte Nutzung der Aufsichtsbehörde, also dem Landratsamt, melde. Das könne aber auch jede andere Privatperson tun, so die Pressesprecherin. Mit der Sechs-Wochen-Regel konfrontiert, sagt die anonym bleiben wollende Miteigentümerin: „Dann nehmen wir die Anzeigen halt wieder heraus.“ Man habe nur in der Wohnungsnot helfen wollen. (Christoph Schnitzer)

