Flammen-Inferno in Bad Tölz: Blitz schlägt in Wohnhaus ein - Bewohner müssen in Notunterkunft

In Bad Tölz hat ein Blitz einen Dachstuhlbrand verursacht. Ein Großeinsatz mit zahlreichen Rettern war die Folge.

Update 2. Juli, 6.15 Uhr: Über ganz Bad Tölz war das Flammen-Inferno am Mittwochabend zu sehen. Gegen 21.45 Uhr soll es zu einem Blitzeinschlag in ein Mehrfamilienhaus gekommen sein. Mehrere Notrufe waren bei der Feuerwehr eingegangen. Verletzt wurde offenbar niemand.

Über 100 Einsatzkräfte kämpften bis weit in die Nacht gegen die Flammen und Glutnester. Dachplatten mussten entfernt werden, um auch an die letzten Brandherde zu gelangen.

Etwa 80 Bewohner mussten laut ersten Informationen aus ihren Wohnungen fliehen. Sie wurden vom Roten Kreuz in einer Notunterkunft untergebracht. Erst im Laufe des Donnerstags soll begutachtet werden, welche Wohnungen noch bewohnbar sind.

Update, 22.53 Uhr: Zur Stunde (Mittwoch, 22.27 Uhr) läuft in Bad Tölz ein Großeinsatz der Feuerwehren. Am Lettenholz auf der Tölzer Flinthöhe brennt der Dachstuhl eines Wohnblocks. Die Alarmierung der Feuerwehren erfolgte gegen 22 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt schlugen aus einem Teil des Dachs bereits Flammen, die sich immer weiter vorwärts fraßen.

Die Aktiven der Feuerwehren begannen sofort mit dem Löscharbeiten. Die Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Haus bereits verlassen. Knapp eine halbe Stunde nach der Alarmierung, war eine Seite des Dachs mit Hilfe der Drehleiter der Tölzer Wehr von außen bereits abgelöscht, wie Hermann John von der Tölzer Feuerwehr gegen 22.30 Uhr berichtete. Um auch von der anderen Seite gezielt löschen zu können, wurde die Drehleiter der Geretsrieder Brandschützer zur Unterstützung angefordert. Erst danach können von Innen mit den Löscharbeiten begonnen werden, erklärt John.

+ Zahlreiche Feuerwehrleute waren am Mittwochabend im Einsatz. © Klimmer

Brand in Bad Tölz: War ein Blitzschlag die Ursache?

Zum Zeitpunkt des Brands zog gerade ein Gewitter über Bad Tölz. „Wenn man sich die Entwicklung des Feuers anschaut, könnte die Ursache ein Blitzschlag gewesen sein“, sagt John.

Erstmeldung:

Bad Tölz - Nach einem Blitzeinschlag kam es in Bad Tölz zu einem Dachstuhlbrand. Laut einer Meldung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd teilten mehrere Anrufer der Einsatzzentrale als auch bei der Integrierten Leitstelle mit, dass der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bad Tölz, Am Lettenholz, durch einen Blitzeinschlag in Brand gesetzt wurde.

Ein Großaufgebot an Einsatz-/Rettungskräften und Feuerwehren ist aktuell im Einsatz. Die Bewohner werden derzeit evakuiert. (nema)

Schwere Unwetter zogen am Mittwochabend über den Süden Bayerns - der Deutsche Wetterdienst hatte vor heftigen Gewittern und Starkregen gewarnt.

