Tölzer Feuerwehr fängt Bienenschwarm bei Kinderspielplatz an der Isar

Bienenalarm beim Kinderspielplatz: Ein Imker der Tölzer Feuerwehr musste einen Bienenschwarm einfangen, der sich unter einer Sitzgruppe niedergelassen hatte. © freiwillige Feuerwehr Bad Tölz

Keinen alltäglichen Einsatz hatte am Donnerstag die Tölzer Feuerwehr. Sie mussten einen Bienenschwarm einfangen, der sich bei einem Kinderspielplatz niedergelassen hatte.

Bad Tölz – Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Bad Tölz. Statt zu einem Brand oder Unfall wurden die Ehrenamtlichen vergangenen Donnerstag wegen eines Bienenschwarms alarmiert. Dieser hatte sich unter einer Holzbank an der Isar niedergelassen – in direkter Nähe zum Spielplatz am Wohnmobilstellplatz.

Tölzer Feuerwehr fängt Bienenschwarm nahe Kinderspielplatz

„Eltern, die mit ihren Kindern dort waren, haben uns alarmiert“, berichtet Kommandant Thomas Fuchsgruber. Ein Imker, der auch Mitglied der Feuerwehr ist, habe daraufhin den Bienenschwarm sachkundig entfernt.

Feuerwehr sperrte betroffenen Bereich ab

Der Experte beförderte zunächst mit Besen und Kehrschaufel so viele Bienen wie möglich in einen Bienenkasten. Wichtig sei, dass man dabei auch die Königin erwische, so Fuchsgruber. „Dann fliegen die restlichen Bienen von alleine in den Kasten.“ Anschließend wurde der Bereich rund um die Sitzgruppe abgesperrt, die Box dort bis in die Abendstunden stehen gelassen. Mit Erfolg: Am Ende konnte der ganze Schwarm in die Kiste gelockt werden. Um die Bienen kümmere sich jetzt der Imker, sagt Fuchsgruber.

Alarmierung wegen Bienenschwarm kein Einzelfall

Für die Tölzer Feuerwehr sind solche Einsätze kein Einzelfall – auch wenn sie eigentlich nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, wie der Kommandant betont. „Dass wir wegen eines Bienenschwarms gerufen werden, kommt aber immer mal wieder vor“, sagt Fuchsgruber. Da man aber zufällig zwei Imker in der Mannschaft habe, sei man auch für diese Fälle gut aufgestellt. Von Franziska Selter

