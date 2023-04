Weil er über die Kaimauer gesprungen war: Feuerwehr rettet Hund aus der Isar

Kein alltäglicher Einsatz

Am Samstagvormittag musste die Tölzer Feuerwehr einen Hund retten, der über die Mauer am Isarkai gesprungen war und in mehreren Metern Tiefe festsaß.

Bad Tölz – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Tölzer Feuerwehr am Samstagvormittag gerufen. Gegen 10.30 Uhr musste sie einen Hund retten, der über die Mauer am Isarkai gesprungen war.

Hund springt über Mauer am Isarkai: Tölzer Feuerwehr rettet Vierbeiner

Weil das Tier mehrere Meter tief festsaß und sich selbst nicht aus seiner misslichen Lage befreien konnte, musste die Feuerwehr alarmiert werden. Laut Bericht auf ihrer Internetseite sicherte die Feuerwehr den Hundehalter mit einer Rettungsleine und einem sogenannten Brustbund, einem speziellen Knoten, sodass er mit einer Steckleiter zu seinem Hund runter steigen konnte.

+ Mit einer Steckleiter konnte der Hundebesitzer zu seinem Tier runter steigen. © Feuerwehr

Von seinem Herrchen ließ sich das Tier beruhigen und für den Transport nach oben sichern. Anschließend zog die Feuerwehr den patschnassen Vierbeiner mit einer Arbeitsleine, die an dessen Geschirr befestigt wurde, wieder hoch.

Das Tier blieb unverletzt

Für die zwölf Einsatzkräfte der Tölzer Feuerwehr war der Einsatz nach einer halben Stunde beendet. Warum der Hund über die Mauer gesprungen war, ist unklar. Er blieb unverletzt. Die ebenfalls alarmierte Wasserwacht musste nicht eingreifen.

