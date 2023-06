Genuss für Leib, Augen und Ohren: Erstes Foodart-Festival am Wochenende in Tölz

Von: Elena Royer

Teilen

Ein Fest für alle Sinne mit Schmankerl aus aller Welt, beeindruckender Artistik und musikalischen Klängen bietet das erste Tölzer Foodart-Festival, das am Samstag und Sonntag im Franziskanergarten stattfindet. © Touristinfo

Köstliche Schmankerl aus aller Welt gepaart mit spektakulärer Show, Artistik und Musik bietet das Tölzer Foodart-Festival, das am 10. und 11. Juni erstmals in der Kurstadt stattfindet.

Bad Tölz – Eine kulinarische Weltreise gepaart mit atemberaubender Show erwartet die Besucher des ersten Tölzer Foodart-Festivals am kommenden Wochenende, 10./11. Juni, im Franziskanergarten. An den Trucks kann man sich quer durch Schmankerl aus aller Welt schlemmen und dazu Akrobatik in der Luft, Stelzentanz, Musik und Feuershow genießen. Kinder sind in der Kreativ-Oase und im Klanggarten zum Mitmachen eingeladen.

Foodart-Festival in Tölz: 19 Stände bieten Schmankerl aus aller Welt

„Wir haben 19 Stände mit allem, was man sich auf einem Streetfood-Festival erhofft“, sagt Susanne Frey-Allgaier, stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin der Stadt Bad Tölz, die das Festival veranstaltet. Das Speisenangebot lässt keine Wünsche offen. „Es gibt alles Mögliche von Pommes oder Crêpes für die Kinder, über Langos, Wok und Burger bis hin zur ganz normalen Schnitzelsemmel“, zählt Frey-Allgaier auf.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Das Besondere ist die künstlerische Komponente

Besonders wichtig sei ihr gewesen, dass der Markt im Grünen stattfindet. Mit dem idyllischen Franziskanergarten habe man die ideale Kulisse gefunden. „Das hat einen ganz anderen Erlebniswert“, so die stellvertretende Kur- und Tourismusdirektorin. „Unsere Intention war: Wir möchten ein Streetfood-Festival, aber nicht den 125. Streetfood-Markt der aussieht, wie alle anderen auch. Wir wollten auch eine künstlerische Komponente dabei haben.“

Stelzenläufer, Musiker und Akrobaten unterhalten die Besucher im Franziskanergarten

Für diesen künstlerischen Teil sind Axel Berger und Simone Heitinga verantwortlich, gemeinsam mit dem Team vom Künstlerkollektiv „Isar-Streetart“. Berger hat schon viele Shows im Tölzer Land inszeniert, jüngst die „Reise zum Kristallpalast“ im Januar im Tölzer Kurhaus (wir berichteten). Im Franziskanergarten warten am Wochenende verschiedene Künstler und Akrobaten mit einem breit gefächerten Programm auf. „Wir haben internationale Stelzenläufer mit beeindruckenden Kostümen aus den Niederlanden gebucht“, beginnt Berger die verschiedenen Darbietungen aufzuzählen. Unterhaltung am Samstagnachmittag bringen verschiedene musikalische Einlagen, wie zum Beispiel ein Mitmachkonzert für Familien der Gruppe „Double Drums“, Gitarrenklänge von Sebastian Schwarzenberger sowie Rock, Jazz und aktuelle Hits von Paul Mark Adams.

Axel Berger und Simone Heitinga kreieren am Samstagabend eine große Show

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am Samstagabend. Wenn es dunkel ist, kreieren Axel Berger und Luftakrobatin Heitinga gemeinsam mit anderen Künstlern eine große Show mit vielen Lichteffekten und Videoprojektionen von „Isar-Streetart“. „Dabei kommen alle Künstler, die an dem Festival beteiligt sind, zusammen“, erklärt Berger. Die Klänge von Double Drums, das Gitarrenspiel von Sebastian Schwarzenberger und die Stelzenläufer ergeben samt Feuershow und Luftakrobatik eine fantasievolle Show.

Berger: „Kein herkömmliches Streetfood-Festival“

„Das ist kein herkömmliches Streetfood-Festival“, unterstreicht auch Berger, „sondern eine Unterhaltung der anderen Art. Wir zeigen etwas kostenlos, wofür andere viel Geld ausgeben würden.“ Dazu entschieden habe man sich, so der 47-Jährige, nachdem beispielsweise die Akrobatikshow im Sommer 2021 auf dem ehemaligen Gelände der Firma Moralt nur für geladene Gäste zu sehen war. „Deshalb machen wir jetzt was für alle“, so Berger. Die große „Phantasy-Show“ beginnt um 21.45 Uhr.

Der Sonntag startet ruhig mit einer Live-Yoga-Einheit, bei der jeder mitmachen kann, egal, welche Erfahrungen er mit Yoga hat. „Das Yoga wird musikalisch begleitet und ist ein wahres Genuss-Schmankerl“, verspricht Berger. Ansonsten gibt es auch am zweiten Tag Musik und Artistik. „Und wir wiederholen unsere Show vom Samstagabend noch mal.“

Graffiti-Workshop und Instrumente kennenlernen: Für Kinder ist viel geboten

Laut Frey-Allgaier liegt beim Streetart-Festival ein großer Fokus auf dem Kinderprogramm. „Wir wollten was machen abseits von der typischen Hüpfburg, stattdessen etwas Kreatives“, sagt sie. So gibt es einen Graffiti-Kurs für die Jungen, außerdem eine professionelle Kinderbetreuung, die mit den kleinen Gästen Flöße baut und sie anschließend beim Wettrennen gegeneinander antreten lässt. „Im Soundgarden können Kinder Instrumente kennenlernen und selbst ausprobieren“, ergänzt Berger. Nämlich die Kora, eine Art afrikanische Harfe oder sogenannte „Hand-Pans“. Wer mag, darf auch in das Vertikaltuch klettern und unter Anleitung diese Akrobatik ausprobieren. „Ein Fest für alle Sinne und ein Erlebnis für Jung und Alt“, so Frey-Allgaier.

Weitere Infos: Das Foodart-Festival ist am Samstag von 11 bis 23 Uhr, und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das gesamte Programm findet man auf der Internetseite der Stadt unter www.bad-toelz.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.