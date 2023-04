Tölz und seine Frauen: Eine Stadtführung der besonderen Art

Auf den Spuren der Frauen in Bad Tölz: Barbara Brüll (rosa Pullover) lud zur historischen Stadtführung. © privat

Welche besondere Rolle Frauen in der Geschichte von Bad Tölz gespielt haben, erklärte kürzlich die Historikerin Barbara Brüll bei einer Stadtführung der besonderen Art.

Bad Tölz – Dass die Stadt Bad Tölz eine bewegende Geschichte hat, ist wohl vielen bekannt. Nur wenige wissen jedoch, welche Rolle Frauen dabei gespielt haben. Ein wenig Licht ins Dunkel brachte jetzt die Tölzer Historikerin Barbara Brüll. Über 20 Teilnehmerinnen erfuhren bei ihrer historischen Stadtführung mehr über die Tölzer Frauengeschichte. Denn: Die Gebäude in der Kurstadt haben einiges über das Wirken und Leben der Frauen zu erzählen.

Anna von Pienzenau entging wohl nur knapp einem Mordanschlag

So auch die Winzerer-Kapelle in der Tölzer Stadtpfarrkirche. In der Gruft hat nicht etwa der berühmte Kaspar Winzerer III. seine letzte Ruhestätte gefunden, sondern seine Nachfahrin Anna von Pienzenau. Sie liegt dort seit 1627 zusammen mit ihrem Ehemann begraben, weiß Brüll. Doch das ist noch nicht alles, was es über die Adelige vom Schloss Reichersbeuern zu erzählen gibt. „Der Legende nach entging sie nur knapp einem Mordanschlag ihres zweiten Gemahls. Als Dankeschön stiftete sie daher das Kloster Reutberg“, so die Stadtführerin.

Eine Meilenstein: Die Mädchenschule

Schlendert man durch die Tölzer Marktstraße, so kommt man auch an der 1843 eröffneten Mädchenschule vorbei – zur damaligen Zeit ein Meilenstein, sagt Brüll. Denn bis dahin habe es in Bad Tölz „keinerlei Bildungsmöglichkeiten“ für Frauen und Mädchen gegeben. Bis in die 1980er-Jahre fand dort Unterricht statt.

Schwestern von Kaiserin Sissi waren hier zur Kur

Königlichen Besuch erlebte Tölz in der Zeit von 1901 bis 1909. Marie und Matilde in Bayern, zwei Schwestern der österreichischen Kaiserin Sissi, waren jeden Sommer zur Kur in Tölz. Mit einem Hofstaat bewohnten sie unter anderem die Villa Meister gegenüber dem Zollhaus an der Benediktbeurer Straße.

Blick auf weibliches Alltagsleben

Brülls Interesse für die Geschichte von Frauen in und aus Bad Tölz kommt nicht von ungefähr. Die Stadtführerin, die sich selbst als Feministin bezeichnet, ist unter anderem bei Frauenprojekten in München aktiv. „Irgendwann wurde ich dort gefragt, warum ich denn nicht auch in meinem Wohnort eine Frauenführung anbiete. In anderen Städten gibt es so etwas bereits schon“, erklärt Brüll die Entstehung ihrer Stadtführung der besonderen Art. „Es geht nicht darum, dass irgendeine Frau von dann bis dann gelebt hat, sondern auch um den Blick auf weibliches Alltagsleben.“

Brülls Ziel ist es, Frauen sichtbar zu machen

Das Leben der Frauen in Bad Tölz hatte in der Vergangenheit viele Facetten: Da waren die Flößerinnen, die Steinklauberin im Isarbett, bis hin zu den Malerinnen und Schriftstellerinnen. „Mein Ziel ist es, Frauen sichtbar zu machen“, sagt die Stadtführerin. Denn allzu oft erlebe sie, dass in dieser Hinsicht noch so einige Wissenslücken bestehen. Dass die weibliche Historie bisher wenig im öffentlichen Diskurs stattgefunden habe, hänge auch damit zusammen, dass in Tölz „viel von Männern wie Thomas Mann oder Gabriel von Seidl verdrängt“ werde.

Der nächste Termin für Brülls Frauen-Stadtführung steht übrigens schon fest. Eine Wiederholung soll es am 8. März 2024 geben – zum nächsten Internationalen Frauentag. Von Franziska Selter

