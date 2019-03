Frontalzusammenstoß mit Motorrad

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto kam es am Freitagabend in Bad Tölz.

Bad Tölz - Freitagabend gegen 22 Uhr war eine 37-jährige Frau aus Penzberg mit ihrem Audi auf der Lenggrieser Straße stadteinwärts unterwegs und wollte dann nach links in den Moraltpark einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 17-jährigen Motorradfahrer aus Bad Heilbrunn und stieß mit diesem frontal zusammen.

Der Jugendliche wurde über das Auto geschleudert und kam hinter dem Wagen auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 17-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Beinfrakturen vom Rettungsdienst ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Dank seines getragenen Schutzhelms erlitt er beim Aufprall an der Windschutzscheibe keine lebensgefährlichen Kopfverletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, am Leichtkraftrad in Höhe von rund 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

