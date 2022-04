Fünf Bewerbungen fürs Tölzer Josefistift: Wer übernimmt das Pflegeheim?

Von: Christoph Schnitzer

Seine Tage als Pflegeheim sind gezählt: Das Tölzer Josefistift soll nach dem Umzug des Heims in den Neubau auf der Flinthöhe ab 2026 zu einem Seniorenzentrum umgewandelt werden. © cs

Noch ist das Tölzer Pflegeheim Josefistift eine Stiftung, die von der Stadt kontrolliert wird. Das wird sich aber bald ändern, wenn ein neuer Betreiber für das Haus übernimmt und sich gemeinsam mit dem alten Personal auf den Neubau der Einrichtung auf der Flinthöhe vorbereitet.

Bad Tölz - 2019 hatte sich der Stadtrat gegen eine Erneuerung vor Ort und für einen Neubau am Eingang der General-Patton-Straße ausgesprochen. Vor einem Jahr hat die Stadt die Suche nach einem Investor und Betreiber für das Josefistift der Zukunft angekündigt (wir berichteten). Ein solches 20-Millionen-Mammutprojekt in Eigenregie anzugreifen, hatte die Stadt aus finanziellen Gründen abgelehnt. Als Einzelkämpfer sei der Betrieb eines Pflegeheims zudem deutlich aufwendiger als in einem Verbund mit mehreren Häusern.

Gesucht werden ein Investor für den Neubau und ein Betreiber

Seitdem wurde das mehrstufige europaweite Vergabeverfahren eingeleitet. Ein internationaler Interessent, so berichten Bürgermeister Ingo Mehner und Kämmerer Hermann Forster in einem Gespräch, hat sich aber nicht gemeldet. Möglich wäre das, denkt man an das Skandal-Heim am Schliersee.

Aber es habe sieben Erstbewerber, darunter sehr renommierte gegeben, wie Mehner sagt. Das muss man näher erklären. Gesucht sind ein Investor, also ein Erbauer, sowie ein Betreiber des neuen Hauses. Unter den Bewerbern sind welche, die beides in einem sind, aber auch Investoren, die einen Betreiber mitbringen. Solche Doppellösungen seien nichts Außergewöhnliches. In der Szene kennt man sich. Der Pachtvertrag zwischen Investor und Betreiber werde langfristig auf 25 Jahre abgeschlossen. „Da muss es schon passen“, sagt Forster.

Nach der ersten Runde sind fünf Interessenten übriggeblieben

In der ersten Ausschreibungsrunde wurden die bestehenden Erfahrungen sowie das Tölzer Anforderungsprofil mit den Schwerpunkten Beschützter Bereich und Kurzzeitpflege abgefragt. Fünf Bewerber sind übrig geblieben, die nun in die ersten Vorstellungsgespräche mit der Stadt gehen. Letztere lässt sich juristisch von der Nürnberger Kanzlei Rödl & Partner dabei beraten.

In einer zweiten Runde können die Interessenten nachgebesserte oder veränderte Konzepte präsentieren, die auf die Wünsche der Stadt eingehen. Es geht um ein Haus mit 120 Plätzen und acht Kurzzeitplätzen. Ob die in einer Abteilung oder „eingestreut“ angeboten werden, ist zum Beispiel Frage des jeweiligen Konzepts. Bis Ende des Jahres soll die Vergabe an eines der fünf Paketlösungen Investor/Betreiber erfolgen, sagt Mehner. Damit läge man exakt im Zeitplan.

Der neue Betreiber übernimmt sofort, um harte Zäsur zu vermeiden

Wichtig: Steht die „Paketlösung“, dann wird der Betreiber auch die Leitung des bestehenden Josefistifts übernehmen. „Es soll keine harte Zäsur geben“, sagt der Bürgermeister. Heimleitung und Personal können sich so aneinander gewöhnen und sich auf die künftige gemeinsame Aufgabe vorbereiten.

Der neue Betreiber muss übrigens das Tarifwerk des alten Personals (114 Köpfe) übernehmen. Nur neue Mitarbeiter können dann nach einem Haustarif bezahlt werden. Letzterer muss übrigens nicht unbedingt schlechter sein als der Tarif des Öffentlichen Dienstes, merkt Forster an.

Ende 2025 soll der Umzug ins neue Pflegeheim auf der Flinthöhe erfolgen

Bleibt man im Zeitplan, dann beginnt mit der Übergabe des Betriebs im alten Haus auch die mit etwa einem Jahr kalkulierte Planungsphase für das neue Gebäude. 2024 und 2025 soll dann das neue Josefistift errichtet werden. „Wenn alles gut geht“, so Mehner, solle Ende 2025 der Umzug erfolgen.

„Zurück zu den Wurzeln“, heißt es dann für das alte Josefistift, wie Forster sagt. Laut Stadtratsbeschluss soll das Haus im Sinne des alten Stiftungszwecks zu einem Seniorenzentrum umgewandelt werden. Vorstellbar sind auch Mitarbeiterwohnungen und Einrichtungen der Altenhilfe. Es gibt viele Ideen, Beschlüsse aber noch nicht. (chs)

