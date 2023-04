Fußgänger schlägt Delle in Auto: 2000 Euro Schaden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Mit der Faust schlug ein Fußgänger auf ein Auto ein. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ziemlich ungehalten reagierte ein Fußgänger am frühen Dienstagabend im Straßenverkehr in Bad Tölz. Tatsächlich richtete der bislang Unbekannte beträchtlichen Schaden an einem Auto an.

Bad Tölz - Nach Angaben der Polizei bog eine 33-jährige Tölzerin am Dienstag gegen 17.40 Uhr mit ihrem Ford Focus von der Karwendelstraße kommend in die Lenggrieser Straße ab. Die Ampel zeigte zwar Rot, an dieser Stelle gibt es aber einen grünen Pfeil. Beim Abbiegen übersah sie aber offenbar den Fußgänger, der dort gerade die Straße überquerte.

Unbekannter richtet Schaden in Höhe von 2000 Euro an

Dieser schlug daraufhin aus Verärgerung mit der Faust eine Delle in die Heckklappe des Fords. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Täterbeschreibung liegt der Polizei vor

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, circa 50 Jahre alt, schlank, längere zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Er trug eine Sonnenbrille und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise erbittet die Tölzer Polizei unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

