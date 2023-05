Wettkampf in luftiger Höhe: Industriekletterer messen sich in Bergwacht-Zentrum

Von: Melina Staar

In schwindelerregender Höhe durchliefen die Teilnehmer einen Seilparcours und eine Team-Übung. © arp

Es ist ein beeindruckendes Schauspiel: Industriekletterer aus drei Ländern messen sich seit Freitag im Bergwacht-Zentrum auf der Tölzer Flinthöhe.

Bad Tölz – Wie Tarzan schwingt sich Peter Gruber in etwa 15 Metern Höhe von einem Seil zum nächsten. Applaus brandet auf, als der Aubinger mit nur einem Schwung die Distanz überwindet. „Das war ganz schön anstrengend“, berichtet er, als er wieder auf dem Boden steht. „Man muss an so viel denken.“ Doch während er schon ein Interview gibt, hängt sein direkter Konkurrent immer noch in seinem Seil fest.

Es sind auch Teams der Bergwacht und Höhenrettung mit dabei

Zwei Tage lang ist das Bergwachtzentrum fest in der Hand der Industriekletterer. Wobei der Begriff nicht ganz passt: Es sind auch Teams der Bergwacht und Höhenrettung mit dabei. Ziel ist es, sich im Wettkampf zu messen, neue Lösungsansätze zu finden und Erfahrungen auszutauschen. „Das ist wirklich toll“, schwärmt Gruber. Die Teams kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hier war auch handwerkliches Geschick gefragt: Die Leuchten mussten demontiert und in einer bestimmten Reihenfolge wieder angebracht werden. © arp

Während sich Gruber im Seilparcours, der über ein Hausdach zum Helikopter führte, sehr gut geschlagen hat, versuchen an einer anderen Station zwei Kletterer gerade, einen Eimer voller Wasser von einer Seite der Halle zur anderen zu transportieren – bis unters Hallendach in 20 Metern Höhe geht es dabei. „Hier geht es um die Zeit“, erklärt Ronja Brinkmann, Mitarbeiterin im Außendienst von „Petzl“, der Firma, die das Event organisiert. Pro Station gibt es drei Schiedsrichter, die darauf achten, ob alle Seiltechniken richtig eingesetzt werden.

Bei einer Team-Challenge ist gute Zusammenarbeit gefordert.

Bei einer Teamchallenge ist gute Zusammenarbeit gefordert. Jedes Dreierteam muss drei verschiedene Flaschenzüge bauen und innerhalb von 30 Minuten ein 90 Kilogramm schweres Gewicht nach oben ziehen. Alle drei Mitglieder befinden sich dann in der Luft und müssen das Gewicht von dort gegen eine Glocke schlagen und dann dreimal eine Zielscheibe möglichst in der Mitte treffen. Das ist nicht einfach. Ein Team kommt in Schwierigkeiten, als ein Seil nach unten fällt. Da heißt es: Noch einmal hinunterklettern, Seil holen, erneut nach oben klettern. Und aus der Höhe die Zielscheibe zu treffen, stellt sich ebenfalls als Herausforderung dar. „Kommunikation ist bei der Aufgabe super wichtig“, sagt Brinkmann.

Die Teams wissen nicht, welche Aufgabe auf sie zukommt

Seit 7.30 Uhr sind die Teams am Freitag bereits im Einsatz. Sie wussten vorher nicht, welche Aufgaben sie erwarten und dürfen auch keine eigene Ausrüstung verwenden. „Es wurde nur einmal vorher durchgesprochen. Dann hatten sie 30 Minuten Zeit, um sich vorzubereiten.“ Die Team-Übung sei auch deshalb so anstrengend, weil die Kletterer für gewöhnlich nicht so sehr ihren Körper einsetzen müssen und so lange im Seil sitzen müssen. „Aber die Teilnehmer nehmen hier sehr viel mit, wie man zum Beispiel einen Plan B oder C entwickelt, wenn etwas mal nicht so läuft wie geplant“, sagt Hugo Tripp, von der Firma „Safetripp“ aus Bremen. Er ist der Moderator und überwacht eine weitere Übung. Hier geht es um eine Aufgabe aus der Veranstaltungstechnik. Drei Lichter – rot, gelb, grün – müssen montiert werden, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Dann geht es weiter in die Fassade, wo eine Last nach oben transportiert wird, bis eine Glocke ertönt. „Das erfordert handwerkliches Geschick und Koordination“, sagt Tripp.

Das zweite Mal nach 2020 dient das Bergwacht-Zentrum als Ort für die Veranstaltung

Am Freitagmittag ist er zufrieden. „Die Teams haben sich bislang alle gut geschlagen.“ Obwohl manche nach seinen Beobachtungen an ihre sportlichen Grenzen gelangen. Die vier Teams, die sich am Freitag am besten geschlagen haben, bestreiten am Samstag Halbfinals und schließlich das Finale. Das Gewinnerteam erhält Gutscheine für Ausrüstung.

Das zweite Mal nach 2020 dient das Bergwacht-Zentrum als Ort für die Veranstaltung. „Es ist eine einzigartige Location“, sagt Annette Vogt, Marketing-Managerin von „Petzl“. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Bergwacht habe sich ergeben, „dass wir noch mal hier reindürfen“. Ein Pluspunkt ist auch die Nähe zu Obersöchering (Kreis Weilheim-Schongau), wo „Petzl“ seinen Standort hat. „Das Trainingscenter ist der Wahnsinn“, pflichtet auch Brinkmann bei.

Über die überregionalen Gäste freut sich Roland Ampenberger, Vorsitzender der Stiftung Bergwacht. „Das sind absolute Spezialisten, die hier eine Anlage für Spezialisten nutzen.“ Es gebe viele Parallelen zum Rettungswesen. „Mich freut’s, dass es hier stattfindet und wir unterstützen das. Es ist einfach schön, wenn hier Menschen von überallher zusammen kommen.“

