Einziger Wunsch: Gesundheit – Anna Redl feiert 100. Geburtstag

Von: Elena Royer

Teilen

Anna Redl hätte nie gedacht, dass sie einmal 100 wird. Noch einmal jung sein, das möchte die alte Dame heute aber nicht mehr. © Arndt Pröhl

Dass sie einmal so alt wird, hätte Anna Redl nie gedacht. Am Donnerstag feierte sie ihren 100. Geburtstag im Tölzer Josefistift.

Bad Tölz – Einen speziellen Wunsch hatte die Jubilarin zu ihrem Ehrentag nicht. „Nur Gesundheit, das ist das Allerwichtigste“, sagt sie. Trotzdem geht es in Redls Zimmer im Seniorenheim zu wie im Taubenschlag. Viele Gratulanten schauen vorbei und lassen die Jubilarin hoch leben, denn 100 wird man schließlich nicht alle Tage. Auch in ihrer Familie ist noch niemand so alt geworden.

Noch einmal jung sein? „Um Gottes Willen!“

Aber noch einmal jung sein, das möchte Redl heute nicht mehr. „Um Gottes Willen, nein!“, sagt sie. „Dann müsste ich wieder arbeiten und hätte kein Geld.“

Redl stammt ursprünglich aus Straubing. Nach Tölz kam sie, weil sie sich als Kindermädchen um die Kinder ihrer Schwester, die hier gewohnt hat, kümmerte. Später arbeitete sie im Tölzer Krankenhaus als Hilfskraft und teilte zum Beispiel das Essen an die Patienten aus.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Redl war früher jeden Tag in der Eichmühle zum Schwimmen

Die alte Dame denkt gerne an früher zurück: „Da bin ich jeden Tag in die Eichmühle zum Schwimmen gegangen“, erzählt sie. Gerne würde sie heute noch schwimmen, „aber das geht nicht.“ Auch in die Berge zog es die 100-Jährige häufig.

Jubilarin weiß immer noch genau, was sie will

Eine große Feier gab es am Donnerstag nicht. Dafür ein feines Menü für das Geburtstagskind. Zum Frühstück Spiegelei, mittags Grießnockerlsuppe und ein Putenschnitzel mit Kartoffel- und Tomatensalat und nachmittags eine Orangentorte. Auch wenn Redl zwar heute nicht mehr schwimmen und wandern kann, sie weiß immer noch genau was sie will: „Am Tomatensalat hätten ein paar mehr Zwiebeln dran sein können“, findet sie.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.