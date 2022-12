Neue Leiterinnen für Lebenshilfe-Wohnheime in Bad Tölz und Geretsried

Zwei Lebenshilfe-Wohnheime in Bad Tölz und Geretsried bekommen zum Jahreswechsel neue Leiterinnen. (Symbolbild) © PantherMedia / Joachim Wendler

Nach mehrmonatiger Vakanz bekommen zwei Lebenshilfe-Wohnheime in Bad Tölz und Geretsried zum Jahreswechsel neue Leiterinnen. Es sind zwei bekannte Gesichter aus der Behindertenarbeit.

Bad Tölz/Geretsried – Corona-Pandemie, Krankenstände, Personalmangel und Personalfluktuation haben stationären Pflegeeinrichtungen noch härter zugesetzt als den meisten anderen Branchen. Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt, doch bei der Betreuung der anvertrauten Menschen darf es keine Unterbrechung geben. Zwei Wohnheime der Lebenshilfe – eines in Bad Tölz und eines in Geretsried – hat es doppelt hart getroffen, denn sie standen seit Monaten auch ohne Leitung da.

Carolin König und Stefanie Hefele neue Führungskräfte für Lebenshilfe-Wohnheime

Doch nun ist das Ende dieser Durststrecke erreicht: Zum Jahresbeginn fangen dort zwei neue Führungskräfte an. Und es sind zwei innerhalb der Lebenshilfe-Organisation bekannte Gesichter: Carolin König und Stefanie Hefele sind zuvor als Betriebsleiterinnen bei den Oberland-Werkstätten tätig gewesen. Beide sind regional verwurzelt und haben einst in Benediktbeuern Sozialpädagogik studiert.

Personalengpässe stellten die Einrichtungen vor Probleme

Die Personalengpässe bei den Lebenshilfe-Wohnheimen stellte die Einrichtungen bereits seit einiger Zeit vor kaum lösbare Probleme (wir berichteten): Bei den Dienstplänen musste ständig improvisiert werden. Häufig notwendige Überstunden brachten das Personal an den Rand der Belastbarkeit. Und was die damit verbundenen Leitungsaufgaben betraf, mussten Geschäftsführer Franz Gulder und Personalreferent Benno Brehm immer wieder persönlich einspringen. Dabei hatten Gulder und Brehm längere Zeit vergebens alle gängigen Instrumente und Kanäle der Personalgewinnung angezapft. Auch die Vorstände um den im sozialpädagogischen Bereich gut vernetzten Martin Lechner nutzten dafür ihre Kontakte.

Stefanie Hefele © privat

Die beiden neuen Leiterinnen sind mit der Behindertenarbeit bestens vertraut

Dass es nun zwei alte Bekannte und mit der Behindertenarbeit bestens vertraute Fachkräfte sind, die man für die Leitung des Tölzer Prinzregent-Luitpold-Wohnheims und der Geretsrieder Einrichtung am Wünschelwald gewinnen konnte, sorgte bei allen Beteiligten für erwartungsvolle Freude. Carolin König und Stefanie Hefele hatten den Oberland-Werkstätten nach einer grundlegenden Organisations- und Strukturreform beim gemeinnützigen Unternehmen den Rücken gekehrt (wir berichteten).

Carolin König © privat

Carolin König übernimmt neben der Leitung des Tölzer Wohnheims an der Bairawieser Straße auch die Verantwortung für die zwei Außenwohngruppen an der Schützenstraße und Buchener Straße mit insgesamt 44 Wohnplätzen sowie einer angegliederten Senioren-Tagesbetreuung.

Der Aufgabenbereich von Stefanie Hefele umfasst die Betreuungseinrichtung für schwerst mehrfachbehinderte Menschen am Wünschelwald mit aktuell 17 Wohnplätzen und angegliederter Tagesförderstätte mit 33 Plätzen.

Bewohner freuen sich bereits „ganz unbandig“ auf ihre „neue alte Leiterin“ Carolin König

Die in Bad Tölz beheimatete Sozialpädagogin Carolin König ist 58 Jahre alt und war 20 Jahre lang Betriebsleiterin bei den Oberland-Werkstätten. Nach vier Jahren in Geretsried wechselte sie 2006 zum Betrieb in Gaißach. Das Besondere und auch Reizvolle an ihrer neuen Aufgabe beschreibt sie so: „Die im Wohnheim betreuten Menschen sind exakt dieselben, mit denen ich auch bisher zu tun hatte, weil diese tagsüber in den Werkstätten arbeiten.“ Und die freuen sich bereits „ganz unbandig“ auf ihre „neue alte Leiterin“, wie es zum Beispiel eine Bewohnerin auf ihre ganz leutselige Art jedem Bekannten verkündet, dem sie in der Öffentlichkeit begegnet. Carolin König selbst sieht jetzt eine wichtige Aufgabe darin, ihren Arbeitsbereich so zu organisieren, dass „ein angenehmes Betriebsklima herrscht und die Personalbindung weiter wächst, damit die Beschäftigten gerne bei uns arbeiten und länger bleiben“.

Stefanie Hefele freut sich auf „eine spannende Herausforderung“

Stefanie Hefele ist 48 Jahre alt und in Ried (Gemeinde Kochel am See) ansässig. Nach langjähriger Tätigkeit in einer Münchner Heilpädagogischen Tagesstätte kam sie 2016 zu den Oberland-Werkstätten und war zunächst im Rehadienst des Betriebs Gaißach tätig. Bereits 2018 übernahm sie dann mit der Betriebsleitung in der Zweigstelle Miesbach eine Führungsaufgabe und wechselte 2021 in die Betriebsleitung von Polling. Auf den Wechsel zur Lebenshilfe GmbH freut sie sich und sieht darin „eine spannende Herausforderung: Die Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen ist für mich neu, aber meiner bisherigen Tätigkeit durchaus sehr ähnlich“. Von Rainer Bannier

