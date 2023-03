Telekom baut Glasfasernetz in Tölz aus - Bis zu sieben Bautrupps rücken an

Von: Sabine Schörner

Schnelles Internet: Die Telekom baut in Bad Tölz das Glasfasernetz aus. Auch die Marktstraße ist betroffen. Die Arbeiten dort beginnen aber erst nach dem Ostermarkt. Auch die anderen Märkte sowie die Leonhardifahrt sind gesichert. © sas

Die Telekom baut in Bad Tölz das Glasfasernetz aus. Auch die Marktstraße ist von den Arbeiten betroffen.

Bad Tölz – Der Ausbau des Glasfasernetzes in Bad Tölz schreitet voran. Das stärkt den Standort, bringt aber auch Beeinträchtigungen mit sich. Das verdeutlicht die Stadt in einer Pressemitteilung. Ursprünglich wollte die Telekom Ende Februar mit den Arbeiten in der Marktstraße beginnen. Aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse und um den Ostermarkt nicht zu behindern, wird diese Maßnahme nun erst nach dem Abbau der Stände im April durchgeführt. Zeitnah begonnen wird dagegen in anderen Straßen wie Nochhergasse, Fröhlichgasse und Wachterstraße

Glasfaserausbau im vergangenen Jahr gestartet - Arbeiten werden nach der Winterpause fortgesetzt

Bereits im vergangenen Jahr hat die Deutsche Telekom Teile des Tölzer Stadtgebietes per FTTH/FTTB (Glasfaser bis ins Haus) ausgebaut. Begonnen wurde 2022 im Bereich Schlesierstraße/Sudetenstraße sowie im Badeteil. Nach der Winterpause werden nach Aussage des Unternehmens die Arbeiten in Bad Tölz mit bis zu sieben Bautrupps fortgesetzt. „Wohl am augenfälligsten werden die Bauarbeiten in der Altstadt und hier in der Marktstraße sein“, schreibt die Pressesprecherin der Stadt, Birte Otterbach, in einer Mitteilung.

Leonhardifahrt ist gesichert

Beginnend am Übergang zur Isarbrücke soll nach dem Ostermarkt bis zum Winzerer-Denkmal bergaufwärts auf der linken Straßenseite in Bauabschnitten von 40 bis 50 Metern im Bereich der Entwässerungsrinne das Glasfaserkabel verlegt werden. Gleichzeitig werden die Handwerker vom jeweiligen Baufenster ausgehend die individuellen Hausanschlüsse in offener Grabung durchführen. In einer zweiten Phase sollen im Anschluss die Arbeiten von der oberen Marktstraße bergabwärts auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgeführt werden. Laut Ankündigung werden diese Arbeiten bis in den späten Herbst andauern. „Die Durchführung der großen Märkte sowie von Leonhardi ist jedoch gesichert“, beruhigt Otterbach.

4100 Tölzer Haushalte bekommen Glasfaserinternet

Weitere Bautrupps sind im Badeteil angekündigt, um dort Restarbeiten vom vergangenen Jahr zu erledigen. In einem nächsten Schritt soll der Ausbau der Kohlstatt erfolgen. Die Telekom kündigt an, mit diesen Maßnahmen rund 4100 Tölzer Haushalte mit Glasfaserinternet versorgen zu wollen. Weitere 1300 Haushalte sollen demnächst auf der Flinthöhe vom Breitbandausbau profitieren. Hier ist der Zeitplan allerdings noch offen, schreibt die Stadt. Wohl ab dem 6. März 2023 soll die Vorvermarktung dazu beginnen.

Umfangreiche Baumaßnahmen „erhebliche Belastung für die Bevölkerung“

„Unbestritten bedeuten diese umfangreichen Baumaßnahmen im Stadtgebiet Bad Tölz eine erhebliche Belastung für die Bevölkerung“, verdeutlicht Otterbach die Position der Stadt. Wo noch keine Leerrohre verlegt sind, müssen die Straßen aufgerissen werden. „Dennoch wird die Tatsache, dass die Telekom umfangreich in die Erstellung der Infrastruktur investiert, als sehr positiv gesehen.“ Der Wirtschaftsstandort sowie Bad Tölz als Wohnort würden dadurch in seiner Konkurrenzfähigkeit enorm gestärkt. Der Ausbau erfolge eigenwirtschaftlich durch die Telekom, Steuergelder würden dafür nicht aufgewendet.

„Jeder Hauseigentümer im Ausbaugebiet hat die freie Entscheidung, den Hausanschluss bereits jetzt im Zuge des Breitbandausbaus mit herstellen zu lassen“, erklärt Otterbach. Geschieht dies gleichzeitig mit dem Einziehen beziehungsweise Verlegen der Glasfaserkabel im Straßenraum, entfallen spätere Baumaßnahmen an gleicher Stelle, um dann die Häuser einzeln nachträglich anzuschließen. „Speziell im herausfordernden Straßenraum der Marktstraße könnten so erneute Baustellen in der Fußgängerzone vermieden werden.“, so die Sprecherin der Stadt.

Möglichkeit für kostenfreien Hausanschluss

Laut Aussage der Telekom haben aktuell all diejenigen Tölzer, die im Ausbaugebiet wohnen, beziehungsweise Unternehmen, die dort ihren Standort haben, die Möglichkeit, den Hausanschluss kostenfrei erstellen zu lassen. Wer sich für einen Anschluss an das Glasfasernetz interessiert, kann sich im Internet unter www.telekom.de/netz/glasfaser informieren, ob sein Gebäude im Ausbaugebiet liegt.

„Aus Sicht der Stadt ist eine Vereinbarung der Immobilieneigentümer zur Errichtung eines Hausanschlusses definitiv zu empfehlen“, schreibt Otterbach. Dabei handelt es sich zunächst nur um die Erlaubnis, dass dieser errichtet werden darf. Die Vereinbarung ist nicht zwingend mit einem Telekom-Vertragsabschluss verknüpft. „Zu der Frage, mit welchem Anbieter Bürger und Unternehmen dann einen Internet-Vertrag schließen, gibt die Stadt aus Gründen der Neutralität bewusst keine Empfehlung. Die neu verlegte Infrastruktur stellt der Netzeigentümer Telekom nämlich auch anderen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Kosten für den Hausanschluss entstehen dem Immobilieneigentümer laut Telekom in der aktuellen Ausbauphase nicht. Danach beziehungsweise außerhalb der definierten Ausbaugebiete werde dieser aber nur noch kostenpflichtig zur Verfügung gestellt.

Auch Vodafone will Bandbreite im Stadtgebiet verbessern

Parallel zum Ausbau der Telekom hat mit Vodafone ein zweiter Anbieter mit eigenem kabelgebundenen Netz in Bad Tölz eine Verbesserung der Bandbreite im Stadtgebiet angekündigt, schreibt die Stadt weiter. Die hierfür nötigen Baumaßnahmen hätten voraussichtlich eine deutlich geringere Dimension als bei der Telekom.

Stadt verlegt vorsorglich Leerrohre

Neben den Aktivitäten der Privaten verlegt die Stadt vorsorglich Leerrohre bei ohnehin stattfindenden Baumaßnahmen, zum Beispiel im Gries oder in der Bairawieser Straße, die dann später an einen Betreiber verkauft werden können. „Das spart Geld bei der Verlegung und vermeidet zusätzliche Baustellen“, so Otterbach. Auch der für die Telekommunikations-Unternehmen unwirtschaftliche Ausbau einzelner Höfe und kleinerer dörflicher Gebiete in den Randbereichen des Stadtgebietes sowie die Glasfaseranbindung von Schulen werde dieses Jahr weiter vorangetrieben. Hier müsse allerdings die Stadt selbst aktiv werden, so Otterbach, und nutze für diesen Ausbau die bayerischen Breitband-Förderverfahren.

Weitere Informationen: Über Bandbreiten, Verträge, Kosten und eine eventuelle Ausbauplanung für konkrete Anschriften informieren die Netzbetreiber sowie der eigene Vertrags-anbieter.

