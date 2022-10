„Glücksorte im Tölzer Land“: Buch von Reisejournalistin Katja Wegener erschienen

Von: Ines Gokus

„Die glücklichsten Momente sind zeitlos“, sagt die Tölzer Reisejournalistin Katja Wegener. © Wegener

Glückliche Auszeiten an tollen Orten: Die findet man zuhauf im neuen Buch von Katja Wegener. Manches ist auch für Einheimische überraschend.

Bad Tölz – Glück: Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung. In diesen kann man geraten, wenn man das Buch „Glücksorte im Tölzer Land mit Tegernsee und Schliersee“ von Katja Wegener durchblättert – und vor allem, wenn man ihren Empfehlungen folgt und von Bad Tölz bis zum Tegernsee und Schliersee die Orte besucht, die sie höchstpersönlich ausgesucht und für glückstauglich befunden hat.

„Glücksorte im Tölzer Land“: Schon die Recherche machte die Autorin glücklich

Die Tölzer Reisejournalistin, die vergangenes Jahr im Droste-Verlag bereits einen Wanderführer über „Wohlfühlwege“ und noch etliche andere Reisebücher veröffentlicht hat, kommt direkt ins Schwärmen, wenn sie über die Recherche zu ihrem neuen Buch spricht: „Allein die hat mich schon richtig glücklich gemacht. Ich bin jedes Mal mit leuchtenden Augen wieder heimgekommen. Ich habe tolle Orte, aber vor allem tolle Menschen kennengelernt und hatte noch nie so viel Spaß bei der Arbeit“.

Ob Knödelseminar oder Kräuterwanderung: Nicht nur Orte, auch Aktionen finden Platz im Buch

80 Glücksorte sollte sie beschreiben, und sie wurde mehr als fündig. „Ich dachte zuerst, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Aber inzwischen weiß ich: Ich könnte sofort noch ein Buch mit den nächsten 80 machen“, sagt sie lachend. Ganz wichtig ist ihr aber auch, dass es sich in ihrem Buch nicht nur um Orte handelt, sondern auch Aktionen beschrieben werden – wie beispielsweise eine Alpakawanderung, ein Knödelseminar, eine Kräuterwanderung oder ein Ausflug mit dem Heißluftballon über dem Oberland.

Auch die Einheimischen kennen längst nicht alles

Im Sommer 2021 hat sich Katja Wegener auf die Suche nach den schönsten Plätzen und Erlebnissen gemacht. Es waren zweieinhalb Monate intensiver Recherche, die sie teilweise in Begleitung ihres 25-jährigen Sohnes Felix absolvierte. Das Erstaunliche dabei sei, dass auch Einheimische, die ihr ganzes Leben in der Gegend verbracht haben, von einigen ihrer Tipps und Ausflugsziele durchaus überrascht sind. „Das hab’ ich öfter gehört“, erzählt sie, „dass manches einfach nicht so bekannt ist.“ Dafür aber umso spannender. Die zwölf literarischen Touren rund um den Tegernsee beispielsweise, eine Wanderung im Schmetterlingsparadies am Suttensee bei Rottach-Egern oder „Wellness am Wasserfall“ im ältesten bayerischen Dorfbad Tannermühle in Bayrischzell – um nur einige zu nennen.

Berauschende Bergblicke, ein ökologischer Irrgarten und Einkehr-Tipps

Doch natürlich werden auch Orte in und um Bad Tölz, im Loisachtal und im Isarwinkel beschrieben. Ein kleiner Kiosk an den Osterseen, berauschende Bergblicke vom Herzogstand oder ein ökologischer Irrgarten in Königsdorf genauso wie der „Bankerlweg“ in Wolfratshausen, ein Spaziergang zu den Dachshöhlen in Wackersberg oder der Kalvarienberg in Lenggries – um nur einige Orte zu nennen. Dazu gibt es auch ein paar Einkehr-Tipps in ganz besonderen Cafés und Gasthäusern.

„Die glücklichsten Momente sind zeitlos“

Ihr persönlicher Allzeit-Favorit: die Isar. „Ich brauche Wasser und Berge. Wenn ich an der Isar bin, auf das Brauneck schaue und die Energie des Wassers spüre, dann bin ich glücklich.“ Die 51-Jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Ursprünglich hat sie als Physiotherapeutin gearbeitet, dann Wellnesskonzepte für Hotels und Spas geschrieben und ist darüber als Autorin entdeckt worden. Ihr Motto: Nicht nach der Uhr, sondern nach dem Kompass leben. Sie mag es entschleunigt und entspannend und sagt: „Die glücklichsten Momente sind zeitlos.“

Das Buch „Glücksorte im Tölzer Land mit Tegernsee und Schliersee“ ist erschienen beim Droste-Verlag mit der ISBN-Nummer 978-3-7700-2356-1 zum Preis von 15,99 Euro und erhältlich im Buchhandel.

