Bad Tölz: „Grundstücks-Shopping“ am Maxlweiher verfälscht den Haushalt

Stadtrat

Der Tölzer Stadtrat hat den Haushaltsplan verabschiedet. In der Sitzung war das für einige Stadträte eine Gelegenheit, auch wunde Punkte anzusprechen.

Bad Tölz – Eigentlich ist es ja ein mehr als solider Haushalt, den die Tölzer Kämmerin Silke Furmanek für das Jahr 2023 präsentierte. Hohe Rücklagen, wachsende Steuereinnahmen, geringe Schulden: Alles im Griff, möchte man meinen.

Geld für Maxlweiher-Kauf aus Rücklagen und Darlehen

„Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“, zitierte Furmanek ihren Vorgänger Hermann Forster, als der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung abschließend dem Zahlenwerk einmütig zustimmte. Anders deshalb, weil die Stadt seit einer Woche Besitzer von sieben Hektar Grund am Maxlweiher ist und nach einer erfolgreichen Ersteigerung dafür 8,7 Millionen Euro bezahlen muss. Bürgermeister Ingo Mehner hatte schon angekündigt, dass dies in einem Nachtragshaushalt geschehen werde. Und zwar vermutlich im April, teilte nun Silke Furmanek mit. Aufgebracht werde das Geld aus der Rücklage und vermutlich durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2 bis 3 Millionen Euro.

+ Stadtkämmerin Silke Furmanek. © Christoph Schnitzer

Die Kämmerin erntete viel Zustimmung für den Haushalt, der eine breite Aufgabenpalette abbilde, wie René Mühlberger (CSU) sagte. Er hatte das „Grundstücks-Shopping“ des Bürgermeisters dabei bewusst ausgeblendet. Es gehe auch um Dinge, die in der öffentlichen Wahrnehmung eher zu kurz kommen, wie etwa der Hochwasserschutz. Dass eine Stadt wie Tölz vandalensichere WC-Anlagen bauen („wie Bunker“) und viel Geld für Sicherheitspersonal ausgeben müsse, sei ein bedauerliches Phänomen der Zeit.

Richtiger Weg zwischen Investition und Wagemut

Bad Tölz ist trotz steigender Steuereinnahmen im Landesvergleich eine eher steuerschwache Kommune, darauf wies die Kämmerin eindringlich hin. Mühlberger hofft, dass sich dies durch Gewerbeansiedlungen am künftigen Moraltpark verbessert.

Johanna Pfund (Grüne) fühlt sich mit dieser Kämmerei „jedes Jahr wohler“. Man sei gut aufgestellt und beschreite als Kommune „den richtigen Weg zwischen Investition und Wagemut“. Das damit gemeinte Maxlweiher-Areal „wird uns in 10 und 20 Jahren sehr freuen. Jetzt haben wir Spielraum.“ Die Stadt habe viele zentrale Aufgabenbereiche im Blick, sagte die Grünen-Sprecherin. Sie wünschte sich freilich, dass man das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ noch viel stärker in den Fokus rückt.

Angesichts steigender Zinsen stelle sich nun auch heraus, dass das Erbbaurecht am Hintersberg (eine Idee der Grünen) der richtige Vorschlag gewesen sei.

Im Tölzer Haushalt fehlt nur der Punkt „Kauf des Bahnhofs“

Peter von der Wippel (FWG) lobte Silke Furmanek als „würdige Nachfolgerin“ von Hermann Forster: „Auch Sie können Wohlfühlhaushalt“, meinte er zu ihr gewandt. Die gute Finanzsituation von Tölz sei allerdings auch einigen Sondereffekten zu verdanken. Er ermunterte gleichwohl zu den nötigen Investitionen, weil: „Wo wir jetzt zögern, kommt uns das später umso teurer.“

Gutes Personal sei wichtig. Von der Wippel freute sich, dass im Stellenplan eine Aufwertung der neu besetzten City-Manager-Stelle durch eine Erhöhung der Stundenzahl von 16 auf 24 Stunden erfolgt. Der persönliche Kontakt zum Handel und den Hausbesitzern sei unverzichtbar. Eine Abgrenzung zur Wirtschaftsförderung sei wichtig.

Willi Streicher erkannte für die SPD im Haushalt eine Handschrift, die auch die Zahlenwerke der vergangenen Jahre schon geprägt habe, nämlich die von Furmanek. Insofern war ihm nicht bange um die künftigen Tölzer Finanzen. Streicher brach wie in den vergangenen Jahren eine Lanze für die – hohe – Kreisumlage. Schließlich werde mit dem Geld auch der Schulstandort Tölz gestärkt. Er vermisste im Haushalt nur den Posten „Kauf des Bahnhofs“. Er sprach von einem Schandfleck.

Von Christoph Schnitzer