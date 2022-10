Amputierte Finger, Blutspritzen und gute Musik: Das ist an Halloween in Tölz geboten

Von: Elena Royer

Kürbisse mit gruseligen Fratzen gehören zu Halloween wie Hexen und Vampire. Auf die wird man am Montagabend in Tölz treffen, wenn sie das Nachtleben erobern. © Uli Deck/DPA

Schaurig feiern in Bad Tölz: Das Angebot reicht von Gehirn und Würmer zum Essen über Musik vom renommierten DJ bis hin zur Zumba-Party mit Disco-Feeling. Kurz: An Halloween ist einiges los.

Bad Tölz – Auf manch unheimliche Gestalten kann man sich am kommenden Montag im Stadtgebiet gefasst machen. Denn da ist wieder Halloween – und Geister, Vampire, Hexen und Co. erobern das Tölzer Nachtleben. Es ist einiges geboten, denn am nächsten Morgen können dank des Feiertags Allerheiligen die meisten ausschlafen. Ein Überblick.

Im „Jailhouse“: Amputierte Finger, Würmer und Gehirn

„Bei uns gibt es unsere ganz normale Halloween-Party“, sagt Steffi Hörmann, Geschäftsführerin des „Jailhouse“. Das bedeutet, dass das ganze Haus gruselig dekoriert sein wird und ein DJ für die passende Musik sorgt. Hungrig bleiben muss an diesem Abend auch niemand, denn es gibt ein Buffet, das so manchem das Blut in den Adern gefrieren lassen wird. „Das Buffet ist mit Gehirn, amputierten Finger, Würmern und vielleicht sogar einer Leiche“, verrät Hörmann. Außerdem ist eine Body-Painterin vor Ort. „Die schminkt die Gäste, die das selber nicht schaffen.“

Gute Musik und gute Stimmung sollen ihr übriges zur Halloween-Party im „Jailhouse“ beitragen. Hörmann ist zuversichtlich: „Unsere Halloween-Party läuft schon immer gut. Wir sind schon ziemlich ausreserviert“, so die „Jailhouse“-Geschäftsführerin. „Wer einen Platz will, muss schnell sein. Aber man kann natürlich auch spontan kommen.“ Der Eintritt ist frei, los geht es ab 17 Uhr.

Im „Rocks off“ steigt die älteste Halloween-Party von Tölz

Auch im „Rocks off“ wird das Grusel-Fest gefeiert. „So wie seit 30 Jahren“, sagt Inhaber Francesco Garrasi. Nach eigenen Angaben soll dort sogar die älteste Halloween-Party in ganz Tölz steigen. „Das kann ich beschwören“, sagt der Wirt. „Damals haben uns alle ausgelacht.“ Laut Facebook gibt’s „traditionell“ die Goaßn-Mass für fünf Euro.

Wer früh kommt, kriegt eine Blutspritze im „Pistolero“

Wer auf Blutspritzen steht, der ist am Montagabend im „Pistolero“ genau richtig. „Halloween ist bei uns eigentlich immer die Party des Jahres“, verrät Inhaber Johannes Mottl. „Unsere ersten 100 Gäste begrüßen wir mit einer Blutspritze.“ Außerdem gibt es neben aufwendiger Deko einen Konfetti-Shooter und gruselige Süßigkeiten wie Insekten, Augen und Innereien. „DJ Heddan sorgt bei uns für gute Stimmung, der ist sehr renommiert und bekannt aus der Nachtgalerie in München.“ Mottl rät den Gästen frühzeitig zu kommen. „An Halloween kann es irgendwann zu einem Einlassstopp kommen.“

Im „Pistolero“ kann übrigen schon ab 16 Jahren gefeiert werden, dann aber nur bis Mitternacht. „Aber wir starten schon um 20 Uhr.“

Volkshochschule heizt mit lateinamerikanischen Hits ein - Kostüme gern gesehen

Zu einer „Halloween-Zumba-Party“ lädt die Tölzer Volkshochschule schon ein paar Tage vorher, nämlich am Samstag, 29. Oktober, ein. Trainerin Andrea Fischhaber und ihre Kolleginnen sorgen mit einer vielseitigen Mischung aus lateinamerikanischen und internationalen Hits für Discofeeling in der Lettenholzturnhalle, und Gäste in Halloween-Kostümen sind gerne gesehen.

Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro. In Begleitung eines zahlenden Erwachsenen haben Kinder von 7 bis 15 Jahren freien Eintritt. Mitzubringen sind ein Getränk, Turnschuhe und bequeme Sportbekleidung. Beginn ist um 18 Uhr.

