Handbremse vergessen: Auto rollt Böschung hinab - eine Verletzte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Eine kleine Vergesslichkeit hatte am Montagmittag fatale Folgen und führte bei Bad Tölz zu einem Unfall mit einer Verletzten.

Bad Tölz - Eine 64-Jährige aus Geretsried fuhr am Montag gegen 11.40 Uhr mit ihrem VW UP von Schnaitt Richtung Staatsstraße. An der Kreuzung hielt sie an, um den Fahrer hinter ihr nach dem Weg zu fragen.

Pkw setzt sich von alleine in Bewegung

Dazu stieg sie aus, vergaß aber laut Polizei, die Handbremse festzustellen. Der kleine Pkw setzte sich in Bewegung. Die Geretsriederin versuchte noch, die Bremse zu treten, rollte aber mitsamt Fahrzeug eine Böschung hinab.

VW muss abgeschleppt, Fahrerin ins Krankenhaus gebracht werden

Dabei verletzte sich die Frau leicht am Hals und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

